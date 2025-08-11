Galaxy Z Fold7 ghi dấu khoảnh khắc tự hào dân tộc tại đêm “concert Quốc gia”

Tối 10/8, sân vận động Mỹ Đình trở thành tâm điểm của cả nước khi "concert Quốc gia" - Tổ Quốc Trong Tim chính thức diễn ra, kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Không chỉ là một sự kiện âm nhạc, Tổ Quốc Trong Tim còn là nơi âm thanh, ánh sáng và niềm tự hào dân tộc hòa quyện, khơi dậy cảm xúc mạnh mẽ trong mỗi người Việt.

Trong không gian giàu cảm xúc ấy, Galaxy Z Fold7 - thế hệ điện thoại gập mới của Samsung - trở thành công cụ phù hợp để lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ. Thiết bị có thiết kế mỏng 8,9mm, trọng lượng 215g nhẹ hơn cả Galaxy S25 Ultra, nhưng vẫn tích hợp hệ thống camera 200MP tương tự mẫu máy phẳng cao cấp nhất của hãng, cho phép ghi lại hình ảnh chất lượng "chuẩn Ultra".

Mặc dù 20h chương trình mới bắt đầu, nhưng ngay từ 15h chiều 10/8, khu vực trước cổng Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình đã chật kín người. Hàng chục nghìn khán giả từ khắp nơi đổ về, xếp hàng ngay ngắn để chờ vào bên trong. Trên nền hoàng hôn dịu nhẹ, sắc đỏ của những chiếc áo in hình cờ Tổ quốc phủ kín không gian. Nhiều bạn trẻ giơ cao lá cờ, một số khác tranh thủ chụp ảnh cùng tấm vé quý giá, tất cả đều chung một tâm trạng háo hức trước giờ hòa mình vào đại tiệc âm nhạc và niềm tự hào dân tộc.

Dòng người đổ về SVĐ Mỹ Đình trước giờ G, ai trong mình cũng mang theo chiếc áo cờ đỏ sao vàng.

Sau màn phát biểu khai mạc, 50.000 khán giả đồng loạt đứng dậy, tay đặt lên ngực trái, cùng cất cao giai điệu "Tiến quân ca". Biển người khoác áo cờ đỏ sao vàng hòa chung nhịp hát, tiếng ca vang vọng khắp không gian, hòa vào ánh sáng rực rỡ từ sân khấu chữ V. Đó là khoảnh khắc mà mỗi ánh mắt, mỗi nụ cười đều ánh lên niềm tự hào, để ai có mặt cũng cảm nhận được sự gắn kết mạnh mẽ của hàng vạn trái tim Việt.

50.000 khán giả đồng thanh cất cao "Tiến quân ca", hòa thành bản hợp xướng của niềm tự hào dân tộc.

Màn diễu hành của 68 quân nhân Trường Sĩ quan Lục quân 1 khiến khán đài vỡ òa trong niềm xúc động. Đây là những chiến sĩ từng đại diện Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia lễ duyệt binh tại Quảng trường Đỏ (Moscow, Nga). Sự xuất hiện của họ trong concert "Tổ quốc trong tim" không chỉ gợi nhắc về truyền thống hào hùng mà còn tạo nên trục xương sống cho các màn trình diễn, khi cùng lực lượng vũ trang, văn nghệ sĩ và đoàn viên thanh niên hòa quyện thành một bức tranh giàu biểu tượng và cảm xúc lịch sử.

68 chiến sĩ tái hiện lễ duyệt binh ở Quảng trường Đỏ.

Để tái hiện trung thực không khí đặc biệt này, cảm biến 200MP của Galaxy Z Fold7 không chỉ giúp mang lại độ sắc nét, mà công nghệ gộp điểm ảnh còn giúp tăng cường khả năng chụp đêm, bắt trọn chi tiết ngay cả khi ánh sáng yếu. Trong điều kiện ánh sáng phức tạp của concert - sân khấu rực đỏ nổi bật giữa nền trời đêm, đèn chiếu liên tục thay đổi - bộ xử lý hình ảnh ProVisual Engine tối ưu HDR để từng tông màu, từng vùng sáng tối được cân bằng, giúp khung cảnh vừa sống động vừa giữ nguyên chất cảm xúc.

Cảm biến 200MP kết hợp ProVisual Engine giúp Galaxy Z Fold7 ghi trọn từng khung hình concert với màu sắc và chi tiết chuẩn xác.

Từ những ca khúc cách mạng hào hùng đến những bản phối hiện đại đầy năng lượng, sân khấu "Tổ Quốc Trong Tim" trở thành nơi nghệ sĩ và khán giả cùng hòa chung nhịp thở. Hàng loạt tên tuổi như Tam ca Đăng Dương - Tùng Dương - Võ Hạ Trâm, Đông Hùng, Noo Phước Thịnh và Tóc Tiên lần lượt khuấy động bầu không khí bằng đại tiệc âm nhạc - ánh sáng, kéo hàng chục nghìn khán giả hòa mình trọn vẹn vào từng khoảnh khắc.

Galaxy Z Fold7 được trang bị camera chính 200MP tương tự Galaxy S25 Ultra.

Trong không gian rộng lớn ấy, Galaxy Z Fold7 không chỉ ghi hình sắc nét mà còn tái hiện trọn vẹn âm hưởng hào hùng của đêm diễn. Tính năng Audio Eraser trên One UI 8 được tối ưu để người dùng có thể lọc tạp âm ngay khi xem lại video, không cần qua bước chỉnh sửa, giúp tiếng hát và nhạc nền vang lên rõ ràng, mạnh mẽ như đang ở giữa khán đài.

Tính năng Audio Eraser trên Galaxy Z Fold7 lọc tạp âm chỉ với một chạm.

Tương tự với hình ảnh, để khoảnh khắc thêm trọn vẹn, Galaxy Z Fold7 trang bị tính năng Generative Edit (Hậu kỳ sáng tạo) cho phép người dùng dễ dàng tinh chỉnh, bổ sung hoặc loại bỏ chi tiết trong ảnh chỉ bằng vài thao tác chạm. Màn hình lớn của máy cũng là lựa chọn lý tưởng cho tính năng này, với chế độ Chỉnh sửa Song song (Side-by-Side Editing) ảnh gốc và ảnh đã chỉnh sửa, giúp so sánh tức thì và tinh chỉnh chính xác từng chi tiết.

Sử dụng tính năng Generative Edit trên Galaxy Z Fold7 để tạo nên không khí hào hùng hơn cho bức ảnh.

"Tổ Quốc Trong Tim" khép lại trong tiếng vỗ tay kéo dài không dứt, nhưng dư âm của nó vẫn đọng lại trong từng ánh mắt và nụ cười. Giữa biển người tràn đầy cảm xúc, Galaxy Z Fold7 không chỉ là công cụ ghi lại những hình ảnh và âm thanh, mà còn là cánh cửa mở ra trải nghiệm trọn vẹn - từ lúc lưu giữ khoảnh khắc đến khi tái hiện chúng với đầy đủ màu sắc, âm thanh và cảm xúc. Đêm nhạc kết thúc, nhưng những thước phim, bức ảnh và bản hòa âm từ Galaxy Z Fold7 sẽ tiếp tục kể câu chuyện về niềm tự hào và sự gắn kết của hàng vạn trái tim Việt.