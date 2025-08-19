JBL "chào hàng" mẫu loa mới, giá từ 17,9 triệu đồng

JBL vừa chính thức mang dòng loa thanh Bar MK2 thế hệ mới về Việt Nam với ba phiên bản gồm Bar 1000MK2, Bar 800MK2 và Bar 500MK2. Sản phẩm kết hợp nhiều công nghệ âm thanh mới nhất của HARMAN, hướng đến trải nghiệm điện ảnh tại gia.

Điểm nổi bật của dòng loa này nằm ở khả năng tái tạo âm thanh không gian với công nghệ MultiBeam 3.0 và chuẩn Dolby Atmos, DTS:X.

JBL Bar MK2 thế hệ mới mang đến trải nghiệm âm thanh tối ưu

Trên hai mẫu cao cấp, JBL còn trang bị hệ thống loa vòm không dây tháo rời, giúp phòng khách nhanh chóng biến thành một rạp chiếu phim mini. Song song đó, công nghệ PureVoice 2.0 được tối ưu để đảm bảo giọng thoại trong trẻo, hạn chế tình trạng âm thanh phim bị lấn át bởi nhạc nền hoặc hiệu ứng.

Một điểm đáng chú ý khác là JBL lần đầu đưa vào tính năng SmartDetails, công nghệ tái tạo chi tiết âm thanh nhỏ như tiếng bước chân, tiếng gỗ kẽo kẹt, vốn thường chỉ nghe thấy trong phòng chiếu. Thêm vào đó là AI Sound Boost, cho phép hệ thống tự động điều chỉnh để những cảnh cao trào, âm trầm hay tiếng reo hò khi xem bóng đá vẫn giữ độ rõ nét ngay cả khi mở âm lượng lớn.

JBL Bar 1000MK2 sở hữu bốn loa hướng trần, loa siêu trầm 10-inch và loa vòm có thể tháo rời

JBL Bar 500MK2 với phiên bản loa thanh màu trắng lần đầu tiên được JBL ra mắt

Không chỉ tập trung vào công nghệ, thiết kế Bar MK2 cũng được JBL làm gọn hơn, dễ hòa nhập với không gian nội thất hiện đại. Người dùng có thể điều khiển loa thông qua ứng dụng JBL One, đồng thời truyền phát nhạc từ nhiều nền tảng trực tuyến phổ biến.

Tại thị trường Việt Nam, Bar 1000MK2, Bar 800MK2 và Bar 500MK2 sẽ được phân phối chính hãng bởi Phúc Giang, với mức giá lần lượt 33,9 triệu đồng, 24,9 triệu đồng và 17,9 triệu đồng.