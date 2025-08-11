MacBook Pro thế hệ tiếp theo sẽ có màn hình OLED và Dynamic Island?

Apple có thể đang chuẩn bị cho một cuộc “lột xác” trên dòng MacBook Pro, khi nhiều tin đồn cho rằng một phiên bản tiếp theo sẽ nhận những nâng cấp lớn. Theo đó, thế hệ MacBook Pro mới có thể sở hữu màn hình OLED, loại bỏ phần "tai thỏ" hiện tại và thay thế bằng thiết kế nhỏ gọn hơn.

Vài tháng trước, “gã khổng lồ” Cupertino đã mở bán MacBook Air 2025 với chip M4. Trong khi đó, mẫu kế nhiệm được cho là đã bắt đầu vào giai đoạn phát triển, đi kèm vi xử lý Apple M5 mới và nhanh hơn. Các phiên bản MacBook Pro cao cấp nhiều khả năng sẽ được trang bị những biến thể mạnh mẽ hơn của con chip này, như M5 Pro và M5 Max. Ngoài nâng cấp hiệu năng, Apple còn có thể làm cho MacBook Pro mỏng và nhẹ hơn thế hệ hiện tại.

Hiện tại, MacBook Pro đang sử dụng công nghệ màn hình mini LED, mang lại độ sáng cao và màu đen sâu hơn so với LCD thông thường. Tuy nhiên, các tin đồn gần đây cho thấy Apple sẽ chuyển sang tấm nền OLED, hứa hẹn khả năng hiển thị màu đen còn sâu hơn, góc nhìn rộng hơn và độ tương phản vượt trội. Công nghệ này cũng có thể giúp màn hình tiết kiệm điện năng hơn nữa.

Báo cáo từ Omdia còn tiết lộ rằng phần khoét trên MacBook Pro thế hệ mới sẽ được thay đổi, thay bằng một lỗ khoét nhỏ dành cho webcam giống với Dynamic Island trên iPhone. Dù vậy, tất cả vẫn chỉ là tin đồn chưa được xác thực, ta sẽ phải đợi cho tới khi máy được công bố chính thức để biết được nó có đúng hay không.