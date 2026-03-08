Vì sao nhiều người khó duy trì thói quen tập thể dục?

Chỉ một thay đổi nhỏ như đặt đôi giày thể thao ngay trước cửa cũng có thể giúp bạn bắt đầu buổi tập mà không còn phải “đấu tranh” với chính mình. Ảnh: Getty

Theo CNN, dù nhận thức rõ lợi ích của vận động đối với sức khỏe tim mạch, tinh thần và tuổi thọ, không ít người vẫn gặp khó khăn trong việc duy trì tập luyện lâu dài. Sau giai đoạn đầu hứng khởi, động lực thường giảm sút, khiến kế hoạch rèn luyện bị gián đoạn.

Các chuyên gia tâm lý cho rằng nguyên nhân không đơn thuần là thiếu quyết tâm. Động lực vốn không ổn định mà thay đổi theo cảm xúc, áp lực công việc và môi trường sống. Do đó, để duy trì việc tập luyện, mỗi người cần điều chỉnh cách tiếp cận thay vì chỉ dựa vào ý chí nhất thời.

Nhiều người chờ "có hứng" mới bắt đầu tập luyện. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, cảm hứng thường xuất hiện sau khi ta đã hành động. Việc bắt đầu bằng những bước nhỏ có thể giúp vượt qua tâm lý trì hoãn và tạo đà cho thói quen tích cực.

Những mục tiêu chung như "giảm cân" hay "khỏe mạnh hơn" đôi khi chưa đủ sức thúc đẩy lâu dài. Khi việc tập luyện gắn với giá trị cụ thể như nâng cao chất lượng cuộc sống, có thêm năng lượng chăm sóc gia đình hay cải thiện tinh thần động lực sẽ bền vững hơn.

Thay vì đặt ra mục tiêu quá cao, chuyên gia khuyến nghị bắt đầu bằng những hoạt động đơn giản như đi bộ 10–15 phút mỗi ngày, tập giãn cơ tại nhà hoặc tăng cường vận động trong sinh hoạt thường nhật. Những thay đổi nhỏ nhưng đều đặn sẽ giúp hình thành thói quen lâu dài.

Việc chuẩn bị sẵn trang phục tập luyện, sắp xếp thời gian cố định trong ngày hoặc tìm bạn đồng hành có thể giúp giảm rào cản khi bắt đầu. Khi vận động trở thành một phần trong lịch trình thường nhật, khả năng duy trì sẽ cao hơn.

Các chuyên gia cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tự cảm thông. Việc bỏ lỡ một buổi tập không đồng nghĩa với thất bại. Thái độ linh hoạt, không tự gây áp lực quá mức sẽ giúp hành trình rèn luyện trở nên bền vững hơn.

Trong bối cảnh nhịp sống hiện đại nhiều áp lực, duy trì thói quen vận động không chỉ là vấn đề thể chất mà còn liên quan đến tâm lý và cách quản lý cuộc sống. Bắt đầu từ những bước nhỏ, phù hợp với điều kiện cá nhân, chính là chìa khóa để xây dựng lối sống năng động và lâu dài.