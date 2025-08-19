Vào xem web "đen", người đàn ông sinh năm 1985 bị lừa gần 2 tỷ đồng

Ngày 19/8, Công an TP Hà Nội vừa phát đi cảnh báo về một thủ đoạn lừa đảo tinh vi nhắm vào người truy cập các trang web có nội dung khiêu dâm, đồi trụy. Một người đàn ông 40 tuổi đã trở thành nạn nhân mới nhất, mất gần 2 tỷ đồng sau khi bị dụ dỗ chuyển khoản liên tục để mua đồ chơi tình dục.

Theo thông tin từ cơ quan công an, vào ngày 3/8, anh Q. (sinh năm 1985) đã truy cập một trang web "đen" và nhắn tin cho một tài khoản trên trang này để hỏi mua sản phẩm. Từ đây, anh Q. đã rơi vào một cái bẫy được giăng sẵn.

Ban đầu, tài khoản này hướng dẫn anh Q. thực hiện giao dịch mua hàng. Tuy nhiên, ngay sau khi anh chuyển tiền lần đầu, đối tượng lừa đảo bắt đầu đưa ra hàng loạt lý do như: "anh nhập sai nội dung chuyển khoản", "hệ thống bị lỗi, cần chuyển thêm một khoản nữa để xác thực", "giao dịch bị treo, cần nộp thêm tiền để được hoàn lại toàn bộ"...

Thủ đoạn của kẻ lừa đảo đánh vào tâm lý tiếc tiền và hy vọng gỡ gạc của nạn nhân. Bằng cách tạo ra các lỗi giả và hứa hẹn sẽ hoàn lại toàn bộ số tiền nếu thực hiện "thao tác cuối cùng", chúng đã đẩy anh Q. vào vòng xoáy chuyển tiền không lối thoát. Tin vào lời của đối tượng, người đàn ông 40 tuổi đã nhiều lần chuyển tiền và bị chiếm đoạt tổng cộng gần 2 tỷ đồng.

Trước tình trạng lừa đảo nhắm vào tâm lý tò mò, nhạy cảm của người dân, Công an TP Hà Nội đưa ra khuyến cáo khẩn cấp:

Tuyệt đối không truy cập các trang web, diễn đàn, hội nhóm có nội dung đồi trụy, khiêu dâm trên không gian mạng, vì đây là môi trường lý tưởng cho tội phạm hoạt động.

Không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP cho bất kỳ ai không quen biết qua mạng.

Không chuyển tiền cho người lạ dưới bất kỳ hình thức nào, đặc biệt là khi được hứa hẹn sẽ được hoàn tiền hoặc nhận phần thưởng. Đây là một trong những dấu hiệu lừa đảo phổ biến nhất.

Cơ quan chức năng nhấn mạnh, khi gặp các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần lập tức bình tĩnh, ngưng giao dịch và trình báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ kịp thời, bảo vệ quyền lợi hợp pháp.