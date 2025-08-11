Video mở hộp iPhone 17 màu sắc hoàn toàn mới

Những năm gần đây, Apple liên tục nâng cấp bảng màu iPhone, mang đến nhiều lựa chọn tươi mới hơn cho người dùng. Sau khi tạo dấu ấn với tông xanh lam sẫm trên iPhone 16, hãng dự kiến tiếp tục gây ấn tượng ở iPhone 17 với sắc xanh lá rực rỡ, đủ sức khiến màu xanh trên iPhone 15 và iPhone 16 trở nên mờ nhạt.

Một video rò rỉ mô phỏng hình ảnh iPhone 17 mới đây cho thấy sắc xanh lá mới nổi bật và đậm chất “green” hơn hẳn. Trong khi đó, iPhone 15 sở hữu màu xanh khá nhẹ, thậm chí thiên về trắng, còn iPhone 16 lại mang tông trung tính. Đây cũng là hạn chế mà cả Apple lẫn Samsung từng gặp phải khi chọn những tông màu quá nhạt.

Trong ảnh, iPhone 17 bên trái có màu xanh lá mới với tông xanh đậm và độ bão hòa cao, gợi cảm giác tươi mát và nổi bật ngay từ cái nhìn đầu tiên. Trong khi đó, iPhone 15 bên phải có màu xanh nhạt, tông màu mờ hơn và sáng hơn đáng kể. Sắc xanh này có pha nhiều trắng, khiến nó nghiêng về pastel, nhẹ nhàng. Chính vì thế, khi đặt cạnh nhau, màu xanh lá mới của iPhone 17 trở nên rực rỡ hơn rõ rệt. (Nguồn: MajinBu)

Sắc xanh trên iPhone 17 thiên về xanh lá thuần, không pha quá nhiều trắng nên giữ được độ sâu, tạo hiệu ứng thị giác mạnh dưới ánh sáng. (Nguồn: MajinBu)

Cạnh bên, viền camera và logo Apple ở giữa lưng máy cùng tông, giúp tổng thể trông liền mạch và sang hơn hẳn. (Nguồn: MajinBu)

Ngoài xanh lá, iPhone 17 còn được cho là sẽ bổ sung tùy chọn tím mới, nổi bật hơn phiên bản tím pastel trên iPhone 14. Trước đó, iPhone 14 Pro từng có màu tím đậm gần tiệm cận với đen, nhưng không đủ sự tươi tắn để tạo hiệu ứng thị giác mạnh.

Với iPhone 17 Pro, các nguồn tin cho biết Apple sẽ thử nghiệm màu cam hoàn toàn mới, được cho là phiên bản rực rỡ hơn của màu titan sa mạc. Dù đây có thể là lựa chọn “kén” người dùng, nhưng việc hãng mạnh dạn đổi mới màu sắc cho dòng máy cao cấp luôn tạo sự hứng thú.

Điểm nhấn cuối cùng và cũng đáng mong chờ nhất là màu Liquid Glass. Theo thông tin rò rỉ, đây sẽ là màu trắng chủ đạo nhưng có khả năng phản chiếu khác nhau tùy vào điều kiện ánh sáng, hứa hẹn mang đến hiệu ứng thị giác độc đáo và trở thành một trong những phiên bản “hot” nhất của iPhone 17 năm nay.

Hiện tại, tất cả vẫn đang dừng ở mức rò rỉ. Apple chưa xác nhận bất kỳ thông tin nào về giá hay màu sắc của dòng iPhone 17. Dẫu vậy, sự xuất hiện với tần suất ngày một nhiều của các tin đồn lại càng khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên.