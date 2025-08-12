MacBook giá rẻ bất ngờ lộ diện, giá chỉ từ 15 triệu đồng

Apple được cho là đang hoàn thiện một mẫu MacBook mới hướng tới phân khúc phổ thông, với giá dự kiến thấp hơn đáng kể so với MacBook Air 13 inch đang ở mức 999 USD tại Mỹ (khoảng 26 triệu đồng), hoặc 899 USD (khoảng 23,5 triệu) cho chương trình ưu đãi sinh viên. Thông tin xuất hiện sau khi nhà phân tích Ming-Chi Kuo hồi cuối tháng 6 tiết lộ Apple đang phát triển một mẫu máy tính xách tay 13 inch “phải chăng hơn” để cạnh tranh với Chromebook và kích cầu MacBook.

Kuo cho biết mẫu máy sẽ dùng chip A18 Pro, con chip ra mắt trên iPhone 16 Pro năm ngoái, đồng nghĩa đây có thể là chiếc Mac đầu tiên vận hành bằng chip iPhone thay vì dòng M vốn mạnh ở số nhân xử lý, dung lượng bộ nhớ và khả năng hỗ trợ màn hình rời. Hôm nay, DigiTimes độc lập xác nhận khung thời gian mà Kuo nêu và bổ sung dải giá khởi điểm 599 đến 699 USD, đồng thời cho biết sản phẩm sẽ dùng màn hình 12,9 inch, nhỏ hơn đôi chút so với tấm nền 13,6 inch của MacBook Air.

Sản phẩm sẽ có kích cỡ tương đương chiếc MacBook 12-inch đã bị khai tử. Ảnh: Macworld

Nguồn tin của DigiTimes nói một số linh kiện sẽ vào giai đoạn sản xuất hàng loạt ngay cuối quý 3 năm 2025, mở đường cho công đoạn lắp ráp hệ thống bắt đầu trước khi năm nay khép lại. Khâu lắp ráp cuối được cho là diễn ra tại nhà máy của Quanta trong quý 4, với thời điểm thương mại hóa rơi vào cuối 2025 hoặc đầu 2026, trùng với dự báo trước đó của Kuo về lịch trình sản xuất đại trà muộn quý 4 năm 2025 hoặc đầu quý 1 năm 2026.

Nếu kịch bản này thành hiện thực, một chiếc MacBook giá thấp với chip A18 Pro có thể đẩy số lượng MacBook xuất xưởng hằng năm lên 5 đến 7 triệu máy, qua đó tăng tổng sản lượng MacBook hiện khoảng 17 đến 18 triệu máy thêm 30 đến 40 phần trăm. Kuo còn tin rằng mẫu máy mới sẽ theo đuổi thiết kế siêu mỏng nhẹ và có các tùy chọn màu bạc, xanh, hồng và vàng.

Một điểm cần lưu ý là chip A18 Pro không hỗ trợ Thunderbolt, vì vậy chiếc MacBook này nhiều khả năng chỉ trang bị các cổng USB-C tiêu chuẩn. Với nhóm người dùng tìm kiếm chiếc Mac rẻ nhất có thể, đây khó trở thành trở ngại lớn, nhất là khi mức giá 599 USD được xem như lời mời gọi hiếm thấy trong hệ sinh thái máy Mac. Câu hỏi còn lại không phải là máy có đến kịp cuối năm hay đầu năm sau, mà là liệu mức “giá mềm” ấy có đủ để tái định nghĩa thói quen mua Mac của người tiêu dùng hay không.