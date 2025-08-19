Đây là chiếc xe điện có thiết kế ngầu như Tesla Cybertruck, giá gần 100 triệu đồng

Nếu bạn từng ấn tượng với phong cách vị lai, góc cạnh của siêu phẩm Tesla Cybertruck, thì một mẫu xe điện hai bánh vừa ra mắt chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của bạn. Hãng Infinite Machine (New York, Mỹ) vừa trình làng Olto, một mẫu xe điện đô thị không chỉ độc đáo về tính năng mà còn sở hữu một ngoại hình tối giản, táo bạo, gợi liên tưởng mạnh mẽ đến chiếc bán tải điện của Tesla.

Điểm gây ấn tượng đầu tiên của Olto chính là bộ khung được chế tạo hoàn toàn từ nhôm đùn. Thay vì những đường cong mềm mại thường thấy, Olto sử dụng các mảng khối phẳng, những đường cắt thẳng và bề mặt kim loại lộ thiên, tạo nên một tổng thể vuông vức, mạnh mẽ. Phong cách thiết kế này mang đậm hơi hướng tương lai và tối giản, giống như cách Tesla đã áp dụng trên Cybertruck, mang lại cho Olto một vẻ ngoài không thể nhầm lẫn trên đường phố.

Khung xe không chỉ "ngầu" mà còn cực kỳ thực dụng khi có khả năng chống chịu thời tiết, cho phép người dùng yên tâm để xe ngoài trời.

Vượt ra ngoài vẻ ngoài ấn tượng, Olto được thiết kế để chở hai người một cách thoải mái nhờ yên xe dài, tích hợp tay cầm an toàn và chỗ để chân ẩn. Một chi tiết độc đáo là bàn đạp trợ lực có thể được gập gọn gàng vào thân xe bằng nam châm khi người dùng muốn chuyển sang chế độ tay ga hoàn toàn.

Khả năng tùy biến cũng là một điểm cộng lớn, cho phép người dùng dễ dàng lắp thêm ghế trẻ em, giá đỡ, giỏ đựng đồ tùy theo nhu cầu.

Olto được trang bị động cơ 750W, đạt tốc độ tối đa 32 km/h trong làn xe đạp và có thể lên tới 53 km/h ở chế độ off-road. Xe sở hữu khối pin tháo rời tiện lợi, hỗ trợ sạc nhanh 50% chỉ trong một giờ.

Điểm đắt giá nhất của Olto nằm ở bộ bảo mật Infinite Security Suite. Xe được tích hợp GPS, kết nối internet và khe cắm Apple AirTag để định vị 24/7. Khi đỗ, bánh xe và tay lái sẽ tự động khóa. Bất kỳ hành vi di chuyển trái phép nào cũng sẽ kích hoạt còi báo động và gửi thông báo tức thì đến điện thoại của chủ xe, biến nó thành một "pháo đài" di động.

Với thiết kế độc đáo và loạt công nghệ cao cấp, Infinite Machine Olto có giá bán lẻ 3.495 USD (khoảng 92 triệu đồng). Xe có hai tùy chọn màu sắc là đen và bạc, dự kiến sẽ được giao đến tay khách hàng vào đầu mùa thu năm nay.