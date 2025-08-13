Mức giá kỷ lục của iPhone 17 Pro Max

Theo các nguồn tin, Apple dự kiến sẽ tổ chức sự kiện giới thiệu dòng iPhone 17 vào ngày 9/9 (tức 0h ngày 10/9 theo giờ Việt Nam). Ngay sau đó, hãng sẽ mở chương trình đặt trước từ ngày 12/9 và những chiếc máy đầu tiên sẽ đến tay người dùng vào ngày 19/9.

Năm nay, giới công nghệ đang đặc biệt quan tâm đến mức giá, khi nhiều nguồn tin cho rằng Apple sẽ điều chỉnh tăng khoảng 50 USD (tương đương 1,3 triệu đồng) cho toàn bộ các phiên bản, bao gồm cả iPhone 17 Pro Max.

Nguyên nhân của đợt tăng giá này được cho là xuất phát từ nhiều yếu tố cộng hưởng: Chi phí linh kiện leo thang, tác động của chính sách thuế quan mới giữa Mỹ và Trung Quốc và sự ảnh hưởng lan rộng tới hầu hết các quốc gia tham gia chuỗi cung ứng của Apple.

Hình ảnh phác hoạ iPhone 17 Pro Max với thiết kế mới lạ sau nhiều năm. (Ảnh minh hoạ)

Theo Wall Street Journal, phiên bản iPhone 17 Air dự kiến có giá khởi điểm từ 900 USD (khoảng 23,6 triệu đồng), đồng nghĩa những mẫu cao cấp như iPhone 17 Pro Max có thể chạm ngưỡng kỷ lục mới - 1,249 USD (khoảng 32,7 triệu đồng).

Tại Việt Nam, những năm gần đây, thị trường luôn mở bán muộn hơn các quốc gia thuộc nhóm ưu tiên (Mỹ, Nhật Bản, châu Âu…) vài tuần đến vài tháng.

Tuy nhiên, với sức tiêu thụ vượt trội ở các thế hệ trước, Việt Nam nhiều khả năng sẽ nằm trong nhóm mở bán sớm nhất năm nay. Nếu đúng theo lịch trình quen thuộc, người dùng trong nước sẽ có thể đặt trước từ ngày 12/9 và nhận máy ngay đợt hàng đầu tiên vào ngày 19/9.

Sức nóng của iPhone tại Việt Nam luôn được thể hiện qua doanh số mở bán kỷ lục. Năm ngoái, dù iPhone 16 series vướng nhiều tranh cãi khi ra mắt, sản phẩm này vẫn đạt doanh thu 4.500 - 5.000 tỷ đồng chỉ trong tháng đầu, tương đương khoảng 130.000 - 150.000 máy.

Trước đó, iPhone 14 từng đạt 1.500 tỷ đồng doanh thu trong ngày mở bán 2022, còn iPhone 15 series mang về hơn 1.000 tỷ đồng trong ngày đầu 2023 cho các đại lý uỷ quyền của Apple tại Việt Nam.

Sự kiện sắp tới của Apple không chỉ dừng ở iPhone 17 series. Hãng dự kiến sẽ trình làng thêm loạt sản phẩm mới như Apple Watch SE 3, Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3 và AirPods Pro 3. Điều này càng khiến ngày 9/9 trở thành tâm điểm của làng công nghệ toàn cầu, đặc biệt với những thị trường tiêu thụ iPhone mạnh mẽ như Việt Nam.

Hiện tại, tất cả vẫn đang dừng ở mức rò rỉ. Apple chưa xác nhận bất kỳ thông tin nào về giá hay thay điểm ra mắt của iPhone 17 Pro Max. Nhưng với các thông tin rò rỉ về loạt nâng cấp mới, Apple rõ ràng đang muốn định vị iPhone 17 Pro Max là một sản phẩm cao cấp vừa có cải tiến thực tế, vừa đủ sức thuyết phục nhóm khách hàng sẵn sàng chi mạnh cho trải nghiệm tốt hơn.