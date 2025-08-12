Công an Hà Nội vừa phát thông mới liên quan đến VNeID, người dân chú ý và thực hiện ngay

Công an Hà Nội vừa thông báo, thực hiện Kế hoạch số 162/KH-UBND ngày 10/06/2025 về việc tổ chức đợt cao điểm "90 ngày, đêm" làm sạch dữ liệu hôn nhân và tiến tới cắt giảm thủ tục xác nhận tình trạng hôn nhân, đề nghị người dân tham gia cập nhật thông tin trên ứng dụng VNeID.

Các bước tích hợp tình trạng hôn nhân trên ứng dụng VNeID:

Bước 1: Đăng nhập vào ứng dụng

Để tích hợp tình trạng hôn nhân, người dùng cập nhật ứng dụng VNeID lên phiên bản 2.1.18 mới nhất.

Bước 2: Tại giao diện chính, người dùng chuyển sang mục Thông báo, nhấn vào Yêu cầu xác nhận tích hợp thông tin.

Bước 3: Trong cửa sổ mới, người dùng hãy kiểm tra lại thông tin tình trạng hôn nhân (họ tên vợ/chồng, số giấy chứng nhận kết hôn, ngày đăng ký kết hôn…), sau đó gửi yêu cầu tích hợp nếu thấy thông tin đã chính xác.

Hệ thống sẽ kiểm tra lại thông tin đã kê khai và sau đó nếu xác nhận chính xác sẽ tích hợp vào ứng dụng VNeID của người dùng

Bước 4: Khi hệ thống xác thực thông tin thành công, người dùng chỉ cần truy cập vào mục Xuất trình giấy tờ - Tình trạng hôn nhân, nhập passcode hoặc vân tay để kiểm tra tình trạng hôn nhân.

Những chức năng nổi bật trên ứng dụng VNeID gồm có:

- Tích hợp giấy tờ cá nhân dạng điện tử thay cho bảng giấy: Toàn bộ các hệ thống của cư dân đã được triển khai và đã được kết nối trên ứng dụng. Những giấy tờ có trên app này đó là: Căn cước công dân, thẻ Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm xã hội, giấy phép lái xe,…

- Đăng ký thường trú, tạm trú và tạm vắng: nhờ sự hỗ trợ đắc lực của app VNeID thì bạn hoàn toàn có thể thực hiện ngay tại nhà. Toàn bộ mọi thao tác đều nhanh chóng và cực kỳ dễ dàng.

- Thực hiện các giao dịch trực tuyến: Việc giao dịch thông qua một nền tảng của Bộ Công an sẽ đem về cho bạn hàng loạt các lợi ích hay ho. Đương nhiên là các giao dịch là đều an toàn 100% và không hề có lừa đảo. Vì thế, thông tin cá nhân của người dùng được bảo mật tối đa nên rất nhiều người yên tâm sử dụng.

- Tố giác tội phạm: Ứng dụng sở hữu đầy đủ các hướng dẫn chi tiết cho người mới và bảo đảm tính tuyệt mật 100% dành cho người tố giác.

- Bảo mật thông tin người dùng: Tính năng bảo mật thông tin trên app VNeID là cực kỳ quan trọng do đây là một ứng dụng của Bộ Công an tại Việt Nam. Do đó, tỉ lệ mà thông tin của người dùng bị đánh cắp là hầu như bằng 0.