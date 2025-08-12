Người đàn ông đến ngân hàng yêu cầu chuyển hơn 1 tỷ vào tài khoản mang tên mình: Giao dịch viên từ chối và báo cảnh sát

Cụ thể, một người đàn ông họ Trương đến ngân hàng, nói rằng cần thực hiện giao dịch chuyển khoản liên ngân hàng, muốn chuyển 300.000 Nhân dân tệ (khoảng hơn 1 tỷ VNĐ) từ một thẻ ngân hàng sang một thẻ khác cũng mang tên mình. Tuy nhiên, nhân viên ngân hàng cảm thấy người khách này có điều gì đó không ổn.

Một thẻ ngân hàng đã lâu không hoạt động đột nhiên nhận được khoản chuyển vào 300.000 tệ, và ngay trong ngày nhận, chủ thẻ lại yêu cầu chuyển khoản liên ngân hàng, thêm vào đó là thái độ nói năng vòng vo, không rõ ràng điều này lập tức làm dấy lên sự cảnh giác của nhân viên ngân hàng.

Sau đó, ông Trương chủ động nói với nhân viên ngân hàng rằng 300.000 tệ này là do một người bạn họ Hu chuyển cho ông.

Trong quá trình trao đổi với nhân viên ngân hàng, ông Trương ngày càng trở nên lo lắng, không ngừng hối thúc giao dịch viên, yêu cầu hoàn tất việc chuyển khoản càng sớm càng tốt.

Khi bị truy hỏi, ông Trương dần mất kiên nhẫn, lập tức nói rằng mình còn việc gấp, không thể đợi được nữa, rồi đứng dậy rời khỏi quầy giao dịch ngân hàng. Dựa vào kinh nghiệm phòng chống lừa đảo tích lũy trong công việc thường ngày, nhân viên ngân hàng nhận định rằng ông Trương có khả năng đã rơi vào bẫy lừa đảo qua mạng viễn thông. Do đó, nhân viên tên Tào Hy lập tức báo cảnh sát.

Tào Hy – Trưởng bộ phận vận hành, chi nhánh Giang Phố, Ngân hàng Nam Kinh cho biết: "Vì nếu như khách hàng này rời khỏi ngân hàng của chúng tôi, có thể anh ta sẽ đến chi nhánh khác để chuyển tiền. Chúng tôi lo rằng anh ta sẽ thực hiện việc chuyển khoản ở chỗ khác, gây khó khăn trong việc kiểm soát. Thế nên chúng tôi gọi 110 báo cảnh sát, đồng thời thông qua cơ chế 'liên kết cảnh sát – ngân hàng' để báo cáo thông tin giao dịch này."

Dựa vào mô tả của nhân viên ngân hàng, cảnh sát cho rằng ông Trương nhất định đang che giấu điều gì đó. Việc cấp thiết trước mắt là phải tìm được ông càng sớm càng tốt để tìm hiểu sự thật phía sau việc chuyển khoản này.

Cảnh sát phân tích, ông Trương có thể là nạn nhân của lừa đảo qua mạng viễn thông, nhưng cũng không loại trừ khả năng là "xe rút tiền" - tức người giúp bọn lừa đảo chuyển tiền. Qua hành vi đáng ngờ của ông Trương trong lúc chuyển khoản, khả năng thứ hai cao hơn.

Thạch Học Chí – Trung đội trưởng Đội hình sự, Phân cục Công an Phổ Khẩu, Nam Kinh nói: "'Xe rút tiền' chính là những người giúp nhóm lừa đảo nhận và rút tiền gian lận. Ông Trương là người bản địa, nhưng lại đột nhiên nhận được một khoản tiền lớn chuyển từ nơi khác, lại không thể đưa ra lý do hợp lý cho việc rút tiền – rất điển hình của xe rút tiền."

Sau quá trình truy tìm, cảnh sát đã tìm thấy ông Trương. Trước những câu hỏi của cảnh sát, ông tỏ ra lo lắng, lúng túng rõ rệt.

Đối mặt với sự truy vấn, ông Trương biết rằng không thể che giấu được nữa, cuối cùng đã khai nhận toàn bộ sự việc. Vài ngày trước, ông lướt mạng và xem được một đoạn video về "tăng hạn mức thẻ tín dụng". Sau khi để lại bình luận bên dưới video, có người chủ động liên hệ với ông.

Người tự xưng là nhân viên tín dụng nói rằng: muốn tăng hạn mức thì cần có giao dịch với số tiền lớn. Mặc dù thẻ tín dụng của ông Trương không có giao dịch lớn, nhưng không sao – họ sẽ chuyển khoản 300.000 tệ cho ông, và ông chỉ cần làm theo hướng dẫn, chuyển khoản số tiền này đi, như vậy sẽ coi như đã thực hiện "chi tiêu lớn", qua đó tăng điểm tín dụng và tăng hạn mức dễ dàng hơn.

Chính "sự giúp đỡ nhiệt tình" trong việc làm giả giao dịch đó khiến ông Trương hoàn toàn tin tưởng.

Cảnh sát nhận định, cái gọi là "giúp đỡ tăng hạn mức" chẳng qua chỉ là một vỏ bọc cho việc nhờ ông Trương giúp rửa tiền. Số tiền 300.000 tệ trong tài khoản ông Trương rất có thể chính là tiền lừa đảo.

Cảnh sát điều tra thêm và phát hiện: vào ngày xảy ra sự việc, một người phụ nữ họ Hu nhận được cuộc gọi từ người tự xưng là nhân viên chăm sóc khách hàng của một nền tảng video ngắn. Đối phương nói rằng: "Xem livestream là chức năng mất phí. Hiện bà đang trong thời gian dùng thử miễn phí, sẽ hết hạn vào tháng tới. Nếu không hủy, hệ thống sẽ tự động trừ 800 tệ mỗi tháng."

Bà H đã chuyển khoản 800 tệ theo yêu cầu. Sau đó đối phương lại nói không nhận được và yêu cầu chuyển tiếp. Cứ như vậy, bà H tiếp tục gửi tiền.

Số tiền 300.000 tệ mà bà H chuyển vào tài khoản của ông Trương chính là toàn bộ số tiền tiết kiệm của bà, thậm chí còn bao gồm khoản vay từ người thân, bạn bè. Nếu số tiền này bị tiếp tục chuyển đi, tổn thất tài chính với gia đình bà sẽ là rất lớn.

Để chiếm đoạt được khoản tiền 300.000 tệ, bọn lừa đảo đã thiết kế một kịch bản lừa đảo tầng tầng lớp lớp, dắt mũi cả ông Trương lẫn bà H. Trong vụ việc này, dù ông Trương không cố ý giúp nhóm lừa đảo rửa tiền, nhưng ông đã vô tình trở thành "xe rút tiền", suýt chút nữa giúp kẻ gian chuyển khoản tiền lừa đảo, đây là một hình thức lừa đảo viễn thông kiểu mới.

Cảnh sát cho biết: hành vi của ông Trương về bản chất là giúp sức cho hoạt động lừa đảo, có thể đã vi phạm pháp luật. Thiệu Bá Nghi – Đội trưởng Đội hình sự, Phân cục Công an Phổ Khẩu phân tích: "Dù ông Trương không biết rõ toàn bộ sự việc, nhưng thực chất đã trở thành một mắt xích trong hoạt động phạm tội. Nếu ông ta biết rõ nguồn gốc tiền có thể là bất hợp pháp hoặc do lừa đảo mà có, thì hành vi của ông đã cấu thành tội 'che giấu hoặc tiêu thụ tài sản phạm tội' và sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự."

Theo Tân Hoa Xã