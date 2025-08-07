Better Choice Awards 2025 chính thức khởi động: Có gì mới ở mùa giải năm nay?

Better Choice Awards (BCA) - giải thưởng thường niên uy tín mang tầm quốc gia tôn vinh những sản phẩm và dịch vụ sáng tạo hướng tới người tiêu dùng - sẽ chính thức quay trở lại trong mùa giải 2025 với hàng loạt thay đổi đột phá. Sau hai mùa đầu tiên ghi dấu ấn mạnh mẽ, BCA 2025 hứa hẹn mở rộng quy mô, cập nhật sâu sát với xu hướng tiêu dùng mới và tiếp tục trở thành một trong những hoạt động trọng điểm trong chuỗi sự kiện Ngày hội Đổi mới sáng tạo Quốc gia, diễn ra từ ngày 1 đến 3/10/2025.

Better Choice Awards là sáng kiến được đồng tổ chức bởi Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) và Công ty Cổ phần VCCorp, dưới sự chỉ đạo của Bộ Tài chính, với sự đồng hành chiến lược từ nhiều cơ quan, tổ chức, chuyên gia đầu ngành và cộng đồng người tiêu dùng Việt.

Đây là giải thưởng đánh giá sản phẩm không chỉ bằng hội đồng chuyên môn mà còn thông qua sự bình chọn trực tiếp từ người tiêu dùng, từ đó phản ánh đúng nhu cầu thực tế và tạo ảnh hưởng sâu rộng đến hành vi tiêu dùng trên thị trường.

Vậy năm nay, Better Choice Awards sẽ có gì mới mẻ?

Điểm đầu tiên và nổi bật nhất là sự xuất hiện của Consumer Finance Awards (CFA) - một hạng mục hoàn toàn mới nhằm tôn vinh các giải pháp mang tính đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực tài chính hướng tới người tiêu dùng. Trong bối cảnh dịch vụ tài chính tiêu dùng đang phát triển bùng nổ, CFA ra đời như một sân chơi chuyên biệt, ghi nhận những đổi mới trong mảng thanh toán, tín dụng, ngân hàng số, ứng dụng đầu tư và hệ sinh thái tài chính toàn diện.

Chú thích ảnh

Thứ hai, Better Choice Awards 2025 tích hợp một sự kiện quy mô chưa từng có: Vietnam Mobility Festival (VMF) vào trong khuôn khổ Car Choice Awards (CCA). Diễn ra từ ngày 1 đến 3/10, VMF không chỉ tạo điều kiện để người dùng trải nghiệm thực tế các mẫu xe mới mà còn là điểm hẹn của hàng loạt hoạt động tương tác, biểu diễn, hội thảo chuyên ngành. Đây là sự kết hợp chặt chẽ giữa trải nghiệm người dùng và đánh giá chuyên môn, tạo nền tảng cho việc bình chọn và trao giải xác thực hơn.

Xuyên suốt mùa giải là tuyến nội dung đặc biệt “Vươn mình bằng AI”, phản ánh rõ xu hướng chuyển dịch toàn cầu và nhu cầu ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong mọi mặt đời sống. Các hạng mục như Smart Choice Awards hay Innovative Choice Awards năm nay đều được mở rộng đáng kể để đón nhận những sản phẩm và mô hình kinh doanh ứng dụng AI phục vụ người Việt. Đặc biệt, Better Choice Awards 2025 sẽ chú trọng vào các sản phẩm AI “Make in Vietnam”, mang tính ứng dụng cao và thân thiện với cộng đồng.

Thứ tư, các hạng mục của hệ thống giải thưởng năm nay đang trong kế hoạch cập nhật để bám sát với nhu cầu tiêu dùng mới. Smart Choice Awards mở rộng tiêu chí theo ba hướng: tích hợp AI tiếng Việt, công nghệ xanh tiết kiệm năng lượng và khả năng kết nối liền mạch giữa thiết bị, dịch vụ và nền tảng đám mây.

