Vợ nam tài tử "Hạ cánh nơi anh" tiết lộ lý do khiến cô gầy: Bữa tối chỉ ăn thế này thôi!

Son Ye Jin, nữ diễn viên Hàn Quốc, vợ của nam tài tử Kim Hyun Bin, nổi tiếng với vẻ đẹp thanh lịch và vóc dáng cân đối ở tuổi 43, luôn là nguồn cảm hứng cho nhiều phụ nữ trong việc chăm sóc sức khỏe và giữ gìn ngoại hình. Từ vai diễn trong Hạ Cánh Nơi Anh đến những khoảnh khắc đời thường được chia sẻ trên mạng xã hội, cô không chỉ gây ấn tượng bởi tài năng mà còn bởi lối sống lành mạnh.

Gần đâ, Son Ye Jin đã đăng một bức ảnh lên tài khoản SNS của mình với chú thích: "Một bữa tối nhẹ nhàng... Tôi đói quá..." . Bức ảnh được công bố cho thấy bữa tối của Son Ye Jin. Đĩa thức ăn được phủ mì rong biển, mực khô, nhiều loại rau củ như bắp cải tím, bào ngư và một ít nước sốt gia vị.

Cư dân mạng phản ứng với bữa ăn lành mạnh của Son Ye Jin bằng những bình luận như: "Có lý do khiến cô ấy gầy" và "Tôi không thể không đói".

Son Ye Jin ngày càng được công chúng mến mộ, nhất là khi cô kết hôn và có con với nam tài tử Kim Hyun Bin sau khi cả hai cùng hoàn thành bộ phim "Hạ cánh nơi anh". Không chỉ nổi tiếng với vai trò diễn viên, những bí quyết chăm sóc sức khỏe, duy trì sự trẻ trung của cô Son cũng là mối quan tâm của nhiều người. Hãy cùng xem bữa tối của Son Ye Jin có gì đặc biệt?

Mì rong biển và rau ít calo, tốt cho đường ruột

Mì rong biển trong bữa tối của Son Ye Jin là mì rong biển chế biến, ít calo hơn nhiều so với mì bột mì thông thường. Được làm chủ yếu từ rong biển, chúng tạo cảm giác no bụng nhưng ít gây tăng cân và có lợi cho sức khỏe đường ruột.

Thêm mực khô và rau củ vào món ăn này sẽ giúp bạn no lâu hơn nhờ bổ sung chất xơ. Bào ngư cũng cung cấp protein cần thiết cho rong biển và rau củ. Thêm một chút gia vị cũng có thể giúp giảm lượng natri nạp vào cơ thể và hỗ trợ giảm cân.

Rau củ bao gồm bắp cải tím và rau diếp. Rau sống có thể ăn ngay mà không cần nấu chín, cung cấp nhiều loại vitamin và chất xơ. Chúng cũng giúp tăng thêm màu sắc, giúp bữa ăn thêm ngon miệng.

Thêm thực phẩm giàu protein và nhai chậm sẽ làm tăng cảm giác no. Những thực phẩm này không dễ tiêu hóa hoặc không đặc biệt no, nhưng nếu bạn vẫn thấy đói, hãy cân nhắc bổ sung các nguồn protein như ức gà hoặc trứng luộc. Hơn nữa, để cảm thấy no, bạn cần có đủ thời gian để ăn, vì vậy hãy nhai kỹ và ăn chậm.

Nước sốt gia vị được giữ ở mức tối thiểu. Ngay cả trong ảnh, chỉ khoảng một thìa được dùng. Giảm lượng nước sốt hoặc nước tương tự như vậy sẽ làm giảm lượng natri nạp vào cơ thể. Điều này rất quan trọng đối với những người dễ bị sưng tấy hoặc mất nước.

Tuy nhiên, rong biển rất giàu i-ốt, vì vậy nếu bạn có ý định ăn rong biển thường xuyên, những người mắc bệnh tuyến giáp, phụ nữ mang thai và trẻ em nên tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi sử dụng. Ngoài ra, những người đang dùng thuốc làm loãng máu nên thận trọng vì có khả năng tương tác với vitamin K trong rong biển.

Bữa tối của Son Ye-jin trông có vẻ đơn giản, nhưng lại được chế biến rất công phu. Vừa no bụng lại vừa ít calo. Bào ngư được dùng để bổ sung protein, trong khi lượng natri được hạn chế tối đa.

Một số bí quyết giảm cân, giữ dáng khác của Son Ye Jin

1. Tập luyện đều đặn với các bài tập nhẹ nhàng

Son Ye Jin không phải là người ưa chuộng các bài tập cường độ cao, mà thay vào đó, cô chọn các hoạt động nhẹ nhàng nhưng hiệu quả như yoga, pilates và đi bộ. Trong một bài phỏng vấn trên Elle Korea năm 2021, cô chia sẻ rằng yoga giúp cô duy trì sự linh hoạt, cải thiện tư thế và giảm căng thẳng – yếu tố quan trọng để giữ dáng sau tuổi 40. Pilates, với các động tác tập trung vào cơ core, cũng là lựa chọn yêu thích giúp cô có vòng eo thon gọn.

2. Thói quen sống khoa học và chú trọng giấc ngủ

Son Ye Jin nhấn mạnh tầm quan trọng của giấc ngủ trong việc duy trì sức khỏe và vóc dáng. Trong một bài viết trên Marie Claire Korea (2022), cô cho biết thường đi ngủ trước 11 giờ tối để tận dụng thời điểm cơ thể tiết hormone tăng trưởng (GH), giúp tái tạo tế bào và đốt cháy mỡ thừa. Giấc ngủ sâu từ 7-8 tiếng mỗi đêm còn hỗ trợ cân bằng nội tiết, giảm cảm giác thèm ăn, theo nghiên cứu từ Journal of Sleep Research.

3. Kiểm soát khẩu phần và ăn uống có ý thức

Son Ye Jin áp dụng phương pháp ăn uống có ý thức (mindful eating), tập trung vào việc thưởng thức từng miếng ăn và lắng nghe cơ thể. Bữa tối nhẹ nhàng của cô, như mì rong biển và rau củ, là minh chứng cho việc kiểm soát khẩu phần mà vẫn đảm bảo đủ dinh dưỡng. Theo Journal of Obesity, ăn uống có ý thức giúp giảm 20% nguy cơ ăn quá mức và hỗ trợ duy trì cân nặng ổn định.