Mất tiền, tổn thương thêm vì dịch vụ “chữa lành” tâm lý trên mạng

Áp lực từ công việc và cuộc sống đã khiến nhiều người rơi vào trạng thái khủng hoảng tâm lý. Từ đó, khái niệm “chữa lành” và nhu cầu chữa lành nhanh chóng trở thành trào lưu, thậm chí từng là câu nói cửa miệng. Nhiều người tìm đến các hội nhóm quảng cáo dịch vụ chữa lành trên mạng với mong muốn xoa dịu cảm giác bất an, tìm lại sự cân bằng trong cuộc sống. Tuy nhiên, thực tế lại cho thấy nhiều người chữa mãi mà không lành, thậm chí còn “rách” hơn.

Không thể thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực sau biến cố gia đình, một người phụ nữ từng tin rằng chỉ cần lên mạng, click chuột là có thể bắt đầu hành trình tìm lại sự cân bằng. Chị đã tham gia một khóa học chữa lành bắt đầu bằng buổi trắc nghiệm trực tuyến miễn phí, sau đó là 3 buổi học trực tiếp một kèm một với giáo viên, học phí 700.000 đồng/buổi. Nhưng càng học, chị càng cảm thấy hoang mang.

Nạn nhân chia sẻ: “Buổi đầu các bạn sử dụng những câu nói như ‘Bạn hãy xem mình là mặt trời, là vũ trụ…''. Sau đó là kể lại những câu chuyện buồn của gia đình trong quá khứ. Rồi hướng dẫn xem clip thiền, yoga… khiến tôi tổn thương thêm, khoét sâu vào nỗi buồn của tôi. Thế nên tôi không tham gia nữa".

Nhiều hội nhóm quảng cáo khóa học chữa lành tồn tại trên mạng, với fanpage có dấu hiệu không rõ ràng. Theo quy định của ngành y, chức năng của dược sĩ không phải là chữa bệnh.

PGS. TS Trần Thu Hương, Khoa Tâm lý học, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, nhận định: “Những hội nhóm thường từ các chuyện suy luận mang tính đời thường, không được kiểm chứng. Họ nắm bắt được quy luật giao tiếp cá nhân về mặt tâm lý để thao túng những người đang đau khổ, bế tắc và không có cách giải quyết".

Một cơ sở y tế chuyên điều trị các vấn đề tâm lý mỗi ngày tiếp nhận hàng nghìn trường hợp. Bác sĩ Dương Minh Tâm, Trưởng phòng điều trị các rối loạn liên quan stress, Viện Sức khỏe Tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội cho biết: “Những hình thức điều trị lệch lạc, không chính thống với mức giá trên trời dẫn đến nhiều hệ quả: biến đổi nhận thức, tâm lý và nặng nhất là sinh học của người bệnh. Có trường hợp gần như bó tay không thể điều trị được, trong khi nếu điều trị đúng có thể rất dễ”.

Thực tế đã xuất hiện biến tướng của dịch vụ “chữa lành”. Danh nghĩa kết nối chữa lành, nhưng nhiều trang fanpage lại quảng cáo, thổi phồng công dụng, rao bán vật phẩm giá trị ảo. Người mua không những không được chữa lành mà còn mất tiền.

Thượng tá Lê Quang Toàn, Trưởng khoa Nghiệp vụ điều tra hình sự, Học viện Cảnh sát nhân dân, cho biết: “Thủ đoạn tinh vi hơn là các đối tượng phân công rõ vai trò, lôi kéo người dân vào mê tín dị đoan, chữa lành tâm linh, năng lượng chữa lành… Qua thao túng tâm lý, các đối tượng sẽ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nạn nhân.”

Chữa lành đúng cách để an tâm, đừng để trượt vào bẫy dịch vụ chữa lành tràn lan trên mạng

Tình trạng thương mại hóa và xuất hiện tràn lan trên mạng các dịch vụ “chữa lành” tâm lý đang gây ra nhiều hệ lụy đáng lo ngại. Vậy khi gặp các vấn đề tâm lý cần điều trị, người bệnh cần làm gì để chữa lành đúng cách, đồng thời tránh được các bẫy lợi dụng từ những hội nhóm chữa lành lập ra nhằm trục lợi?

Điều đầu tiên cần nhớ là phải tìm đến các cơ sở y tế được nhà nước cấp phép, với các chuyên gia có bằng cấp, được đào tạo chính quy về lĩnh vực tâm lý để được chẩn đoán chính xác. Chỉ có chẩn đoán đúng mới có phác đồ điều trị đúng.

Bác sĩ Dương Minh Tâm, Trưởng phòng điều trị các rối loạn liên quan stress, Viện chăm sóc sức khỏe tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội, cho biết: “Có rất nhiều phương pháp điều trị: dùng thuốc hoặc không dùng thuốc, có phương pháp tư vấn hàng ngày hoặc can thiệp bằng máy móc. Việc sử dụng phương pháp nào phụ thuộc vào mức độ nặng nhẹ, điều kiện và thời gian của người bệnh".

PGS. TS Trần Thu Hương, Khoa Tâm lý học, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, chia sẻ: “Ngoài hướng dẫn và chữa trị của các chuyên gia, người bệnh cần kết hợp các giải pháp như tập thể thao, ăn uống lành mạnh, giao tiếp tích cực để điều chỉnh cảm xúc và suy nghĩ theo chiều hướng tích cực".

Mỗi người dân cũng cần đề cao cảnh giác trước những quảng cáo, mời chào sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe trên mạng. Bởi ẩn sau những lời hứa chữa khỏi bệnh nhanh và dứt điểm rất có thể là những cái bẫy nguy hiểm.