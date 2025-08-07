Giá internet trên máy bay Vietnam Airlines đắt rẻ ra sao so với Cathay, Emirates...?

Từ ngày 5/8, Vietnam Airlines bắt đầu thử nghiệm dịch vụ kết nối Internet trên máy bay, trở thành hãng hàng không Việt Nam hiếm hoi cung cấp tiện ích này. Hành khách có thể sử dụng thiết bị cá nhân để truy cập mạng qua Wi‑Fi với các gói dịch vụ trên đường bay quốc tế gồm: gói nhắn tin 5 USD (khoảng 130.000 đồng), gói duyệt web 1 giờ 10 USD (khoảng 260.000 đồng) và gói duyệt web không giới hạn suốt chuyến bay 20 USD (khoảng 520.000 đồng). Trong giai đoạn đầu, hành khách hạng thương gia được miễn phí gói không giới hạn, còn tất cả hành khách được tặng 15 phút nhắn tin miễn phí, kể cả trên chuyến bay nội địa.

Theo khảo sát, mức giá của Vietnam Airlines khá tương đồng hoặc thấp hơn so với nhiều hãng quốc tế ở phân khúc full-flight. Chẳng hạn, Cathay Pacific áp dụng gói duyệt web không giới hạn trên chuyến bay dài giá 19,95 – 24,95 USD, gói 1 giờ khoảng 12,95 USD. Emirates cung cấp gói cả chuyến giá 9,99 – 19,99 USD, gói chat từ 2,99 USD, trong khi Etihad có gói duyệt web trọn chuyến từ 9,99 – 19,99 USD tùy thời lượng bay. Lufthansa bán gói Stream trọn chuyến từ 10 – 25 euro, còn Iberia có gói tương tự khoảng 24,99 euro.

Ở chiều ngược lại, một số hãng đã cung cấp Wi‑Fi miễn phí trên diện rộng. Delta Air Lines tại Mỹ miễn phí internet cho thành viên SkyMiles trên nhiều đường bay. Qatar Airways đang triển khai miễn phí Wi‑Fi Starlink tốc độ cao trên các máy bay đủ điều kiện, trong khi Malaysia Airlines cung cấp Wi‑Fi không giới hạn miễn phí trên phần lớn đội bay thân rộng.

Về hạ tầng, Vietnam Airlines hợp tác cùng Tập đoàn VNPT, sử dụng vệ tinh Viasat (Mỹ) nhằm đảm bảo tốc độ truy cập ổn định, an toàn. Dịch vụ hiện được triển khai trên các máy bay Airbus A350 có kết nối vệ tinh và dự kiến mở rộng sang các dòng máy bay khác, đồng thời bổ sung thêm phương thức thanh toán trong thời gian tới.

Việc bổ sung dịch vụ Internet trên máy bay không chỉ nâng trải nghiệm của hành khách mà còn giúp Vietnam Airlines tăng sức cạnh tranh với các hãng quốc tế vốn đã triển khai từ nhiều năm qua.