Tin vui dành cho người dùng iPhone cũ

Apple vừa tung bản beta 6 của iOS 26 với loạt thay đổi đáng chú ý về hiệu ứng hoạt ảnh, hứa hẹn mang lại trải nghiệm mượt mà hơn cho người dùng, đặc biệt là với các mẫu iPhone đã ra mắt từ nhiều năm trước.

Theo 9to5Mac, hiệu ứng khởi chạy ứng dụng trên Springboard đã được tinh chỉnh để tăng tốc độ mở app. Dù sự chênh lệch chỉ khoảng 150 mili giây, nhưng điều này đủ tạo cảm giác trơn tru và phản hồi nhanh hơn cho người dùng.

Điểm mới nằm ở hiệu ứng bao quanh ứng dụng, khá giống với thao tác thu nhỏ cửa sổ trên macOS. Thay vì chỉ mở rộng khoảng 50% màn hình như trên iOS 18, ứng dụng giờ đây phủ đến 90% màn hình, mang đến cảm giác tốc độ và liền mạch hơn.

Dù chỉ là thay đổi về mặt hình ảnh, đây lại là cách Apple khéo léo tạo cảm giác iPhone vận hành nhanh hơn. Điều này càng trở nên quan trọng với những dòng máy cũ như iPhone 11 ra mắt từ năm 2019, khi người dùng có thể cảm nhận rõ thiết bị của mình được “làm mới” mà không cần nâng cấp phần cứng.

iOS 26 cũng chính là hệ điều hành mặc định trên iPhone 17 sắp tới, với thiết kế Liquid Glass đang gây nhiều tranh luận. Tuy nhiên, việc mang lại cảm giác mượt mà hơn vẫn là điểm cộng lớn, giúp người dùng hài lòng ngay cả khi chưa hoàn toàn quen với giao diện mới. Trên thực tế, nhiều launcher Android trước đây cũng từng sử dụng hiệu ứng động nhanh hơn để cải thiện cảm giác tốc độ cho thiết bị.

Với người dùng iPhone đời cũ, bản cập nhật này thực sự đáng mong chờ. Trước đó, nhiều lần Apple đã chứng minh các phiên bản iOS mới có thể giúp thiết bị hoạt động ổn định và mượt mà hơn. Vì vậy, những thay đổi trên iOS 26 không chỉ mang đến sự hứng khởi mà còn có thể khiến nhiều người trì hoãn việc đổi sang máy mới, tiếp tục gắn bó thêm một thời gian nữa.