Kayley Boda, một cô gái 22 tuổi đến từ Manchester, Anh, đang lên kế hoạch cho khoảng thời gian 18 tháng còn lại trong cuộc đời mình. Thật buồn, vào tháng 4/2026, Boda nhận được tin dữ rằng cô chỉ còn sống được một thời gian hữu hạn do mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối.

Mọi chuyện bắt đầu khi một lần Kayley ho ra "chất lỏng màu nâu có lẫn những hạt nhỏ" vào tháng 1/2025, theo Fox News.

Sau đó, cô đến bệnh viện khám nhưng bị bác sĩ chẩn đoán sai đến 8 lần. Họ khẳng định cô chỉ bị nhiễm trùng phổi. Cho đến khi cô làm tới 7 lần sinh thiết đầy gian khổ, Kayley mới được xác định về căn bệnh quái ác.

"Họ nói với tôi rằng họ chắc chắn 99%, vì tôi còn rất trẻ nên không thể là ung thư. Song, khi nhận được kết quả sinh thiết đó là ung thư phổi, tôi cảm thấy thật không thể tin được", cô gái trẻ đau đớn nói.

Mặc dù đã trải qua phẫu thuật cắt bỏ một phần phổi phải vào tháng 2 vừa qua và ban đầu được tuyên bố "đã khỏi bệnh", nhưng chỉ mới đầu tháng 4 này, các bác sĩ phát hiện ra rằng ung thư đã tái phát ở màng phổi của Kayley.

Thuốc lá điện tử có hại cho sức khỏe tương đương thuốc lá truyền thống

Được biết, nguyên nhân dẫn đến căn bệnh này do Kayley có thói quen hút thuốc lá điện tử mỗi ngày kể từ khi 15 tuổi.

"Tôi đã cai thuốc lá điện tử được ba tháng rồi. Tôi đã bảo mẹ và bạn trai của mình ngừng dùng, đồng thời kêu gọi tất cả bạn bè của mình hãy từ bỏ loại thuốc độc này", Kayley nói.

Thuốc lá điện tử có đỡ hại hơn thuốc lá truyền thống?

Nhiều người chuyển sang dùng thuốc lá điện tử như một giải pháp thay thế cho thuốc lá truyền thống, nhưng sự thật là nó không hề tốt cho sức khỏe hơn thuốc lá thông thường.

Theo một bài báo năm 2025 của tạp chí Parade, cả thuốc lá truyền thống và thuốc lá điện tử đều là phương tiện truyền dẫn cùng một chất gây nghiện và có hại là nicotine.

Sự khác biệt nằm ở cách thức đưa nicotine vào. Thuốc lá điện tử dùng một cuộn dây kim loại làm nóng chất lỏng trong thiết bị vaping để giải phóng nicotine dưới dạng khí dung, trong khi thuốc lá truyền thống đốt cháy để giải phóng các hạt nicotine.

“Những bệnh nhân tôi khám đều nói rằng họ hút thuốc vì nó giúp họ cảm thấy thư giãn hơn,” Tiến sĩ Humberto Choi, bác sĩ chuyên khoa phổi tại Bệnh viện Cleveland Clinic, chia sẻ với tạp chí Parade . “Họ không thể bỏ thuốc vì cơn nghiện nicotine quá mạnh.”

Thuốc lá điện tử chứa các thành phần khác làm tăng huyết áp và nhịp tim, làm suy yếu hệ miễn dịch và làm tăng nguy cơ suy tim cho người sử dụng. Thêm vào đó, chúng chứa nhiều thành phần độc hại có thể gây tổn thương phổi lâu dài, chẳng hạn như propylene glycol (chất chống đông) và glycerin thực vật.

"Phổi của bạn không được tạo ra để hít bất cứ thứ gì khác ngoài không khí sạch," bác sĩ Choi nói. "Một khi các hạt khí dung từ thuốc lá điện tử xâm nhập vào phổi, chúng sẽ kích hoạt các tế bào viêm và làm tăng nguy cơ nhiễm trùng."

Giờ đây, Kayley cho biết cô chia sẻ câu chuyện của mình để ngăn chặn những người khác sử dụng thuốc lá điện tử.

Theo nguồn tin, bà cho biết: "Bác sĩ ung thư nói rằng trường hợp này rất hiếm gặp, và thường chỉ thấy ở những bệnh nhân 80 tuổi."

Theo Tạp chí Parade