4 nhược điểm "chí mạng" của máy giặt cửa trước khiến tôi hối hận khi mua

Dù được xem là lựa chọn hiện đại, cao cấp và thịnh hành, trải nghiệm thực tế của tôi với máy giặt cửa trước lại là một sự thất vọng. So với chiếc máy giặt cửa trên bền bỉ trước đây, mẫu máy mới này có những điểm trừ khiến tôi cảm thấy quyết định nâng cấp của mình là một sai lầm.

Một năm trước, khi chiếc máy giặt cửa trên gắn bó gần chục năm bị hỏng, gia đình tôi đã nghe theo lời tư vấn và quyết định "lên đời" máy giặt cửa trước. Vẻ ngoài sang trọng, hiện đại của nó đã thuyết phục tôi bỏ ra một số tiền lớn hơn, với kỳ vọng về một trải nghiệm giặt giũ tốt hơn.

Tuy nhiên, thực tế lại không như mong đợi. Nếu được chọn lại, tôi chắc chắn sẽ quay về với máy giặt cửa trên. Dưới đây là 4 nhược điểm lớn mà tôi đã gặp phải.

1. Quần áo không được xả sạch bọt xà phòng

Tôi rất khó chịu khi nhiều lần lấy quần áo ra khỏi máy mà vẫn thấy bọt xà phòng còn sót lại, buộc phải tốn thời gian và điện nước để chạy thêm một chu trình xả.

Nguyên nhân chính là do máy giặt cửa trước được thiết kế để tiết kiệm nước. Dù đây là một ưu điểm về mặt chi phí, nó lại trở thành nhược điểm khi lượng nước ít ỏi không đủ để hòa tan và xả sạch hoàn toàn bột giặt, đặc biệt nếu bạn lỡ tay cho hơi nhiều. Ngược lại, máy giặt cửa trên dùng nhiều nước hơn, giúp hòa tan và làm sạch xà phòng triệt để. Trong gần 10 năm dùng máy cũ, tôi chưa từng gặp tình trạng này, nhưng với máy mới thì chỉ trong một năm đã bị 3-4 lần.

2. Thao tác bất tiện, không thân thiện với người lớn tuổi

Mọi thao tác với máy giặt cửa trước, từ cho quần áo vào, lấy ra cho đến các nút điều khiển, đều buộc tôi phải cúi gập người hoặc ngồi xổm. Điều này thực sự bất tiện so với việc đứng thẳng thoải mái khi dùng máy cửa trên. Đối với những gia đình có người lớn tuổi, đây thực sự là một "gánh nặng" không đáng có trong công việc nhà hàng ngày.

Giải pháp đặt máy lên bệ cao cũng không khả thi với nhiều gia đình, vì nó khá cồng kềnh và đòi hỏi không gian lắp đặt rộng rãi.

3. Không thể thêm đồ giặt giữa chu trình

Với một người hay đãng trí như tôi, việc không thể thêm quần áo vào máy sau khi đã nhấn nút bắt đầu là điều khó chịu nhất. Tôi thường xuyên phát hiện còn sót một hai món đồ ngay sau khi máy vừa chạy. Với máy cửa trên, chỉ cần nhấn nút tạm dừng là có thể dễ dàng mở nắp và cho đồ vào. Nhưng với máy cửa trước, cửa sẽ bị khóa chặt trong suốt quá trình giặt, và những món đồ bị bỏ quên đành phải chờ đến mẻ giặt sau.

Dù hiện nay một số dòng máy cửa trước cao cấp đã có thêm tính năng "cửa phụ" để thêm đồ, đây vẫn chưa phải là trang bị tiêu chuẩn và thường đi kèm với một mức giá đắt đỏ hơn.

4. Thường xuyên gặp sự cố vặt

Có lẽ do không may mắn, nhưng chiếc máy giặt cửa trước của gia đình tôi lại thường xuyên gặp sự cố. Lúc thì máy đột ngột dừng giữa chừng, lúc thì cửa bị kẹt không mở được, khi thì bộ lọc bị tắc khiến nước không thoát được.

Đây đều là những lỗi nhỏ, nhưng việc phải gọi thợ đến kiểm tra liên tục vừa phiền phức, vừa tốn kém. So với chiếc máy cửa trên hoạt động bền bỉ gần 10 năm mà không hỏng hóc gì ngoài tiếng ồn, trải nghiệm này thực sự khiến tôi mệt mỏi và tốn một khoản chi phí sửa chữa không nhỏ.

