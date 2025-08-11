Dòng xe tay ga "quốc dân" Honda Air Blade trong tháng 8/2025 vẫn tiếp tục được phân phối chính hãng với 2 lựa chọn động cơ: Air Blade 125 và Air Blade 160, đi kèm nhiều phiên bản và tùy chọn màu sắc đa dạng.

So với tháng 7, giá niêm yết của các phiên bản Honda Air Blade trong tháng 8/2025 được hãng giữ ổn định, không có sự điều chỉnh. Cụ thể:

Mẫu xe Air Blade 125: Bản Tiêu chuẩn có giá 42.012.000 đồng, bản Cao cấp có giá 42.502.909 đồng, bản Đặc biệt có giá 43.190.182 đồng và bản Thể thao có giá 43.681.091 đồng.

Mẫu xe Air Blade 160: Bản Tiêu chuẩn giữ mức giá 56.690.000 đồng, bản Cao cấp có giá 57.190.000 đồng, bản Đặc biệt giá 57.890.000 đồng và bản Thể thao có giá 58.390.000 đồng.



Ghi nhận thực tế tại một số đại lý HEAD lớn, giá bán xe Honda Air Blade trong tháng 8/2025 có xu hướng "hạ nhiệt" hơn so với các tháng cao điểm trước đó, với mức giảm khoảng 1.200.000 - 1.700.000 đồng/xe tùy phiên bản. Tuy nhiên, tình trạng giá bán thực tế tại đại lý cao hơn đáng kể so với giá niêm yết của hãng vẫn còn phổ biến, chênh lệch từ 6.610.000 đến 8.910.000 đồng. Mức chênh lệch cao nhất tiếp tục được ghi nhận ở phiên bản Air Blade 160 Thể thao, vốn là phiên bản được nhiều người săn đón nhất.

Bảng giá xe máy Honda Air Blade mới nhất tháng 8/2025 (ĐVT: đồng) Phiên bản Màu sắc Giá niêm yết Giá đại lý Chênh lệch Honda Air Blade 125 bản tiêu chuẩn Đen bạc 42.012.000 49.000.000 6.988.000 Đỏ đen bạc 42.012.000 49.000.000 6.988.000 Honda Air Blade 125 bản cao cấp Bạc đỏ đen 42.502.909 49.500.000 6.997.091 Bạc xanh đen 42.502.909 49.500.000 6.997.091 Honda Air Blade 125 bản đặc biệt Đen vàng 43.190.182 50.000.000 6.809.818 Honda Air Blade 125 bản thể thao Xám đỏ đen 43.681.091 51.000.000 7.318.909 Honda Air Blade 160 bản tiêu chuẩn Đen bạc 56.690.000 63.300.000 6.610.000 Honda Air Blade 160 bản cao cấp Bạc xanh đen 57.190.000 64.300.000 7.110.000 Honda Air Blade 160 bản đặc biệt Xanh đen vàng 57.890.000 66.300.000 6.890.000 Honda Air Blade 160 bản thể thao Xám đỏ đen 58.390.000 67.300.000 8.910.000

Lưu ý: Mức giá xe máy mang tính tham khảo, giá đã bao gồm các loại thuế phí: VAT, phí bảo hiểm xe máy, phí trước bạ cùng phí ra biển số. Giá xe máy có thể thay đổi tùy theo thời điểm, đại lý Honda và khu vực bán xe.

Honda Air Blade từ lâu đã là mẫu xe tay ga tầm trung được đông đảo khách hàng Việt Nam yêu thích nhờ sở hữu lối thiết kế thể thao, năng động, phù hợp với nhiều đối tượng. Không chỉ ghi điểm ở vẻ ngoài, xe còn được trang bị động cơ eSP+ 4 van thế hệ mới, nổi tiếng về sự bền bỉ, vận hành mạnh mẽ nhưng vẫn đảm bảo khả năng tiết kiệm nhiên liệu tối ưu. Bên cạnh đó, các tiện ích hiện đại như hệ thống khóa thông minh Smart Key, cổng sạc USB tiện lợi trong hộc chứa đồ và cốp xe dung tích lớn cũng là những điểm cộng giúp Air Blade chinh phục người dùng.