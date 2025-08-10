iPhone 17 được trang bị ChatGPT mới nhất của OpenAI

Trong một công bố gây chấn động ngành công nghệ, Apple vừa xác nhận sẽ tích hợp GPT-5, mô hình AI thế hệ mới và mạnh mẽ nhất của OpenAI vừa ra mắt ngày 8/8, vào bộ tính năng Apple Intelligence. Nâng cấp mang tính cách mạng này sẽ có mặt trên iOS 26, iPadOS 26 và macOS Tahoe, dự kiến phát hành ngay trong tháng tới.

Đây được xem là bước tiến vượt bậc của Apple trong cuộc đua AI, hứa hẹn thay đổi hoàn toàn cách người dùng tương tác với các thiết bị như iPhone và Mac. Với iPhone, các dòng được hỗ trợ Apple Intelligence là từ iPhone 15 series trở lên. Do thời điểm phát hành iOS 26 sẽ trùng với ra mắt iPhone 17 nên sẽ có tổng cộng 13 mẫu điện thoại Apple được tích hợp mô hình GPT-5.

Sự tích hợp GPT-5 sẽ thay thế cho mô hình GPT-4o hiện tại, mang đến một sức mạnh xử lý ngôn ngữ và hình ảnh chưa từng có. Cụ thể, người dùng sẽ được trải nghiệm những cải tiến vượt bậc:

Siri trở thành siêu trợ lý: Trợ lý ảo của Apple giờ đây có thể xử lý các yêu cầu phức tạp hơn rất nhiều. Khi một câu hỏi vượt quá khả năng của Siri, hệ thống sẽ tự động chuyển tiếp đến ChatGPT-5 để đưa ra câu trả lời toàn diện, bao gồm cả việc phân tích hình ảnh và tài liệu.

Sáng tạo nội dung thông minh: Người dùng có thể yêu cầu ChatGPT soạn thảo văn bản hoặc tạo ra hình ảnh độc đáo trực tiếp trong các ứng dụng của Apple.

Tương tác với thế giới thực: Tính năng nhận diện hình ảnh qua camera sẽ cho phép người dùng tìm hiểu thông tin nhanh về các địa điểm hoặc vật thể xung quanh chỉ bằng cách đưa máy lên.

Cùng với sức mạnh của GPT-5, Apple Intelligence trên iOS 26 còn giới thiệu nhiều tính năng đáng chú ý khác:

Dịch trực tiếp (Live Translate): Tính năng này sẽ hoạt động theo thời gian thực ngay trong các cuộc gọi FaceTime, Điện thoại và ứng dụng Tin nhắn, phá bỏ rào cản ngôn ngữ một cách liền mạch.

Visual Intelligence cải tiến: Công cụ tìm kiếm và tương tác với nội dung ngay trên màn hình sẽ trở nên thông minh và chính xác hơn.

Apple nhấn mạnh rằng quyền riêng tư của người dùng luôn là ưu tiên hàng đầu. Khi các yêu cầu được gửi đến máy chủ của OpenAI, Apple sẽ áp dụng các biện pháp bảo vệ nghiêm ngặt như ẩn địa chỉ IP và đảm bảo OpenAI không lưu trữ lại các yêu-cầu-này. Đối với những người dùng chọn liên kết tài khoản trả phí của OpenAI, chính sách dữ liệu của OpenAI sẽ được áp dụng.

Ngoài ra, Apple cũng sẽ mở các mô hình nền tảng chạy trực tiếp trên thiết bị cho các nhà phát triển, mở ra cơ hội xây dựng những ứng dụng thông minh và mạnh mẽ hơn dựa trên công nghệ cốt lõi của Apple Intelligence.

(Theo 9to5mac)