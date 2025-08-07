Vietcombank cảnh báo khẩn!

Chiến dịch cộng đồng “Cùng Việt Nam Tiến Bước – 1 tỷ bước chân tiến vào kỷ nguyên mới” do Báo Nhân Dân phối hợp cùng Bộ Công an tổ chức, với sự đồng hành của Vietcombank, vừa chính thức khởi động không lâu. Tuy nhiên, lợi dụng sức lan tỏa của chương trình, thời gian gần đây đã xuất hiện nhiều fanpage giả mạo, phát tán các đường link không chính thống nhằm lừa đảo người dùng cung cấp thông tin cá nhân.

Vietcombank cho biết, các fanpage giả mạo này thường gửi tin nhắn trực tiếp, tự xưng là ban tổ chức chương trình và hướng dẫn người dùng truy cập vào các liên kết giả để đăng ký và “hỗ trợ đăng ký nhanh” hoặc yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân. Các hành vi này tiềm ẩn nguy cơ lộ lọt thông tin cá nhân, chiếm đoạt tài sản và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín chương trình cũng như sự an toàn của cộng đồng.

Một số dấu hiệu nhận biết fanpage giả mạo:

- Chủ động gửi tin nhắn, tự xưng là ban tổ chức chiến dịch.

- Dẫn người dùng đến các đường link lạ hoặc biểu mẫu không có nguồn gốc rõ ràng.

- Yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng.

Các fanpage giả mạo điển hình:

- facebook.com/cungvietnamtienbuoc2025

- facebook.com/CungVietNamTienBuoc319

- facebook.com/321cungvietnamtienbuoc

Các fanpage giả mạo

Người dân cần lưu ý, đây là chương trình cộng đồng hoàn toàn MIỄN PHÍ. Ban tổ chức chỉ ghi nhận đăng ký thông qua cổng thông tin chính thức tại địa chỉ: https://cungvietnamtienbuoc.nhandan.vn.

Để đảm bảo an toàn thông tin cá nhân và quyền lợi của người tham gia, người dân vui lòng lưu ý: Không truy cập bất kỳ đường link nào được gửi từ các fanpage không xác thực. Không cung cấp thông tin cá nhân cho các trang mạo danh. Chỉ theo dõi và đăng ký qua fanpage và website chính thức của chiến dịch.

Vietcombank đề nghị khách hàng nâng cao cảnh giác, cùng lan tỏa thông tin chính thống để bảo vệ bản thân khỏi các chiêu thức lừa đảo.



