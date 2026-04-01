Thiếu niên 18 tuổi mắc ung thư đại trực tràng giai đoạn 3, bác sĩ nhắc: Người trẻ thường bỏ qua 2 dấu hiệu cảnh báo

Bác sĩ Shu Jingxuan (Đài Loan, Trung Quốc) đã đăng tải trên trang cá nhân rằng ung thư đại trực tràng đang ngày càng phổ biến ở người trẻ tuổi, với trường hợp điển hình là một chàng trai 18 tuổi được chẩn đoán mắc ung thư đại trực tràng giai đoạn 3.

Theo ông, dữ liệu lâm sàng mới nhất năm 2026 cho thấy người trẻ mất trung bình 128 ngày lâu hơn so với người lớn tuổi từ khi "cảm thấy không khỏe" đến khi "được chẩn đoán mắc ung thư đại trực tràng". Sự khác biệt 4 tháng này thường là nguyên nhân chính dẫn đến sự lây lan của bệnh, bởi vì họ quá quen với việc coi các dấu hiệu cảnh báo của cơ thể là những bệnh nhẹ.

Shu Jingxuan đề cập rằng nhiều người trẻ thấy máu trong phân và theo bản năng nghĩ đó là bệnh trĩ. Tuy nhiên, các tế bào xấu có thể gây ra vấn đề ở mọi lứa tuổi. Khi có máu trong phân, các tế bào ung thư có thể đang phát triển nhanh chóng trong ruột. Mặc dù bệnh trĩ cũng chảy máu, nhưng ung thư đại trực tràng cũng vậy. Nếu tình trạng máu trong phân kéo dài hai tuần mà không cải thiện, đó có thể là tín hiệu cảnh báo từ cơ thể.

Ông đề cập trường hợp một bệnh nhân 18 tuổi ông từng tiếp nhận là một ví dụ. Theo đó, suốt nhiều tháng nam thanh niên thường xuyên đi ngoài phân đen hoặc phân lẫn máu nhưng chỉ nghĩ rằng mình bị trĩ, mua thuốc về bôi và uống mà không hề đi khám. Đến khi xuất hiện triệu chứng đau rõ ràng ở vùng bụng mới quyết định đi khám thì lúc này mới phát hiện bệnh ung thư đại trực tràng đã tiến triển đến giai đoạn 3.

Bác sĩ Shu Jingxuan chỉ ra rằng nếu bạn thường xuyên bị đau âm ỉ không rõ nguyên nhân ở vùng bụng, ngay cả khi các xét nghiệm thường quy (như siêu âm) cho kết quả bình thường, nhưng các triệu chứng vẫn tiếp diễn, thì nên lên lịch nội soi đại tràng để loại trừ các tổn thương cấu trúc có thể xảy ra.

Ông cho biết, nếu bạn gặp phải những thay đổi kéo dài trong thói quen đi tiêu, đau bụng không rõ nguyên nhân, hoặc tiền sử gia đình mắc bệnh, bạn không nên chủ quan chỉ vì mình còn "trẻ" mà nên đến gặp bác sĩ ngay lập tức.

Dấu hiệu cảnh báo sớm ung thư đại trực tràng

Cũng như nhiều loại ung thư khác, dấu hiệu ung thư đại trực tràng thường không biểu hiện ngay từ giai đoạn đầu. Tuy nhiên, nếu xuất hiện các dấu hiệu ung thư đại tràng hay trực tràng dưới đây, người bệnh nên đi khám ngay:

- Rối loạn tiêu hóa kéo dài nhiều ngày như tiêu chảy, táo bón, phân có hình dạng bất thường.

- Cảm giác mót rặn không hết dù đã đi đại tiện.

- Chảy máu tươi từ hậu môn.

- Có máu trong phân hoặc phân có màu đen.

- Đau tức ở vùng bụng hoặc chậu hông.

- Sức khỏe giảm sút.

- Sụt cân không rõ nguyên nhân.

Cách phòng ngừa ung thư đại trực tràng

Để phòng ngừa ung thư đại trực tràng, các bác sĩ khuyến cáo người dân nên:

- Kiểm tra máu vi thể trong phân định kỳ ở những người từ 60-69 tuổi, biện pháp này có thể giảm khoảng 15% tỷ lệ tử vong do ung thư đại tràng.

- Những người được phát hiện có máu vi thể trong phân nên thực hiện nội soi đại tràng, trừ khi có chống chỉ định y tế. Hai xét nghiệm nói trên nên được áp dụng cho những người thuộc nhóm nguy cơ cao (có người trong gia đình bị đa polip hoặc ung thư đại-trực tràng). Trong trường hợp này, nội soi đại tràng nên bắt đầu từ độ tuổi 10-12. Nếu kết quả âm tính, mọi người nên nội soi hàng năm cho đến tuổi 20. Sau đó, nếu vẫn âm tính, mọi người nên thực hiện nội soi mỗi 5 năm cho đến 50 tuổi.

- Để ngừa ung thư, mọi người nên cắt bỏ tất cả các polip, trừ những polip nhỏ dưới 2 mm ở trẻ em. Sau khi cắt polip, mọi người cần nội soi kiểm tra sau 1 năm, tốt nhất là sau 6 tháng để phát hiện polip tái phát.

- Ăn nhiều rau, củ, quả và hạn chế tiêu thụ thịt.