Suzuki ra mắt 2 mẫu xe máy mới, có gì đặc biệt mà giá hơn 300 triệu đồng

Mới đây, Suzuki Đài Loan đã chính thức đăng tải hình ảnh cặp đôi "tân cổ giao duyên" GSX-8T và GSX-8TT vừa cập bến. Thông tin này ngay lập tức gây bão trong cộng đồng yêu xe hai bánh.

Thiết kế hoài cổ, đậm chất "Timeless"

Được phát triển dựa trên nền tảng của mẫu naked-bike GSX-8S, bộ đôi GSX-8T và GSX-8TT mang phong cách street-tracker cổ điển, gợi nhớ về mẫu xe huyền thoại T500 từ những năm 1960. Điểm nhấn của xe là cụm đèn pha tròn đặc trưng, bình xăng mang dáng dấp hoài cổ, gương gù và đặc biệt là logo số 8 của quả bi-a được dập nổi trên ốp hông.

Phiên bản GSX-8TT có phần khác biệt với ốp đầu đèn, phuộc trước sơn đen, dàn áo màu xám xi măng và bộ vành sơn đỏ nổi bật. Theo Suzuki, chữ "T" trong tên xe là viết tắt của "Timeless" (Vượt thời gian), nhấn mạnh tinh thần bất hủ trong thiết kế.

Sức mạnh và công nghệ hiện đại

Trái ngược với vẻ ngoài cổ điển, GSX-8T và GSX-8TT lại được trang bị những công nghệ hàng đầu hiện nay. Cả hai đều sử dụng khối động cơ xi-lanh đôi, dung tích 776cc, làm mát bằng dung dịch với trục khuỷu 270 độ, sản sinh công suất tối đa 81 mã lực và mô-men xoắn 7,95 kg-m.

Xe được trang bị hệ thống treo cao cấp từ Showa với phuộc trước hành trình ngược và phuộc sau monoshock đa liên kết. Các công nghệ hỗ trợ người lái cũng rất đầy đủ, bao gồm:

Sang số nhanh hai chiều (Quickshifter), 3 chế độ lái, Hệ thống kiểm soát lực kéo (Traction Control), Màn hình TFT 5 inch đa sắc nét.

Giá bán dự kiến và tiềm năng tại Việt Nam

Tại thị trường Anh, GSX-8T và GSX-8TT có giá lần lượt là 9.599 và 9.999 Bảng Anh (tương đương khoảng 312 và 325 triệu đồng).

Để tham chiếu, mẫu Suzuki GSX-8S đang được phân phối chính hãng tại Việt Nam với giá 375 triệu đồng. Dựa trên mức giá tại thị trường quốc tế, nhiều khả năng khi về Việt Nam, bộ đôi GSX-8T và GSX-8TT sẽ có mức giá rất cạnh tranh, có thể dao động trong khoảng 380 - 400 triệu đồng. Với thiết kế độc đáo cùng trang bị tận răng, đây hứa hẹn sẽ là hai mẫu xe "gây bão" trong phân khúc mô tô 800cc nếu được định giá hợp lý.