iPhone cũ nào đáng mua nhất năm 2025

Trong đó, top các iPhone cũ đáng mua nhất năm 2025 phải kể tới một số mẫu phổ biến từ các dòng iPhone 11 đến iPhone 15. Các sản phẩm này là lựa chọn tốt về hiệu năng, camera và giá cả phù hợp nhiều phân khúc người dùng. Tuy nhiên, bạn nên kiểm tra kỹ tình trạng máy và mua tại các địa chỉ uy tín để đảm bảo chất lượng sản phẩm và chế độ hậu mãi.

iPhone 15 series cũ

Dòng iPhone 15 cũ, bao gồm các phiên bản 15, 15 Plus, 15 Pro và 15 Pro Max, là lựa chọn cao cấp nhất trên thị trường máy đã qua sử dụng. Với mức giá dao động từ 13 - 33 triệu đồng, người dùng có thể sở hữu những tính năng gần như mới nhất như màn hình Dynamic Island, cổng sạc USB-C tiện lợi và hiệu năng đỉnh cao từ chip A16 Bionic hoặc A17 Pro. Đặc biệt, camera 48MP và khả năng zoom quang học 5x trên phiên bản Pro Max vẫn là một thế mạnh vượt trội, đáp ứng tốt nhu cầu nhiếp ảnh chuyên nghiệp.

iPhone 14 series cũ

Ra mắt năm 2022, iPhone 14 series cũ vẫn là một lựa chọn đáng cân nhắc với mức giá dễ chịu hơn, khoảng 11 - 25 triệu đồng. Các phiên bản 14 Pro và 14 Pro Max đặc biệt hấp dẫn nhờ được trang bị màn hình Dynamic Island và camera chính 48MP, những tính năng vốn là điểm nhấn của dòng máy cao cấp. Hiệu năng của máy vẫn đảm bảo xử lý mượt mà mọi tác vụ, là sự cân bằng hợp lý giữa giá cả và công nghệ.

iPhone 13 series cũ

Dù đã ra mắt từ năm 2021, iPhone 13 series cũ vẫn là "người giữ giá trị" nhờ hiệu năng bền bỉ của chip A15 Bionic và khả năng hỗ trợ cập nhật iOS lâu dài. Các phiên bản Pro và Pro Max nổi bật với màn hình ProMotion 120Hz siêu mượt. Với mức giá hợp lý chỉ từ 8 - 23 triệu đồng, đây là lựa chọn lý tưởng cho những ai tìm kiếm sự ổn định và hiệu năng tốt trong một thiết kế không lỗi thời.

iPhone 12 series cũ

Là dòng máy khởi đầu cho thiết kế cạnh phẳng và công nghệ 5G, iPhone 12 series cũ vẫn đáp ứng tốt các nhu cầu cơ bản trong năm 2025. Máy được trang bị chip A14 Bionic và màn hình OLED Super Retina XDR trên tất cả các phiên bản.

Với giá bán khoảng 9 - 13 triệu đồng, đây là lựa chọn phù hợp cho người dùng có ngân sách vừa phải muốn trải nghiệm những công nghệ cốt lõi của Apple.

iPhone 11 series cũ

Với mức giá "siêu tiết kiệm" chỉ từ 6 - 11 triệu đồng, iPhone 11 series (ra mắt 2019) là lựa chọn phù hợp cho người dùng có ngân sách eo hẹp, học sinh, sinh viên hoặc người cần máy phụ. Chip A13 Bionic vẫn xử lý tốt các tác vụ thường ngày. Tuy nhiên, người dùng cần lưu ý máy có một số hạn chế như màn hình LCD trên bản tiêu chuẩn và quan trọng nhất là vòng đời cập nhật iOS sắp kết thúc, có thể sẽ không được hỗ trợ trong 1-2 năm tới.

Tiêu chí chọn iPhone cũ đáng mua

Dưới đây là những tiêu chí quan trọng bạn không nên bỏ qua để chọn được một chiếc máy ưng ý.

Tình trạng máy: Ưu tiên chọn máy có ngoại hình đẹp, chưa qua sửa chữa. Đặc biệt, tình trạng pin (Battery Health) nên còn từ 88% trở lên để đảm bảo hiệu suất và thời gian sử dụng tốt nhất.

Khả năng cập nhật iOS: Trong bối cảnh iOS 26 là phiên bản mới nhất, nên ưu tiên các dòng máy từ iPhone 12 trở lên để được hỗ trợ cập nhật phần mềm trong nhiều năm tới, đảm bảo an ninh và tương thích ứng dụng.

Nguồn gốc xuất xứ: Nên chọn máy quốc tế hoặc bản chính hãng (VN/A). Hạn chế mua máy khóa mạng (lock) để tránh các rủi ro về sóng yếu, lỗi phần mềm hoặc phải phụ thuộc vào SIM ghép.

Giá bán và nơi mua: Hãy so sánh giá ở nhiều nơi nhưng tránh ham rẻ mà mua nhầm hàng kém chất lượng. Luôn ưu tiên những cửa hàng lớn, có uy tín và cung cấp chính sách bảo hành rõ ràng từ 6 - 12 tháng.