Nước chanh không phải 'thần dược', nhưng đây là 10 lý do bạn nên uống vào mùa hè

Vào mùa hè, nhiều người có thói quen uống nước chanh để giải khát. Theo thông tin được chia sẻ trên Times of India, nước chanh không phải “thần dược”, nhưng nếu sử dụng điều độ, đây vẫn có thể là thói quen nhỏ mang lại nhiều lợi ích sức khỏe. Đáng chú ý, một số tác động gián tiếp của nước chanh còn liên quan đến tim, gan và thận nhờ khả năng hỗ trợ hydrat hóa, cung cấp vitamin C và giúp cơ thể vận hành trơn tru hơn.

10 lợi ích của nước chanh nếu dùng điều độ

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Chanh chứa vitamin C và lượng kali nhất định. Kali có vai trò trong việc hỗ trợ điều hòa huyết áp, còn vitamin C giúp giảm stress oxy hóa. Khi kết hợp với việc uống đủ nước, đây được xem là một thói quen nhỏ có lợi cho tim về lâu dài.

Tăng cường sức khỏe gan, thận

Gan và thận vốn là hai cơ quan đảm nhiệm vai trò xử lý, đào thải chất thải trong cơ thể. Nước chanh không có tác dụng “thải độc” thần kỳ, nhưng việc tăng lượng nước uống trong ngày có thể giúp hai cơ quan này hoạt động hiệu quả hơn. Axit citric trong chanh cũng hỗ trợ quá trình thải độc tự nhiên của gan.

Bổ sung vitamin C mỗi ngày

Một ly nước chanh là cách đơn giản để cơ thể nhận thêm vitamin C từ nguồn tự nhiên. Đây là vi chất quan trọng với hệ miễn dịch, đồng thời cũng liên quan đến quá trình hình thành collagen và bảo vệ tế bào trước tác động oxy hóa.

Tăng cường miễn dịch

Khi cơ thể được cấp đủ nước và bổ sung thêm vitamin C, khả năng đáp ứng trước các tác nhân gây bệnh cũng được hỗ trợ tốt hơn. Nước chanh không giúp ngăn bệnh hoàn toàn, nhưng có thể trở thành một phần trong lối sống lành mạnh giúp cơ thể có “nền tảng” tốt hơn.

Hỗ trợ tiêu hóa

Tính axit nhẹ của chanh có thể giúp “đánh thức” hệ tiêu hóa vào buổi sáng, từ đó giảm cảm giác nặng bụng, đầy hơi và giúp quá trình tiêu hóa diễn ra dễ chịu hơn trong ngày.

Tạo cảm giác tỉnh táo, tăng năng lượng nhẹ nhàng

Nước chanh không chứa caffeine như cà phê hay nước tăng lực, nhưng vị chua thanh và mùi thơm của chanh có thể giúp đánh thức các giác quan. Khi đi kèm với việc bù nước sau một đêm ngủ dài, nhiều người cảm thấy tỉnh táo và dễ chịu hơn vào buổi sáng.

Giúp uống nước dễ hơn

Không ít người ngại uống nước lọc vì thấy nhạt và khó duy trì đều đặn. Thêm chanh vào nước giúp đồ uống trở nên hấp dẫn hơn. Đây là lợi ích gián tiếp nhưng quan trọng, bởi khi cơ thể đủ nước, nhiều cơ quan, trong đó có tim và thận, cũng hoạt động ổn định hơn.

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng

Nước chanh không phải giải pháp giảm cân thần tốc, nhưng có thể trở thành một lựa chọn thay thế tốt hơn cho nước ngọt hoặc đồ uống nhiều đường. Uống một cốc nước chanh trước bữa ăn còn có thể giúp tăng cảm giác no, từ đó hỗ trợ kiểm soát lượng ăn vào.

Có lợi cho làn da

Khi cơ thể đủ nước, làn da cũng có xu hướng đỡ khô và bớt xỉn màu hơn. Thêm vào đó, vitamin C trong chanh còn liên quan đến quá trình tạo collagen, yếu tố quan trọng giúp da trông khỏe mạnh hơn. Dĩ nhiên, nước chanh không thể thay thế chế độ ăn cân bằng hay chăm sóc da đúng cách.

Giúp hơi thở buổi sáng dễ chịu hơn

Nước chanh có thể giúp làm sạch khoang miệng phần nào nhờ rửa trôi vi khuẩn và cặn thức ăn, đồng thời để lại cảm giác tươi hơn so với nước lọc thông thường. Tuy vậy, vì có tính axit, người dùng vẫn nên súc miệng lại bằng nước thường sau đó để bảo vệ men răng.

Khuyến cáo khi dùng nước chanh

Dù khá phổ biến và nhìn chung an toàn với nhiều người, nước chanh không phải thức uống phù hợp cho tất cả. Việc dùng quá nhiều nước chanh có thể gây mòn men răng, răng ê buốt hoặc làm tăng nguy cơ sâu răng do tính axit cao.

Ngoài ra, uống nước chanh khi bụng đói cũng có thể làm khởi phát hoặc khiến tình trạng trào ngược, ợ nóng nặng hơn ở những người nhạy cảm. Một số người còn có thể bị khó chịu ở dạ dày, đầy bụng, tiểu nhiều hơn, hoặc cảm giác rát nếu đang có loét miệng.

Vì vậy, những người bị trào ngược dạ dày - thực quản, viêm loét dạ dày, hay ợ nóng, người có men răng yếu, răng nhạy cảm, đang bị loét miệng hoặc thường kích ứng với đồ chua nên thận trọng khi dùng. Với người đang có bệnh lý tim mạch, gan, thận hoặc đang điều trị bằng thuốc, việc thêm nước chanh vào chế độ hằng ngày cũng nên ở mức vừa phải và tốt nhất nên hỏi ý kiến bác sĩ nếu có băn khoăn.

Điều quan trọng cần lưu ý đó là nước chanh chỉ nên được xem như một thức uống hỗ trợ trong lối sống lành mạnh. Nó không thể thay thế thuốc điều trị, cũng không thể thay thế phác đồ mà bác sĩ đã chỉ định cho các bệnh về tim, gan, thận hay bất kỳ bệnh lý nào khác.