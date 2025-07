VNeID vừa có thay đổi lớn, người dân cập nhật ngay kẻo mất quyền lợi

Ứng dụng VNeID hay còn được gọi là tài khoản định danh điện tử, tích hợp nhiều thông tin và giấy tờ quan trọng như căn cước công dân (CCCD), giấy phép lái xe (GPLX), giấy đăng ký xe, bảo hiểm y tế (BHYT), thông tin thuế, sổ hộ khẩu điện tử… giúp việc thực hiện các thủ tục hành chính được nhanh gọn.

Ứng dụng VNeID 2.2.1 được tích hợp các tính năng mới, bao gồm:

- Cập nhật danh mục địa giới hành chính theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

- Tích hợp giấy tờ xác nhận tình trạng hôn nhân theo kết luận của Tòa án

- Bổ sung dịch vụ công đăng ký mẫu con dấu mới

- Sửa lỗi.

Ngoài ra, người dân đã có thể sử dụng trợ lý ảo AI trên VNeID

Từ giao diện chính của VNeID, nguười dùng lướt tay vào hình ảnh phía dưới mục “Định danh tổ chức” và nhấn vào hình ảnh “Cẩm nang hướng dẫn tổng thể”

Sau đó, giao diện trang web Sổ tay VNeID sẽ được kích hoạt. Tại giao diện này, người dùng nhấn vào biểu tượng “Trợ lý AI” ở góc dưới màn hình và bắt đầu sử dụng trợ lý ảo AI của Bộ Công an.

Những chức năng nổi bật trên ứng dụng VNeID gồm có:

- Tích hợp giấy tờ cá nhân dạng điện tử thay cho bảng giấy: Toàn bộ các hệ thống của cư dân đã được triển khai và đã được kết nối trên ứng dụng. Những giấy tờ có trên app này đó là: Căn cước công dân, thẻ Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm xã hội, giấy phép lái xe,…

- Đăng ký thường trú, tạm trú và tạm vắng: nhờ sự hỗ trợ đắc lực của app VNeID thì bạn hoàn toàn có thể thực hiện ngay tại nhà. Toàn bộ mọi thao tác đều nhanh chóng và cực kỳ dễ dàng.

- Thực hiện các giao dịch trực tuyến: Việc giao dịch thông qua một nền tảng của Bộ Công an sẽ đem về cho bạn hàng loạt các lợi ích hay ho. Đương nhiên là các giao dịch là đều an toàn 100% và không hề có lừa đảo. Vì thế, thông tin cá nhân của người dùng được bảo mật tối đa nên rất nhiều người yên tâm sử dụng.

- Tố giác tội phạm: Ứng dụng sở hữu đầy đủ các hướng dẫn chi tiết cho người mới và bảo đảm tính tuyệt mật 100% dành cho người tố giác.

- Bảo mật thông tin người dùng: Tính năng bảo mật thông tin trên app VNeID là cực kỳ quan trọng do đây là một ứng dụng của Bộ Công an tại Việt Nam. Do đó, tỉ lệ mà thông tin của người dùng bị đánh cắp là hầu như bằng 0.