Trong khi đó, Innovative Choice Awards lần đầu ghi nhận đột phá trong nhiều lĩnh vực như y tế số, giao thông thông minh, giáo dục trên nền tảng số, và các giải pháp AI hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ. Những cập nhật này cho thấy rõ nỗ lực của ban tổ chức trong việc phản ánh trung thực chuyển động của thị trường, đồng thời tạo sân chơi bình đẳng cho các startup, viện nghiên cứu và cả các tập đoàn lớn.

Chưa dừng lại ở đó, một hoạt động hoàn toàn mới mang tên KOC Better List cũng được triển khai, tập hợp người tiêu dùng sành công nghệ (KOC) luân phiên đánh giá sản phẩm theo tuần. Giai đoạn đánh giá này diễn ra trong khoảng thời gian bình chọn từ ngày 25/8 đến 14/9. Sau ba tuần, các sản phẩm được đánh giá cao nhất sẽ được vinh danh bằng kỷ niệm chương tại đêm Gala trao giải vào ngày 3/10/2025.

Danh sách các hạng mục chi tiết của mùa giải Better Choice Awards 2025 hiện đang được ban tổ chức hoàn thiện và dự kiến sẽ được công bố vào ngày 25/8 sắp tới, nhằm đảm bảo sự cập nhật sát với xu hướng tiêu dùng cũng như phản ánh đầy đủ chuyển động của thị trường.

Gala trao giải Better Choice Awards 2025: Hơn cả một sự kiện

Không chỉ tập trung vào việc mở rộng nội dung, Better Choice Awards 2025 còn nâng cấp toàn diện trải nghiệm trình diễn, truyền thông và kết nối cộng đồng. Gala trao giải năm nay, dự kiến tổ chức vào ngày 3/10 tại Hà Nội, tiếp tục được đầu tư như một sự kiện nghệ thuật công nghệ đặc sắc. Những sản phẩm đoạt giải sẽ được “kể lại” câu chuyện của mình dưới dạng trình diễn sân khấu kết hợp hiệu ứng AR, âm nhạc và ánh sáng, góp phần đưa trải nghiệm sản phẩm tới gần hơn với công chúng theo cách đầy cảm xúc và sáng tạo.

Bên cạnh đó, chương trình năm nay còn đánh dấu sự xuất hiện của loạt hoạt động bên lề quy mô lớn, giàu chiều sâu. Đáng chú ý, sau lễ trao giải sẽ là một sự kiện Hackathon về AI, quy tụ các nhà phát triển trẻ và startup nhằm tạo ra những giải pháp ứng dụng AI mang giá trị thực tiễn, thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong cộng đồng.

Sân khấu Gala trao giải Better Choice Awards 2023

Đồng thời, Better Choice Awards 2025 sẽ phát động chuỗi talkshow đặc biệt mang tên “Kiến tạo đất nước - Tự hào Việt Nam”, phát sóng định kỳ trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ từ tháng 8 đến tháng 11/2025. Chương trình sẽ giới thiệu những gương mặt Việt tiêu biểu - từ nhà khoa học, kỹ sư, bác sĩ, startup đến nhà sáng chế - đang ngày ngày tạo ra thay đổi tích cực cho xã hội bằng sáng tạo công nghệ và nỗ lực cá nhân.

Đặc biệt, chuỗi hội thảo chuyên đề về AI, công nghệ bán dẫn, công nghệ lượng tử cũng sẽ được tổ chức song hành trong khuôn khổ sự kiện từ ngày 2 đến 3/10, với sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu Việt Nam và quốc tế - bao gồm cả những nhân vật từng đoạt giải Nobel hoặc Huy chương Tate của Hội Vật lý Mỹ. Đây là lần đầu tiên những chuyên gia tầm cỡ quốc tế này hiện diện tại một diễn đàn công nghệ cấp cao ở Việt Nam, hứa hẹn tạo nên những cuộc đối thoại có chiều sâu và mở ra các cơ hội hợp tác thiết thực.