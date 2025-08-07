Nói thật là, 2025 rồi còn mua iPhone cổng Lightning là dở

Đây là bài viết thuộc tuyến nội dung "Nói Thật" với mục tiêu chia sẻ góc nhìn cá nhân của người viết sau quá trình trải nghiệm thực tế sản phẩm. Những nhận định trong bài phản ánh quan điểm riêng của tác giả, dựa trên điều kiện sử dụng cụ thể và nhu cầu cá nhân. Chúng tôi hiểu rằng mỗi người dùng có tiêu chí đánh giá và cảm nhận khác nhau, vì vậy nội dung trong bài có thể không hoàn toàn phù hợp với tất cả mọi người. Chúng tôi luôn tôn trọng sự đa dạng trong ý kiến và mong muốn lắng nghe thêm những chia sẻ từ bạn đọc.

Apple đã bỏ Lightning rồi, và dù lý do gì đi nữa, thứ cổng kết nối này cũng xứng đáng hết thời. Ở 2025 mà vẫn đi mua iPhone dùng Lightning thì chẳng khác nào tự trói tay vào một công nghệ bị khai tử, rồi tự an ủi "vẫn xài tốt" để bào chữa cho một lựa chọn đã lạc hậu. Trong khi cả thế giới đã bước sang USB-C như một tiêu chuẩn chung, bạn lại chọn đi ngược dòng, để rồi trả giá bằng sự bất tiện, giới hạn và mất giá trị.

Tốc độ truyền dữ liệu chậm đến phát bực

Lightning chỉ dùng chuẩn USB 2.0 với tốc độ 480 Mbps. Con số này có thể chấp nhận được nếu bạn đang sống ở năm 2012. Nhưng ở 2025, nó giống như bạn vẫn dùng mạng dial-up thời xưa để tải phim thay vì cáp quang vậy.

Dù giờ đã là thời đại streaming và kết nối không dây, tốc độ truyền dữ liệu siêu rùa bò của cổng Lightning vẫn không thể chấp nhận được.

Chỉ cần thử chuyển độ vài chục GB ảnh hoặc video 4K từ iPhone sang máy tính qua Lightning là một bài kiểm tra kiên nhẫn: cắm dây, nhìn thanh tiến trình bò từng chút một, thời gian đủ để bạn pha cà phê, lướt mạng, xem YouTube và quay lại… vẫn chưa xong. Trong khi với USB-C, đặc biệt trên các bản iPhone Pro mới, tốc độ đã nhanh gấp hàng chục lần, chỉ cần vài phút là xong toàn bộ.

Phụ kiện đang biến mất khỏi thị trường

Thế giới công nghệ đã đồng loạt sang USB-C. Các hãng phụ kiện lớn nhỏ đều tập trung vào chuẩn này vì nó tương thích với mọi thứ, từ điện thoại Android, iPad, laptop cho đến tai nghe, máy ảnh. Lightning giờ chỉ tồn tại cho một số iPhone cũ, nên nguồn cung phụ kiện chắc chắn sẽ thu hẹp nhanh chóng.

Các phụ kiện dùng cổng Lightning đang dần biến mất, sẽ có lúc thành "hàng hiếm", khó mua, giá cao vô lý.

Mua iPhone Lightning lúc này nghĩa là bạn đang mua một thiết bị phải sống dựa vào đồ tồn kho, hàng thanh lý hoặc hàng cũ. Và khi cầu ít, cung ít, giá có thể cao bất hợp lý. Chưa kể nguy cơ mua phải hàng kém chất lượng sẽ lớn hơn, vì không còn nhiều hãng lớn mặn mà sản xuất.

Chia sẻ sạc - việc đơn giản hóa thành rắc rối

Ra ngoài mà quên dây Lightning thì khả năng mượn được giờ ngày càng thấp hơn. Xung quanh bạn, có khi 8/10 người dùng USB-C cho mọi thiết bị. Bạn trở thành "người khác biệt" theo cách chẳng ai muốn: cầm iPhone mà không ai giúp được vì cổng sạc "lạc loài".

Dùng iPhone cổng Lightning bây giờ xác định ngày càng khó mượn sạc khi ra ngoài.

Trong khi người dùng thiết bị với USB-C có thể chia sẻ sạc cho nhau, cắm laptop, máy tính bảng, tai nghe, tất cả dùng một dây duy nhất, thì bạn vẫn phải mang riêng một sợi Lightning chỉ để phục vụ cho chiếc iPhone cũ. Đó là sự bất tiện rõ ràng và… tự gây ra.

Cố mua bây giờ là bước lùi

Lightning không còn gì để giữ chân người dùng ngoài thói quen và sự ngại thay đổi. Chuẩn sạc này chậm chạp, phụ kiện hiếm, bất tiện khi chia sẻ sạc, và Apple đã chính thức bỏ, ngừng bán iPhone cổng Lightning từ tháng 2 vừa qua. Nếu vẫn cố mua iPhone Lightning bây giờ, chỉ có hai khả năng: hoặc bạn quá "nghèo" để lên đời máy mới, hoặc bạn không quan tâm (và không biết rằng mình nên quan tâm) đến việc mình đang mua một sản phẩm bị chính hãng bỏ rơi. Và khi đã là hàng bị bỏ rơi, giá trị bán lại sẽ rớt thảm, bởi thị trường chắc chắn sẽ ưu tiên thiết bị dùng USB-C, vừa tiện lợi, hợp xu thế và vừa dễ tìm phụ kiện.

2025 rồi, nói lời tạm biệt với đồ cổ nhanh đi.

Cổng Lightning ở năm 2025 chẳng khác nào một di tích công nghệ. Nếu muốn trải nghiệm tốt hơn, bớt rắc rối và giữ giá máy khi bán lại, đầu tư vào iPhone đời mới hơn với cổng USB-C là quyết định khôn ngoan hơn nhiều. Còn cố bám lấy Lightning bây giờ, nói thẳng ra là tự mình ép mình đi lùi so với thế giới.