Gemini của Google có thêm tính năng vẽ truyện tranh cực đỉnh

Google vừa công bố một tính năng mới đầy hấp dẫn cho ứng dụng Gemini, cho phép người dùng dễ dàng tạo ra các cuốn sách minh họa hoặc truyện tranh cá nhân hóa. Điều đặc biệt là ứng dụng còn tích hợp phần kể chuyện bằng giọng nói, làm cho trải nghiệm đọc trở nên sống động hơn bao giờ hết.

Tính năng mới này được thiết kế để hỗ trợ các gia đình trong việc tạo ra những câu chuyện gần gũi và dễ tiếp cận cho trẻ em. Người dùng chỉ cần nhập mô tả nội dung câu chuyện mà họ mong muốn, sau đó Gemini sẽ chịu trách nhiệm phát triển nội dung, tạo minh họa và lồng tiếng. Đặc biệt, ứng dụng có khả năng sử dụng chính ảnh hoặc tệp do người dùng cung cấp để làm tư liệu xây dựng câu chuyện.

Có thể kể đến một số ví dụ thú vị như tạo truyện giải thích hệ mặt trời cho trẻ 5 tuổi, dạy trẻ 7 tuổi bài học về lòng tốt thông qua nhân vật chính là một chú voi, hoặc sử dụng ảnh vẽ tay của trẻ để xây dựng một câu chuyện dựa trên trí tưởng tượng. Ngoài ra, người dùng cũng có thể biến các khoảnh khắc đáng nhớ như chuyến đi chơi gia đình thành truyện phiêu lưu thú vị dành riêng cho con em mình.

Quy trình tạo truyện diễn ra trực quan: sau khi nhập yêu cầu, người dùng sẽ thấy bản xem trước văn bản kèm theo tùy chọn “Have Gemini create a storybook for you”. Sau một vài giây xử lý, giao diện chia đôi màn hình giống Canvas sẽ xuất hiện, với phần nội dung câu chuyện ở bên phải và khung trò chuyện bên trái để người dùng tùy chỉnh thêm. Người dùng có thể chọn các phong cách nghệ thuật đa dạng như pixel, truyện tranh, hoạt hình đất sét (claymation), móc len (crochet), sách tô màu…

Mỗi cuốn truyện tạo ra sẽ có độ dài khoảng 10 trang, bao gồm hình minh họa do AI tạo và âm thanh kể chuyện với tùy chọn giọng cao hoặc thấp. Người dùng có thể chia sẻ qua đường link hoặc tải về để in thành sách vật lý.

Tính năng tạo sách kể chuyện hiện đã hỗ trợ hơn 45 ngôn ngữ và được triển khai trên toàn cầu qua ứng dụng Gemini, cả trên thiết bị di động lẫn máy tính. Đây được xem là một công cụ hữu ích không chỉ để giáo dục mà còn giúp các bậc phụ huynh tạo thêm thời gian gắn kết với con trẻ thông qua những câu chuyện mang đậm dấu ấn cá nhân.

Theo: 9to5Google