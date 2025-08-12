Top 6 mẫu xe điện Honda sắp có mặt tại Việt Nam?

Trong bối cảnh hướng tới mục tiêu Trung hòa Carbon vào năm 2050, Honda đang đẩy mạnh chiến lược xe điện và đã công bố kế hoạch ra mắt khoảng 10 mẫu xe mới trên toàn cầu vào năm 2025. Tại Việt Nam, Honda đã ra mắt một số mẫu xe máy điện chính hãng như ICON e: và CUV e:, tuy nhiên con số này còn khá khiêm tốn.

Hiện tại, chỉ có 2 mẫu xe máy điện được phân phối chính hãng bởi Honda Vietnam

Hãy cùng điểm qua những mẫu xe điện Honda tiềm năng có thể sắp ra mắt tại Việt Nam.

Honda EM1 e:

Bên cạnh các sản phẩm đã ra mắt, danh mục xe điện của Honda tại các thị trường lân cận cũng cho thấy nhiều ứng viên sáng giá có thể sớm về Việt Nam. Nổi bật là Honda EM1 e:, được xem như phiên bản thu nhỏ của CUV e: với một viên pin hoán đổi, cho quãng đường 40 km và tốc độ 45 km/h. Mẫu xe này đã có mặt tại Indonesia và Philippines, tuy nhiên việc ra mắt tại Việt Nam còn phụ thuộc vào sự phát triển của hạ tầng trạm sạc.

Tại thị trường Indonesia, Honda EM1 e: có 2 phiên bản, gồm EM1 e: tiêu chuẩn và EM1 e: Plus có giá từ 33 - 33,5 triệu rupiah (khoảng 52,2 - 53 triệu đồng).

Honda EM1 e:

Honda EM1 e:

Honda E-VO

Honda E-VO là mẫu xe hiệu suất cao mang phong cách Cafe Racer từ thị trường Trung Quốc. Với công suất tối đa 15.8 kW (khoảng 21 mã lực) và tốc độ lên đến 120 km/h, E-VO hoàn toàn có thể đáp ứng nhu cầu của những người muốn chuyển từ xe xăng phân khối lớn sang xe điện. Mẫu xe này có thể di chuyển tới 170 km và hỗ trợ sạc nhanh ấn tượng, chỉ cần 1 giờ sạc để đi được 50 km (với bộ sạc 1800W).

Mức giá của mẫu xe này tại Trung Quốc: Khoảng 109 - 135 triệu đồng.

Honda E-VO

Honda Activa e:

Từ thị trường Ấn Độ cũng là một cái tên đáng chú ý. Phát triển dựa trên dòng xe Activa vốn nổi tiếng bền bỉ, Activa e: có tốc độ tối đa 80km/h, quãng đường 102 km và được trang bị đầy đủ tiện ích như màn hình TFT, chế độ lùi và kết nối điện thoại.

Honda Activa e:

Tại Ấn Độ, xe có 2 phiên bản với giá khoảng 33 triệu đồng, và nổi bật với công nghệ hoán đổi pin. Phiên bản cao cấp RoadSync Duo có giá khoảng 43 triệu đồng.

Honda Activa e:

Honda U-be và U-Qe

Thị trường Trung Quốc là nơi Honda thử nghiệm nhiều mẫu xe điện độc đáo, chủ yếu phục vụ nhu cầu di chuyển trong đô thị. Có thể kể đến các mẫu xe nhỏ gọn như Honda U-be và U-Qe với tốc độ giới hạn 25 km/h nhưng có quãng đường di chuyển khá tốt tối đa 100 km.

Honda U-be

Honda Zoomer e:

Những ai yêu thích sự cá tính sẽ bị thu hút bởi Honda Zoomer e: với thiết kế lấy cảm hứng từ mẫu xe huyền thoại cùng tên.

Honda Zoomer e:







