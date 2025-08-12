Tất tần tật thông tin về tài khoản giao thông mà ai cũng cần biết

PV (tổng hợp), Theo antt.nguoiduatin.vn 12:32 12/08/2025
Chia sẻ
Theo dõi Kenh14.vn trên logo

Từ ngày 1/10/2025, hơn 4 triệu ô tô chưa chuyển đổi từ tài khoản thu phí cũ sang tài khoản giao thông sẽ bị từ chối qua trạm thu phí tự động không dừng (ETC). Quy định mới theo Nghị định 119/2024/NĐ-CP nhằm mở rộng phương thức thanh toán, đồng bộ dữ liệu và nâng cao tiện ích cho người sử dụng dịch vụ giao thông.

Theo Nghị định 119/2024/NĐ-CP, tài khoản giao thông là tài khoản điện tử liên kết với các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt như ví điện tử, tài khoản ngân hàng hoặc thẻ tín dụng. Khác với tài khoản thu phí cũ chỉ dùng để thanh toán phí qua trạm, tài khoản giao thông có thể sử dụng cho nhiều dịch vụ liên quan đến giao thông, từ phí qua trạm, phí đỗ xe, đăng kiểm đến mua xăng.

Cả nước hiện có khoảng 6,3 triệu phương tiện đã gắn thẻ thu phí tự động không dừng (ETC). Tuy nhiên, chỉ khoảng 30% trong số này đã chuyển sang tài khoản giao thông, đồng nghĩa hơn 4 triệu ô tô, tương đương 70% vẫn chưa thực hiện. Nếu không hoàn tất trước ngày 1/10/2025, các phương tiện chưa chuyển đổi sẽ không được phép qua trạm thu phí ETC. 

TIN LIÊN QUAN

Để chuyển đổi, chủ phương tiện có thể thực hiện ngay trên ứng dụng thu phí đang sử dụng (VETC hoặc ePass) bằng cách xác thực bằng căn cước công dân gắn chip, sau đó liên kết ví điện tử hoặc tài khoản ngân hàng. 

Thao tác này chỉ mất 5–10 phút. Số dư còn lại trong tài khoản thu phí cũ sẽ được chuyển sang tài khoản mới, thời gian xử lý có thể kéo dài tới 10 ngày làm việc.

Việc áp dụng tài khoản giao thông được kỳ vọng giúp đồng bộ dữ liệu, mở rộng phương thức thanh toán và tăng tính tiện lợi cho người dân khi sử dụng các dịch vụ giao thông đường bộ.

Sau đây là những thông tin về tài khoản giao thông cần lưu ý:

Tất tần tật thông tin về tài khoản giao thông mà ai cũng cần biết- Ảnh 3.

Cho trẻ xem điện thoại nhiều, cha mẹ đang "rước" cho con mối nguy đáng sợ
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày