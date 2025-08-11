Car Choice Awards 2025 khởi động: 11 hạng mục giải thưởng với nhiều đổi mới, lần đầu kết hợp lễ hội trải nghiệm xe độc đáo

Sau ba mùa tổ chức thành công và tạo được dấu ấn sâu rộng trong cộng đồng người dùng xe trên toàn quốc, Car Choice Awards (CCA) chính thức quay trở lại trong năm nay. Với chủ đề “Vươn mình Bứt tốc”, CCA 2025 không chỉ là nơi vinh danh những mẫu xe phù hợp theo từng nhu cầu, mà còn là cầu nối giữa người tiêu dùng, thương hiệu và xu hướng đổi mới đang định hình tương lai ngành xe tại Việt Nam.

Giải thưởng Car Choice Awards 2025 chính thức khởi động với chủ đề mới.

Hệ thống giải thưởng đổi mới

Nếu như ở mùa trước chỉ dừng lại ở 8 hạng mục giải thưởng, thì CCA năm nay dự kiến sẽ mở rộng cấu trúc giải thưởng thành 11 hạng mục như sau:

Xe cho Gia đình dưới 600 triệu đồng

Xe cho Gia đình 600 triệu - 1 tỷ đồng

Xe cho Gia đình 1 tỷ - 2 tỷ đồng

Xe cho Gia đình 2 tỷ - 5 tỷ đồng

Xe cho Gen Z

Xe cho Dịch vụ

Giải xu hướng: Xe hybrid của năm

Giải xu hướng: Xe dẫn dắt thị trường

Giải xu hướng: Xe Trung Quốc được yêu thích nhất

Nội dung của năm

Thương hiệu vươn mình

Car Choice Awards thuộc Better Choice Awards là giải thưởng vinh danh những sản phẩm phù hợp theo nhu cầu sử dụng của người tiêu dùng.

Hạng mục “Xe cho Gia đình” vốn quen thuộc nay được chia nhỏ theo tầm giá, sát hơn với nhu cầu thực tế của các hộ gia đình ở từng mức thu nhập và thói quen sử dụng xe khác nhau. Trong khi đó, Gen Z đang nổi lên như một nhóm khách hàng trẻ có gu tiêu dùng khác biệt. Họ ưu tiên công nghệ, thiết kế cá tính và trải nghiệm ấn tượng. Nhóm người dùng làm dịch vụ gồm cả doanh nghiệp và cá nhân kinh doanh vận tải chở khách cũng chiếm tỷ trọng lớn trong tổng lượng xe bán ra.

Bên cạnh đó, thị trường ô tô Việt thời gian qua cũng chứng kiến ba xu hướng rõ nét: Sự vươn lên của các mẫu xe hybrid gồm cả HEV và PHEV; Sự lan rộng ảnh hưởng của xe Trung Quốc với đa dạng thương hiệu khác nhau; Sự định hình của nhóm xe dẫn dắt thị trường là những mẫu xe tạo hiệu ứng mạnh có thể về giá bán, trang bị hoặc một yếu tố nào đó khiến cả thị trường phải thay đổi theo.

Khác với “Thương hiệu mới tiêu biểu” của CCA 2024, hạng mục “Thương hiệu vươn mình” năm nay sẽ vinh danh hãng xe trên thị trường có bước tiến đáng kể về sản phẩm, dịch vụ hoặc chiến lược thị trường.

Một điểm nổi bật khác trong hạng mục giải thưởng CCA 2025 là “Nội dung của năm”. Đây là lần đầu tiên các sản phẩm truyền thông, video đánh giá xe, podcast, bài viết hoặc chiến dịch nội dung có tác động tích cực đến cộng đồng người dùng được đưa vào hệ thống chấm giải chính thức. Điều này không chỉ khuyến khích sáng tạo, mà còn góp phần đề cao các nội dung về xe mang đến nhiều giá trị cho người tiêu dùng.

Ngay từ năm đầu tiên tổ chức, CCA đã gây ấn tượng bởi quy mô lớn.

Tổng thể, hệ thống 11 hạng mục dự kiến của Car Choice Awards 2025 mang đến “bức tranh” rõ nét hơn về thị trường xe Việt Nam hiện nay, đồng thời đóng vai trò như một công cụ tham khảo đáng tin cậy cho người mua xe, từ việc lựa chọn, so sánh đến ra quyết định phù hợp với bối cảnh cá nhân và xã hội đang thay đổi.

Lễ hội xe quy mô lớn

Mở đầu cho chuỗi hoạt động của Car Choice Awards 2025 là Vietnam Mobility Festival (VMF) 2025 - một sự kiện trải nghiệm lớn dành cho cộng đồng yêu xe, dự kiến diễn ra vào đầu tháng 10 tại Hà Nội. Đây sẽ là không gian để người tiêu dùng khám phá, lái thử và kết nối trực tiếp với nhiều dòng xe khác nhau trong một hành trình trải nghiệm trọn vẹn, từ khám phá đến quyết định mua xe.

Car Choice Awards 2025 và Vietnam Mobility Festival 2025 không chỉ là nơi tôn vinh sản phẩm và thương hiệu, mà còn là cầu nối giữa các doanh nghiệp, chuyên gia và người tiêu dùng. Qua đó, hệ thống giải thưởng Better Choice Awards nói chung và Car Choice Awards nói riêng đang từng bước xây dựng một chuẩn mực mới trong đánh giá sản phẩm tiêu dùng, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo và lựa chọn thông minh.

Car Choice Awards (CCA) là một trong những hệ thống giải thưởng quan trọng thuộc Better Choice Awards - giải thưởng thường niên uy tín tầm cỡ quốc gia do Công ty cổ phần VCCorp phối hợp cùng Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia đồng tổ chức, dưới sự chỉ đạo của Bộ Tài chính. CCA 2025 là năm thứ tư liên tiếp giải thưởng được tổ chức. Giữ tôn chỉ không chọn tốt nhất mà chọn phù hợp nhất, CCA 2025 kỳ vọng tiếp tục đem tới những tư vấn sát sườn cho người muốn mua xe, đổi xe, lên đời xe và yêu xe tại Việt Nam. Với chủ đề “Vươn mình Bứt tốc”, CCA 2025 không chỉ đề cao các mẫu xe thuần túy mà còn vinh danh, khuyến khích, cổ vũ các hãng xe và nội dung về mảng xe có sự bứt phá, trỗi dậy trong thời kỳ đầy biến động.