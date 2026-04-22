Dầu ô liu chanh là một bí quyết làm đẹp mà Jang Won-young tiết lộ trong Vlog của mình. Cô nàng nói rằng cô uống 1 thìa canh dầu ô liu nguyên chất với nửa quả chanh tươi vào buổi sáng khi bụng đói. Nhiều cư dân mạng đã làm theo, và thậm chí còn xuất hiện cả tin đồn trên mạng rằng uống một ly "nước chanh nguyên chất và dầu ô liu" khi bụng đói mỗi sáng trong 7 ngày liên tiếp có thể giải độc và giúp bạn có làn da mịn màng, không lỗ chân lông, trắng như trứng luộc. Nhưng tại sao một số người lại bị đau bụng sau khi uống?

Chuyên gia dinh dưỡng Chiu Shih-hsin khẳng định rằng việc pha nước cốt chanh tươi với dầu ô liu chắc chắn là lời đồn thổi nguy hiểm nhất về sức khỏe hiện nay. Dầu ô liu và chanh quả thực là những nguyên liệu cực kỳ tốt cho sức khỏe, nhưng nếu bạn chọn "uống trực tiếp khi bụng đói", nó không những không mang lại hiệu quả kỳ diệu nào mà còn có thể gây hại cho dạ dày và ruột của bạn!

Thực tế, chu kỳ trao đổi chất của da là 28 ngày. Từ khi hình thành tế bào đáy đến khi lớp bề mặt bong tróc, quá trình này mất ít nhất một tháng. Bất kỳ phương thuốc dân gian nào tuyên bố "có hiệu quả trong 7 ngày" đều đang thách thức giới hạn sinh lý của cơ thể con người và khó có thể có tác dụng.

Uống các loại đồ uống có tính axit hoặc nhiều dầu mỡ khi bụng đói là một thảm họa đối với hệ tiêu hóa của bạn. Nước chanh là một chất lỏng có tính axit cao, và uống nó khi bụng đói sẽ gây kích ứng nghiêm trọng niêm mạc dạ dày, gây trào ngược axit nặng và thậm chí làm hỏng men răng. Chiu Shih-hsin nói thêm rằng việc tiêu thụ một lượng lớn dầu mỡ khi bụng đói sẽ khiến túi mật co bóp nhanh để tống mật ra ngoài, dẫn đến buồn nôn và tiêu chảy nặng. Đây không phải là giải độc; mà là hành hạ hệ tiêu hóa của bạn.

Thay vào đó, chuyên gia khuyên nếu bạn muốn sở hữu làn da mịn màng, mềm mại thì nên:

- Tốt hơn hết là trộn vào salad thay vì uống trực tiếp: Trộn dầu ô liu nguyên chất với một chút nước cốt chanh và rưới lên các loại rau lá xanh đậm và cà chua. Chất béo lành mạnh trong dầu ô liu giúp cơ thể hấp thụ các vitamin tan trong chất béo từ rau củ, trong khi vitamin C trong chanh thúc đẩy quá trình tổng hợp collagen.

- Hãy cho cơ thể bạn đủ 28 ngày: Làn da đẹp cần được vun đắp. Nên uống đủ nước mỗi ngày ( 30 cc trọng lượng cơ thể ) và bổ sung đủ protein chất lượng cao, chẳng hạn như trứng luộc, ức gà và đậu phụ, làm nguyên liệu cho collagen. Sau đó, ngủ đủ giấc. Cho làn da của bạn một chu kỳ 28 ngày đầy đủ sẽ giúp bạn có được làn da rạng rỡ, tươi sáng một cách tự nhiên!