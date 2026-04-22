Người phụ nữ 40 tuổi không hút thuốc, uống rượu vẫn mắc ung thư vì uống 3 loại nước nhiều người tưởng "đại bổ"

Bác sĩ huyết học - ung thư Đài Loan (Trung Quốc) Liao Chi-ting chỉ ra rằng nhiều người nghĩ rằng họ đang sống một cuộc sống "lành mạnh", chẳng hạn như uống nước ép trái cây tươi mỗi ngày, uống một ly rượu vang đỏ nhỏ trước khi đi ngủ và thích uống đồ nóng, nhưng điều này thực tế có thể không làm giảm nguy cơ ung thư và thậm chí có thể làm tăng gánh nặng cho cơ thể mà họ không hề nhận ra.

Liao Chi-ting đã chia sẻ trên trang cá nhân câu chuyện về một người mẹ ngoài 40 tuổi, không hút thuốc, uống nước ép trái cây tươi vào buổi sáng và một chút rượu vang đỏ vào buổi tối, tự cho mình là có lối sống lành mạnh, nhưng vẫn mắc bệnh ung thư, điều này khiến nhiều người khó hiểu. Bác sĩ nhấn mạnh rằng đây là một quan niệm sai lầm phổ biến, bởi vì ung thư không phải do một yếu tố duy nhất gây ra, mà là kết quả của sự tích lũy nhiều yếu tố trong thời gian dài.

Ông giải thích rằng trái cây nguyên quả chứa chất xơ, cần phải nhai và tạo cảm giác no. Khi ép lấy nước, chất xơ bị phân hủy, và đường được hấp thụ nhanh hơn nhiều, về cơ bản giống như "đường không kiểm soát". Kiểu ăn uống nhiều đường, ít tạo cảm giác no này dễ dẫn đến tăng cân và tăng căng thẳng chuyển hóa về lâu dài, tạo ra môi trường viêm mãn tính. Những thay đổi này có liên quan đến nguy cơ ung thư.

Ông khuyên rằng nếu bạn có thể nhai, đừng uống nước ép; và nếu bạn muốn uống nước ép, đừng biến nó thành thói quen hàng ngày.

Thứ hai, đó là thói quen "uống khi còn nóng". Liao Chi-ting cho biết nhiều người thích uống súp hoặc đồ uống nóng vừa nấu xong. Tuy nhiên, Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) chỉ ra rằng việc tiêu thụ đồ uống nóng hơn 65 độ C có liên quan đến nguy cơ ung thư thực quản cao hơn. Đồ uống quá nóng giống như việc chà xát giấy nhám liên tục lên niêm mạc thực quản; mặc dù điều này có thể giúp phục hồi trong ngắn hạn, nhưng sự kích thích lặp đi lặp lại lâu dài có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh.

Do đó, người ta khuyến cáo không nên vội vàng khi uống đồ uống nóng và nên để thức ăn nguội bớt trước khi ăn.

Về thói quen phổ biến là uống một ly nhỏ rượu vang đỏ trước khi đi ngủ, bác sĩ cảnh báo rằng rượu không phải là thức uống có lợi cho sức khỏe và đã được xếp vào nhóm chất gây ung thư loại 1, có liên quan đến ung thư miệng, họng, thực quản, gan, vú và đại trực tràng. Hơn nữa, không có lượng rượu nào thực sự an toàn; không chỉ uống nhiều mới gây nguy hiểm. Đối với một số loại ung thư, ngay cả một lượng nhỏ rượu cũng có thể làm tăng nguy cơ.

Về nguyên tắc, càng ít tiếp xúc với rượu, thức ăn và đồ uống quá nóng, và đồ uống có hàm lượng đường cao thì càng tốt cho sức khỏe.