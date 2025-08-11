Dùng máy giặt 10 năm mới biết: 7 thói quen này vừa làm hỏng máy, vừa hại quần áo, lại rước bệnh vào người

Máy giặt giúp giải phóng sức lao động, nhưng nhiều thói quen sử dụng tai hại lại vô tình làm hỏng máy, khiến quần áo bẩn thêm và ảnh hưởng đến sức khỏe. Dưới đây là 7 sai lầm "kinh điển" mà hầu hết các gia đình đều mắc phải, tha thiết khuyên bạn đừng phạm vào.

1. Trộn thuốc tẩy và bột giặt chung một lần

Nhiều người có thói quen cho dung dịch khử trùng (thuốc tẩy) vào cùng lúc với bột giặt vì tin rằng sẽ giúp quần áo sạch và diệt khuẩn tốt hơn. Tuy nhiên, đây là một sai lầm tai hại vì sự kết hợp này có thể tạo ra phản ứng hóa học sinh ra các hợp chất gây hại, dễ gây kích ứng da. Để làm đúng, bạn nên ngâm quần áo trong dung dịch khử trùng pha loãng trước, sau đó xả sạch với nước rồi mới tiến hành giặt với bột giặt như bình thường.

2. Dùng quá nhiều bột giặt vì nghĩ sẽ sạch hơn

Đây là một trong những hiểu lầm phổ biến nhất. Việc dùng quá nhiều chất giặt tẩy không những gây lãng phí mà còn khiến chúng khó được xả sạch. Cặn bột giặt còn sót lại sẽ làm quần áo bị cứng, gây ngứa ngáy, dị ứng da khi mặc. Cách tốt nhất là luôn tuân theo liều lượng khuyến nghị trên bao bì sản phẩm, hoặc có thể bắt đầu với một nửa lượng đó rồi tăng dần nếu cần.

3. Ngâm quần áo qua đêm để vết bẩn dễ trôi

Thói quen ngâm quần áo bẩn từ đêm hôm trước để hôm sau giặt cho nhẹ nhàng thực chất lại phản tác dụng. Việc ngâm quá lâu khiến vết bẩn và hóa chất có thể thấm ngược vào sợi vải, làm quần áo phai màu, nhanh mục và bốc mùi hôi khó chịu. Thời gian ngâm lý tưởng chỉ nên khoảng 15 phút, và với quần áo quá bẩn hoặc vải dày cũng không nên ngâm quá 30 phút.

4. Dồn quần áo cả tuần, giặt một mẻ cho tiết kiệm

Vì muốn tiết kiệm điện nước, nhiều gia đình thường dồn quần áo cả tuần để giặt một lần duy nhất. Thói quen này tiềm ẩn nhiều nguy cơ, bởi quần áo bẩn thấm đẫm mồ hôi là môi trường lý tưởng cho nấm mốc và vi khuẩn sinh sôi. Quan trọng hơn, việc nhồi nhét quá tải làm máy không thể giặt sạch, quần áo không được đảo đều và bột giặt không thể thấm sâu. Để đảm bảo hiệu quả, mỗi lần giặt lượng quần áo chỉ nên chiếm tối đa 70-80% dung tích lồng giặt.

5. Không phơi quần áo ngay sau khi giặt xong

Giặt xong nhưng lại để quên quần áo trong máy giặt vài tiếng đồng hồ là một sai lầm phổ biến. Môi trường ẩm ướt, kín của lồng giặt sau khi hoạt động là điều kiện hoàn hảo để vi khuẩn và nấm mốc bùng phát, khiến quần áo có mùi ẩm mốc dù đã được giặt sạch. Tốt nhất, bạn nên phơi quần áo trong vòng 30 phút sau khi máy giặt xong. Nếu để quên quá 2 giờ, hãy giặt lại ở chế độ giặt nhanh để khử mùi và vi khuẩn.

6. Để nguyên cúc và khóa kéo khi cho vào máy

Đây là chi tiết nhỏ nhưng lại gây ra tác hại lớn cho cả quần áo và máy giặt. Trong quá trình giặt, khóa kéo có thể cọ xát làm xước lồng giặt và làm rách, xù lông các loại quần áo khác. Trong khi đó, cúc áo không được cởi ra có thể bị bung, đứt chỉ hoặc làm rộng lỗ khuy. Vì vậy, bạn hãy luôn kéo khóa, cởi hết cúc áo và lộn trái quần áo trước khi cho vào máy để bảo vệ chúng tốt nhất.

7. Không vệ sinh bộ lọc xơ vải của máy

Bộ lọc xơ vải là bộ phận bị "lãng quên" nhiều nhất của máy giặt. Đây là nơi chứa tất cả xơ vải, cặn bẩn, tóc... sau mỗi lần giặt. Nếu không được vệ sinh định kỳ, những chất bẩn này sẽ tích tụ, gây tắc nghẽn đường thoát nước và thậm chí bám ngược lại vào quần áo trong các lần giặt sau, khiến quần áo càng giặt càng bẩn. Hãy tạo thói quen kiểm tra và vệ sinh bộ lọc này ít nhất 1-2 tháng/lần.