Nguyễn Khánh Duy - Hành trình từ cậu bé mê vẽ đến Phó giám đốc nghệ thuật Riot Games, khát vọng đưa văn hóa Việt ra thế giới

Từ cú trượt đại học đến “ngôi nhà” Riot Games

Có những thất bại tưởng như là kết thúc, nhưng thực chất lại là điểm bắt đầu. Với Nguyễn Khánh Duy, cú trượt đại học năm 18 tuổi chính là ngã rẽ đưa anh rời khỏi vùng an toàn và tiến vào ngành game, lĩnh vực anh chưa từng hình dung mình sẽ gắn bó cả đời.

Hơn 15 năm trước, khi chỉ có hai lựa chọn “mặc định” cho một người yêu vẽ là Đại học Mỹ thuật hoặc Kiến trúc, Duy nghe theo lời khuyên của gia đình chọn kiến trúc, một ngành được cho là ổn định và dễ xin việc. Nhưng các môn như Toán và Vật lý lại trở thành rào cản lớn. Anh trượt kỳ thi đại học, đánh mất cơ hội bước vào cánh cửa được xem là “bảo chứng” cho tương lai.

Trong chiến dịch “Những người ôm giấc mơ” của Apple, Nguyễn Khánh Duy là một trong những gương mặt sáng tạo Đông Nam Á được vinh danh. Hành trình của anh không trải hoa hồng, mà khởi đầu từ một thất bại tưởng chừng như khép lại giấc mơ làm nghệ thuật.

Thay vì dừng lại, anh bắt đầu đặt câu hỏi: Nếu mình không giỏi ở con đường này, tại sao không trở về với điều mình thực sự yêu thích? Câu trả lời đưa anh tới một công ty outsource game ở Việt Nam. Ở đây, lần đầu tiên Duy được tham gia các dự án game AAA quốc tế, những sản phẩm vốn chỉ thấy trên màn hình máy tính. “Tôi bất ngờ là ở Việt Nam khi đó, mình được làm rất nhiều thứ hay ho cho game quốc tế,” anh nhớ lại.

Chỉ sau một năm, mong muốn hiểu rõ hơn toàn bộ quá trình làm game, từ ý tưởng đến thành phẩm, đã thôi thúc Duy tìm đường du học San Francisco. Và chính nơi này, một cuộc gặp gỡ định mệnh đã mở ra hành trình mới: Trở thành thực tập sinh của Riot Games, nhà phát triển Liên Minh Huyền Thoại.

Từng đường nét sáng tạo đều có ý tưởng riêng

Gia nhập Riot Games từ vị trí thấp nhất, Duy nhanh chóng nhận ra văn hóa ở đây khác hẳn mọi môi trường trước đó: Không có rào cản giữa thực tập sinh và lãnh đạo, không có khoảng cách “cấp trên, cấp dưới” trong ý tưởng sáng tạo.

“Ngay từ khi còn là thực tập sinh, khi đặt ra một vấn đề mình được mọi người rất tôn trọng. Ở Riot, nếu bạn có ý tưởng tốt, nó sẽ được lắng nghe”, anh nói.

Thay vì áp đặt từ trên xuống, Riot khuyến khích sự đóng góp từ tất cả các thành viên. Điều này không chỉ tạo cảm giác được tin tưởng, mà còn mở ra cơ hội học hỏi từ nhiều khía cạnh khác nhau của sản phẩm.

Một ví dụ điển hình là dự án skin High Noon Senna. Ý tưởng biến khẩu súng thành chú ngựa đã trở thành điểm nhấn không chỉ về mặt mỹ thuật, mà còn là “đòn bẩy” để các bộ phận khác như hiệu ứng chuyển động, kể chuyện và thiết kế âm thanh cùng tỏa sáng. “Khi mình có một ý tưởng tốt, cả nhóm sẽ cùng tập trung phát triển trên ý tưởng đó. Mỗi người đều bổ trợ nhau,” anh nói.

Anh cũng là họa sĩ thiết kế trang phục chủ đạo của Tết Bính Thân năm 2016 trong Liên Minh Huyền Thoại với tên gọi Ngộ Không Bá Nhật.

Sau nhiều năm, Duy đã bước lên vị trí Phó giám đốc nghệ thuật, nơi phần lớn thời gian của anh dành cho điều phối, họp, phản hồi và định hướng thiết kế cho người khác. Nhưng bất chấp lịch làm việc dày đặc, anh vẫn giữ thói quen vẽ tay, nặn tượng, không phải để trưng bày, mà để nhắc nhở bản thân về niềm vui nguyên sơ khi sáng tạo.

