2 mẫu iPhone từng “làm mưa làm gió” tại Việt Nam, cũ nhưng chưa bao giờ hết hot, thế hệ bây giờ làm sao biết!

Trong suốt gần hai thập kỷ, Apple đã liên tục tạo ra những bước ngoặt quan trọng với iPhone. Mỗi thế hệ ra mắt không chỉ đơn giản là bản nâng cấp về phần cứng, mà còn gắn liền với những câu chuyện, khoảnh khắc và cả sự thay đổi trong cách con người kết nối với nhau.

Năm 2007, chiếc iPhone đời đầu xuất hiện và thay đổi hoàn toàn định nghĩa về smartphone: màn hình cảm ứng đa điểm, loại bỏ bàn phím vật lý, tất cả gói gọn trong một thiết kế tinh giản. Sau đó, iPhone 3G và 3GS đặt nền móng cho kỷ nguyên Internet di động, mang App Store đến với người dùng. iPhone 5 ra đời với thiết kế dài hơn, mỏng hơn, đánh dấu bước chuyển từ cổng 30-pin sang Lightning. Rồi đến iPhone X năm 2017, Apple mạnh dạn khai tử nút Home, mở ra trào lưu màn hình tràn viền và Face ID. Gần đây hơn, iPhone 14 Pro gây chú ý với Dynamic Island, một cách tiếp cận sáng tạo để biến phần khuyết thành điểm nhấn.

Mỗi đời iPhone đều mang đến một “chữ ký” riêng, góp phần định hình dòng chảy công nghệ toàn cầu. Thế nhưng, nếu phải chọn ra những thế hệ mà tác động vượt xa công nghệ, in đậm dấu ấn trong ký ức người dùng và tạo nên bước ngoặt lớn, thì iPhone 4S và iPhone 6 chính là hai cái tên được nhắc đến nhiều nhất.

iPhone 4S - Di sản cuối cùng của Steve Jobs

Ngày 4/10/2011, Apple công bố iPhone 4S. Về mặt công nghệ, đây là bước tiến lớn với chip A5 mạnh mẽ, camera 8MP chụp ảnh sắc nét và đặc biệt là sự xuất hiện của Siri, trợ lý ảo đầu tiên tạo tiền đề cho kỷ nguyên AI trên smartphone. Nhưng chỉ một ngày sau, Steve Jobs, nhà sáng lập Apple, qua đời vì ung thư tuyến tụy.

Chiếc điện thoại iPhone 4S đầu tiên cũng đã được một cửa hàng di động tại Hà Nội nhập về.

iPhone 4S đánh dấu một bước tiến quan trọng trong công nghệ di động, đặc biệt là với sự ra đời của trợ lý giọng nói Siri.

Sự kiện này khiến iPhone 4S không còn là một sản phẩm công nghệ đơn thuần. Nó trở thành biểu tượng cảm xúc, là “di sản” cuối cùng mà Jobs để lại cho thế giới. Nhiều người mua iPhone 4S không chỉ vì muốn nâng cấp thiết bị, mà còn để tưởng nhớ thiên tài đã thay đổi ngành di động. Sự gắn kết cảm xúc này đã giúp iPhone 4S vượt ra khỏi vai trò thương mại, trở thành một cột mốc lịch sử.

Đến nay, nhắc đến iPhone 4S là nhắc đến thời khắc chia tay Steve Jobs, một kỷ niệm vừa tự hào vừa tiếc nuối trong lòng hàng triệu người dùng trên toàn cầu.

iPhone 6 và 6 Plus - Bước ngoặt màn hình lớn và kỷ nguyên bùng nổ của Apple

Ba năm sau, Apple một lần nữa làm cả thế giới xôn xao khi tung ra iPhone 6 và iPhone 6 Plus. Đây là lần đầu tiên hãng quyết định phá vỡ truyền thống một kích thước màn hình duy nhất, mở ra xu hướng màn hình lớn để đáp ứng nhu cầu xem video, chơi game, làm việc ngay trên điện thoại.

Thiết kế mỏng nhẹ, thời trang cùng màn hình 4.7 inch và 5.5 inch đã khiến iPhone 6 trở thành sản phẩm bán chạy nhất trong lịch sử Apple. Nó không chỉ giúp Apple gia tăng thị phần toàn cầu, mà còn đặt dấu chấm hết cho định kiến “màn hình nhỏ mới là chuẩn mực”. Cả ngành công nghiệp smartphone sau đó cũng chạy theo xu hướng này, biến iPhone 6 thành một trong những chiếc điện thoại có sức ảnh hưởng lớn nhất.

iPhone 6 mở ra xu hướng màn hình lớn, biến đây trở thành sản phẩm bán chạy nhất trong lịch sử Apple.

Tại thời điểm mở bán, một chủ cửa hàng xách tay ở Hà Nội đã ra giá gần gấp đôi so với mức gốc, lần lượt 49 và 79 triệu đồng cho phiên bản 128 GB bộ nhớ trong nhưng vẫn được người yêu “Táo khuyết” săn đón.

Dù Apple đã xếp iPhone 6 Plus vào danh mục “đồ cổ” từ cuối năm 2021, nhưng trong ký ức iFan, đây vẫn là dòng máy mở ra một kỷ nguyên. Nó là biểu tượng của sự thích nghi, của khả năng lắng nghe thị trường và tạo nên thay đổi bùng nổ.

Kết

Nhìn lại gần 20 năm phát triển, iPhone giống như một dòng chảy công nghệ song hành với những thay đổi trong đời sống con người. Nhưng trong biển dấu ấn ấy, iPhone 4S và iPhone 6 nổi bật hơn cả. Một chiếc gắn liền với di sản Steve Jobs, một chiếc tạo ra cú bùng nổ thương mại và xu hướng màn hình lớn. Một bên là cảm xúc tiếc thương, một bên là bước ngoặt kinh doanh. Và chính hai thái cực đó đã khiến 4S và 6 trở thành những thế hệ iPhone đáng nhớ nhất lịch sử Apple.