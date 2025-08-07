Từ ngày 1/8, dãy số trên CCCD chính thức thay thế mã số bảo hiểm xã hội

Ngày 4/8, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn số 1804/BHXH-QLT hướng dẫn bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Bảo hiểm xã hội tỉnh) sử dụng mã định danh cá nhân/số căn cước công dân thay thế mã số bảo hiểm xã hội và bộ mã quản lý đơn vị.

Đây là bước chuyển quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số toàn diện của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, nhằm thống nhất phương thức quản lý dữ liệu và tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục hành chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Công văn nêu rõ, từ ngày 1/8/2025, số định danh cá nhân/căn cước công dân chính thức được sử dụng để thay thế mã số bảo hiểm xã hội của người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Việc sử dụng mã số thống nhất này góp phần bảo đảm đồng bộ cơ sở dữ liệu, tăng tính liên thông với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và nâng cao hiệu quả quản lý.

Từ ngày 1/8/2025, số định danh cá nhân/căn cước công dân chính thức được sử dụng để thay thế mã số bảo hiểm xã hội của người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Công văn chỉ rõ, từ ngày 1/8/2025, mã định danh cá nhân/Căn cước công dân sẽ là mã số được dùng thay thế cho mã số BHXH của người tham gia BHXH, BHYT. Việc dùng chung một mã số này sẽ bảo đảm sự đồng nhất của cơ sở dữ liệu, gia tăng khả năng liên thông với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, từ đó nâng cao hiệu quả quản lý chung.

Đối với các đơn vị tham gia BHXH, BHYT, BHTN (bao gồm cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức xã hội, cơ sở từ thiện, và các tổ chức khác), BHXH Việt Nam đưa ra bộ mã quản lý mới gồm 3 thành phần: ĐD, ĐT, LH.

Trong đó, ĐD là mã định danh của đơn vị, sử dụng trên các biểu mẫu giao dịch. Với doanh nghiệp, mã này là mã số doanh nghiệp 10 ký tự. Với các đơn vị có quan hệ ngân sách, mã này là Mã quan hệ ngân sách 07 ký tự.

ĐT là mã đối tượng tham gia BHYT (gồm 2 ký tự chữ). LH là mã loại hình sản xuất kinh doanh (gồm 3 ký tự), được ban hành theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg.

Đối với các đơn vị thu hộ, bộ mã quản lý gồm có: ĐD (mã định danh đơn vị); TH (tên viết tắt của tổ chức thu hộ); HC (mã đơn vị hành chính cấp xã, tỉnh gồm 7 ký tự); và DT (mã điểm thu gồm 3 ký tự).

Trong giai đoạn chờ các phần mềm được hoàn thiện, BHXH Việt Nam cho phép các đơn vị tiếp tục sử dụng mã số BHXH đã cấp (10 số) và bộ mã quản lý hiện tại để công tác quản lý không bị gián đoạn. Việc chuyển đổi sẽ diễn ra theo lộ trình, cam kết không gây ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia và thụ hưởng chính sách.

Về tiến độ kết nối dữ liệu, tính đến hết tháng 6/2025, hệ thống của BHXH Việt Nam đã hoàn thành xác thực hơn 100,2 triệu thông tin nhân khẩu có trong Cơ sở dữ liệu do ngành quản lý. Trong số này, khoảng 91 triệu người đang tham gia, thụ hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN đã được xác thực với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (đạt tỷ lệ 99,23%).

Việc đồng bộ và xác thực số định danh cá nhân của người tham gia BHXH, BHYT đã góp phần làm sạch, làm giàu và chuẩn hóa dữ liệu của cả hai ngành bảo hiểm xã hội và công an.

Sau khi hoàn tất việc cập nhật và xác thực 100% người tham gia với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, BHXH Việt Nam sẽ từng bước chuyển hoàn toàn sang sử dụng số định danh cá nhân thay cho mã số BHXH.