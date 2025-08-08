Không chỉ trả lời câu hỏi, ChatGPT còn lo cho sức khỏe tinh thần của bạn?

OpenAI vừa tung ra một loạt thay đổi đáng chú ý cho ChatGPT, không phải để kéo người dùng ở lại lâu hơn, mà là để giúp họ sử dụng AI một cách lành mạnh và cân bằng hơn trong cuộc sống số.

Kể từ hôm nay, người dùng ChatGPT sẽ nhận được những lời nhắc nhẹ nhàng về thời gian đã sử dụng ứng dụng, cùng gợi ý nên nghỉ ngơi nếu đã sử dụng công cụ này quá lâu. Theo tuyên bố chính thức, OpenAI không đo thành công của sản phẩm bằng số phút người dùng dán mắt vào màn hình, mà bằng việc họ rời đi sau khi đã hoàn thành điều mình cần.

“Chúng tôi tạo ra ChatGPT để bạn phát triển, học được điều mới, giải quyết một vấn đề, rồi quay trở lại cuộc sống thật,” OpenAI chia sẻ. “Mục tiêu không phải là chiếm dụng sự chú ý, mà là giúp bạn sử dụng nó đúng cách.”

ChatGPT sẽ nhắc người dùng dừng lại nếu đã sử dụng quá lâu. Ảnh: OpenAI

Bên cạnh đó, công ty cũng đang tinh chỉnh cách ChatGPT phản hồi với các câu hỏi mang tính cá nhân sâu sắc. Thay vì đưa ra câu trả lời cụ thể cho những vấn đề nhạy cảm như “Tôi có nên chia tay người yêu không?”, ChatGPT sẽ hướng người dùng đến việc cân nhắc thiệt hơn, phân tích cảm xúc, và tự ra quyết định một cách sáng suốt hơn. Tính năng này sẽ sớm được cập nhật toàn diện.

Một nỗ lực khác là cải thiện khả năng nhận diện những dấu hiệu căng thẳng tinh thần, ảo tưởng hoặc phụ thuộc cảm xúc vào AI, những trạng thái mà ChatGPT cần phải tránh tiếp tay. Thay vào đó, hệ thống sẽ cố gắng hướng người dùng đến các nguồn trợ giúp uy tín, có cơ sở khoa học.

Để thực hiện điều đó, OpenAI đã hợp tác với hơn 90 bác sĩ từ 30 quốc gia, xây dựng các quy chuẩn riêng cho những cuộc trò chuyện nhạy cảm, kéo dài nhiều lượt tương tác. Các nhà nghiên cứu về tương tác người – máy cũng đang tham gia phản biện hệ thống, kiểm tra mức độ an toàn và độ tin cậy của ChatGPT. Ngoài ra, một hội đồng cố vấn gồm chuyên gia sức khỏe tinh thần, phát triển thanh thiếu niên và công nghệ đang được thành lập để giám sát các thay đổi này.