Chính vì vậy, anh chọn nói không với AI. “Không có công đoạn nào khiến tôi thấy chán. Tôi thích tất cả và không muốn ai lấy đi niềm vui của mình. Nếu để AI làm thay, nó sẽ lấy mất niềm vui của tôi", anh nói.

Với anh, con đường khó mới giúp người trẻ tiến bộ: “Có những đêm tôi vẽ xấu quá, cảm thấy quê, thế là tập mãi cho đến khi tiến bộ. Nếu mọi thứ đến quá dễ, sẽ không còn gì để cố gắng nữa.”

Duy thừa nhận AI sẽ không biến mất, nhưng nếu một ngày bị buộc phải sử dụng AI cho công việc vẽ, anh sẽ… đổi nghề.

Khát vọng mang văn hóa Việt vươn ra thế giới

Theo Duy, ngành game rộng lớn hơn nhiều người tưởng, bao gồm thiết kế, lập trình, quản lý, marketing, sản xuất âm thanh… Và ở bất kỳ vị trí nào, tiêu chuẩn cũng rất cao, đặc biệt nếu muốn làm việc trong các dự án AAA.

“Dù chi tiết nhỏ đến đâu, mình cũng phải thực hiện bằng tất cả sự trân trọng. Biết đâu một ngày, thành phẩm của mình lại góp phần vào một công trình lớn,” Duy nói, đây cũng là câu đã được Apple trích dẫn khi vinh danh anh trong chiến dịch “Những người ôm giấc mơ”.

Ngoài kỹ năng chuyên môn, Duy khuyên bất kỳ ai muốn làm game đều phải thực sự chơi game. Bản thân anh, khi mới vào Riot, đã dành 3-4 tháng chỉ để chơi Liên Minh Huyền Thoại 2-3 tiếng mỗi ngày cùng sếp, nhằm hiểu rõ gameplay và nhu cầu người chơi trước khi góp ý.

Nhìn về tương lai, Duy ấp ủ một dự án game mang đậm dấu ấn Việt Nam. Anh tin rằng thần thoại, cổ tích và văn hóa truyền thống của Việt Nam vẫn là kho báu chưa được khai thác đúng tiềm năng. Giống như cách Trung Quốc tạo nên tiếng vang toàn cầu với Black Myth: Wukong, Việt Nam cũng hoàn toàn có thể chinh phục thế giới bằng những câu chuyện của riêng mình.

“Các bạn trẻ Việt Nam rất giỏi. Mình tin nếu có cơ hội hợp tác, chúng ta sẽ tạo ra những sản phẩm mang đậm bản sắc dân tộc và đủ sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế”, anh nhận định.

Nguyễn Khánh Duy là một trong 5 gương mặt sáng tạo Đông Nam Á trong chiến dịch “Những người ôm giấc mơ” (Here’s to the Dreamers) của Apple năm 2025.

Năm 2025, Apple chọn Nguyễn Khánh Duy là một trong năm gương mặt sáng tạo Đông Nam Á trong chiến dịch “Những người ôm giấc mơ” (Here’s to the Dreamers). Chiến dịch tôn vinh những cá nhân dám mơ lớn, dám bước ra khỏi giới hạn để truyền cảm hứng cho cộng đồng. Khám phá hành trình của những cá nhân đó đầy cảm hứng của họ tại đây để cảm nhận sức ảnh hưởng mạnh mẽ vượt qua mọi ranh giới, văn hóa và không gian sáng tạo.

Nguyễn Khánh Duy là một minh chứng sống cho việc: Đôi khi, thất bại không phải là ngõ cụt, mà là một vòng cua đưa bạn tới đúng con đường. Từ một cậu thanh niên trượt đại học ở Hà Nội, đến Phó giám đốc nghệ thuật của Riot Games ở Singapore, câu chuyện của anh không chỉ là về game, mà còn về lòng kiên trì, sự tôn trọng với từng công đoạn sáng tạo và niềm tin vào giá trị con người giữa thời đại AI.

“Hành trình trở thành phó giám đốc nghệ thuật tại Riot Games của họa sĩ Nguyễn Khánh Duy không hề bằng phẳng, mà thực chất khởi đầu từ một thất bại. Cuối cùng, Duy đã tìm thấy con đường sự nghiệp cho phép anh theo đuổi niềm đam mê của mình: Thiết kế mỹ thuật cho game, cụ thể là ở mảng nhân vật”, Apple đề cập về Nguyễn Khánh Duy trong chiến dịch “Những người ôm giấc mơ”.