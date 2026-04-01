Loại quả được mệnh danh "nhân sâm" của người nghèo, ở quê mọc um tùm bờ rào

Mướp là thực vật thuộc họ bầu bí, được tiêu thụ nhiều khi thời tiết nắng nóng, mùa hè. Ngoài việc sử dụng như một loại rau, người ta còn tận dụng xơ mướp già làm búi cọ rửa, bông tắm.

Đây là một loại quả được trồng phổ biến ở nước ta và vô cùng quen thuộc trong bữa ăn của người Việt. Là loại quả được mệnh danh "nhân sâm của người nghèo" có mặt trong nhiều món ăn ngon, vừa bổ dưỡng vừa có công dụng chữa bệnh.

Mướp giàu dinh dưỡng. Ảnh minh họa.

Đáng chú ý theo y học cổ truyền, mướp được nhân dân ta sử dụng làm thuốc từ lâu đời. Không chỉ quả mà nhiều bộ phận khác của cây như lá mướp (ty qua diệp), dây mướp (ty qua đằng), xơ mướp (ty qua lạc) đều được sử dụng làm vị thuốc chữa bệnh rẻ và hiệu quả.

Trong Đông y, quả mướp vị ngọt, tính mát, không độc, có tác dụng điều kinh, thanh nhiệt, nhuận da, thông kinh lạc, thông đại tiểu tiện, hành huyết mạch... Có thể sử dụng các bộ phận của cây mướp như lá, quả… để chữa một số bệnh ngoài da, bệnh trĩ, bệnh khớp, bệnh ho và cả thông sữa cho bà bầu.

Y dược học hiện đại phát hiện trong quả mướp có protid, lipid, glucid, xenlulo, canxi, photpho, sắt, beta-caroten, B1, B6, B2, C… Vì vậy, đây là loại quả tuyệt vời để giải nhiệt mùa hè, giúp điều hòa huyết áp, tốt cho hệ tiêu hóa.

Mướp còn giàu kali, giúp lợi tiểu, tiêu phù, và điều chỉnh huyết áp cao. Vitamin B có thể thúc đẩy quá trình trao đổi chất của cơ thể và duy trì thể lực. Vitamin C trong mướp giúp cơ thể hấp thụ sắt tốt hơn.

- Tốt cho hệ tiêu hóa: Mướp chứa nhiều nước, giàu chất xơ. Sau khi cơ thể hấp thụ, chất xơ sẽ thúc đẩy nhu động ruột, giúp làm mềm chất thải, nhuận tràng, ngừa khó tiêu và táo bón.

- Thải độc gan hiệu quả: Mướp chứa nhiều vitamin C có tác dụng hỗ trợ loại bỏ các chất có hại tích tụ trong cơ thể, cải thiện hoạt động miễn dịch, giúp thải độc gan, ngăn ngừa bệnh tim mạch.

- Có thể làm trắng da: Mướp chứa nhiều vitamin B có tác dụng chống lão hóa. Trong khi đó, vitamin C trong mướp cũng là một chất chống oxy hóa, có tác dụng làm sáng da, thúc đẩy việc tái tạo collagen, làm chậm quá trình lão hóa. Ăn mướp cũng là cách bổ sung nước cho da, giúp da luôn ẩm và căng mịn.

- Cải thiện sức khỏe tim mạch: Chất xơ trong mướp là pectin, một dạng chất xơ hòa tan có tác dụng làm giảm lượng cholesterol xấu và cholesterol toàn phần. Nhờ đó, nó có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, hạn chế biến chứng về tim mạch. Trong quả mướp còn chứa nhiều kali, có tác dụng cân bằng lượng muối trong cơ thể từ đó hỗ trợ kiểm soát huyết áp, làm giảm áp lức lên thành mạch.

Ngoài công dụng chữa bệnh, mướp còn là loại rau rất phổ biến. Có thể dùng mướp để xào, luộc hoặc nấu canh, mỗi món ăn từ mướp mang một hương vị hấp dẫn riêng.

Loại quả này ngoài chợ bấn giá rất rẻ nhưng mang lại rất nhiều công dụng, từ lâu quả mướp là loại quả được mệnh danh "nhân sâm của người nghèo" hay "nhân sâm trong vườn".

Để mua được những quả mướp ngon, hãy quan sát kỹ và lựa chọn theo những tiêu chí dưới đây:

- Quan sát hình dáng quả mướp: Mướp là loại rau mọc tự nhiên, thuộc họ dây leo, sự tác động của nhiều yếu tố tự nhiên như ánh sáng, nhiệt độ, phân bón... khiến quả mướp thường hơi cong một chút.

Trên thị trường có nhiều loại mướp thẳng đuột, nhìn đẹp mắt nhưng có thể chúng đã được can thiệp bằng cách phun thuốc tăng trưởng. Vì vậy, khi mua mướp, bạn không nên chọn quả quá thẳng. Những quả mướp hơi cong một chút sẽ có hương vị thơm ngon hơn.

- Chú ý đến màu sắc: Những quả mướp tươi thường có phần vỏ màu xanh lục hoặc xanh đậm. Một số người cho rằng những quả mướp có vỏ xanh nhạt sẽ mềm hơn. Tuy nhiên, điều này không chính xác. Mướp phát triển tự nhiên cần nhiều ánh nắng trong quá trình sinh trưởng nên những quả phát triển tốt thường có màu sắc đậm hơn.

- Nhìn bông hoa ở rốn quả mướp: Khi mua mướp, bạn sẽ thấy một số quả vẫn còn bông hoa nhỏ ở rốn. Hầu hết mọi người cho rằng những quả còn hoa là quả tươi, mới hái. Tuy nhiên, bạn cần hiểu rằng, khi mướp đạt đến độ già nhất định, bông hoa này sẽ rụng đi. Nếu hoa chưa rụng, sờ vào thấy chắc chắn thì có thể quả mướp đó có chất bảo quản hoặc được sử dụng chất kích thích trong quá trình sinh trưởng, không nên chọn.

- Quan sát vỏ mướp : Nếu vỏ mướp hơi sần, sờ vào thấy nhám nhám thì đó là quả mới hái, còn tươi ngon. Những quả sờ nhẵn, những vết sần hơi thâm do va chạm chứng tỏ mướp đã để lâu, không nên mua.

Trúc Chi (t/h)