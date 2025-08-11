Tính năng mới của Instagram khiến người dùng sợ bị "theo dõi"

Ra mắt vào ngày 6/8, tính năng bản đồ vị trí mới của Instagram cho phép người dùng chia sẻ vị trí của mình trên một bản đồ trong Instagram, tương tự như Snap Map của Snapchat, với mục đích giúp bạn bè dễ dàng gặp gỡ và chia sẻ các "địa điểm thú vị".

Tuy nhiên, thay vì sự hào hứng, tính năng này lại vấp phải sự phản đối mạnh mẽ. Nhiều người dùng đã bất ngờ phát hiện vị trí của mình, thậm chí là địa chỉ nhà riêng, đã được hiển thị công khai cho những người theo dõi họ.

Ngôi sao truyền hình thực tế Kelley Flanagan đã đăng một video lên tài khoản TikTok có 300.000 người theo dõi của mình, gọi tính năng mới này là "nguy hiểm" và nhanh chóng hướng dẫn mọi người cách tắt nó đi. Bài đăng của cô đã lan truyền nhanh chóng, cùng với đó là hàng loạt phản hồi từ những người dùng khác. "Tính năng này trên tài khoản của tôi đã tự bật và địa chỉ nhà tôi được hiển thị cho tất cả mọi người," một người dùng tên Lindsey Bell viết trên Instagram.

Tính năng bản đồ vị trí mới của Instagram

Trước làn sóng chỉ trích, Giám đốc Instagram Adam Mosseri đã phải lên tiếng trấn an trên ứng dụng Threads. Ông khẳng định rằng tính năng chia sẻ vị trí này "mặc định tắt" và chỉ hoạt động khi người dùng chủ động bật nó lên.

Meta cho biết người dùng hoàn toàn có quyền kiểm soát, bao gồm các tùy chọn chia sẻ vị trí chỉ với danh sách "Bạn thân" (Close Friends), một vài tài khoản cụ thể, hoặc tắt hoàn toàn. Tuy nhiên, những lời trấn an này dường như không đủ để dập tắt sự hoài nghi từ cộng đồng.

Sự lo ngại của người dùng không phải là không có cơ sở. Vụ việc nổ ra chỉ một tuần sau khi một bồi thẩm đoàn liên bang ở Mỹ ra phán quyết chống lại Meta trong một vụ kiện chấn động.

Trong vụ kiện đó, Meta bị cáo buộc đã khai thác dữ liệu sức khỏe nhạy cảm từ ứng dụng theo dõi chu kỳ kinh nguyệt Flo để phục vụ cho mục đích quảng cáo. Các bằng chứng tại tòa cho thấy Meta biết rõ mình đang nhận những dữ liệu này, và một số nhân viên thậm chí còn chế giễu về tính riêng tư của thông tin.

Vụ thua kiện này đã giáng một đòn mạnh vào lòng tin của công chúng đối với các cam kết về quyền riêng tư của Meta. Do đó, khi Instagram ra mắt một tính năng liên quan đến dữ liệu vị trí nhạy cảm, người dùng có lý do để đặt câu hỏi và cẩn trọng hơn là tin tưởng ngay lập tức vào những tuyên bố của công ty.

Hiện tại, người dùng được khuyến cáo nên chủ động kiểm tra cài đặt quyền riêng tư trong ứng dụng Instagram để đảm bảo vị trí của mình không bị chia sẻ ngoài ý muốn.