Thiết kế khác lạ trên iPhone 17 Pro Max

Vào cuối năm 2024, nhiều nguồn tin cho rằng Apple sẽ từ bỏ khung titan để quay lại sử dụng nhôm trên dòng iPhone 17 Pro Max. Thông tin này giờ càng thêm chắc chắn khi leaker nổi tiếng yeux1122 trên Weibo khẳng định khung máy của iPhone 17 Pro Max sẽ được làm từ nhôm.

Theo chia sẻ, nhóm của yeux1122 đã nhận được hình ảnh rò rỉ cho thấy iPhone 17 Pro Max sở hữu khung nhôm nguyên khối. Điểm đáng chú ý là khu vực camera lồi cũng được gia công hoàn toàn từ nhôm thay vì kính như iPhone 16 Pro và 16 Pro Max. Điều này đồng nghĩa phần camera sẽ là một phần nhô ra liền mạch với khung, tạo nên tổng thể chắc chắn và liền khối hơn.

Phần khung nhôm được cho là của iPhone 17 Pro/Pro Max. (Ảnh: yeux1122)

Hình ảnh phác hoạ iPhone 17 Pro Max với thiết kế mới lạ. (Ảnh minh hoạ)

Hình ảnh còn cho thấy các chi tiết như cụm camera lồi hay vòng tròn MagSafe được cắt gọn tinh tế ngay trên bề mặt kim loại. Nếu đây là thông tin chính xác, Apple đã có sự thay đổi chất liệu chỉ sau 2 năm, từ titan sang nhôm, đánh dấu bước chuyển mới trong ngôn ngữ thiết kế. Tuy nhiên, nguồn gốc loạt ảnh rò rỉ vẫn chưa được xác minh, không loại trừ khả năng chúng chỉ là khung mẫu hoặc khuôn sản xuất vỏ máy.

Theo các nguồn tin, Apple dự kiến sẽ tổ chức sự kiện giới thiệu dòng iPhone 17 vào ngày 9/9 (tức 0h ngày 10/9 theo giờ Việt Nam). Ngay sau đó, hãng sẽ mở chương trình đặt trước từ ngày 12/9 và những chiếc máy đầu tiên sẽ đến tay người dùng vào ngày 19/9.

Năm nay, giới công nghệ đang đặc biệt quan tâm đến mức giá, khi nhiều nguồn tin cho rằng Apple sẽ điều chỉnh tăng khoảng 50 USD (tương đương 1,3 triệu đồng) cho toàn bộ các phiên bản, bao gồm cả iPhone 17 Pro Max.

Bên cạnh iPhone 17, Apple dự kiến sẽ trình làng thêm loạt sản phẩm mới như Apple Watch SE 3, Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3 và AirPods Pro 3. Điều này càng khiến ngày 9/9 trở thành tâm điểm của làng công nghệ toàn cầu, đặc biệt với những thị trường tiêu thụ iPhone mạnh mẽ như Việt Nam.

Hiện tại, tất cả vẫn đang dừng ở mức rò rỉ. Apple chưa xác nhận bất kỳ thông tin nào về giá cả hay thay đổi nào của iPhone 17 Pro Max.

Tham khảo AppleInsider