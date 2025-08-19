Khi AI làm hướng dẫn viên du lịch: “Chạm” một lần là phải hiểu mười phần

Tôi là người mê du lịch kiểu xách ba lô lên và đi, luôn tìm vùng đất mới để khám phá văn hóa, ẩm thực và con người. Gần đây, trong chuyến đi 5 ngày đến Bangkok, Thái Lan, tôi mang theo Reno14 Pro - chiếc điện thoại hứa hẹn đem tới trải nghiệm AI toàn diện. Ban đầu chỉ định dùng để chụp ảnh, nhưng chiếc máy này nhanh chóng trở thành "trợ lý thông minh" từ lên kế hoạch, tìm địa điểm đến ghi chú nhanh mọi thứ.

Lên kế hoạch dễ dàng hơn nhờ "AI Chạm Một Hiểu Mười"

Trước khi bay đến Bangkok, tôi chưa có kế hoạch cụ thể. Vốn là người không thường đi theo tour, tôi tự tìm hiểu trước rồi tự lên lịch trình. Nhưng lần này, thay vì đọc hàng đống bài viết hay xem vlog dài dòng, tôi chỉ cần một thao tác đơn giản - nhấn giữ nút nguồn để bật trợ lý Gemini trên Reno14 Pro và hỏi những câu đơn giản như: "Ở Bangkok có gì ăn đặc sắc?" hoặc "Gợi ý một quán cà phê view đẹp gần trung tâm?". Gemini tích hợp trên OPPO Reno14 Pro ngay lập tức đưa ra những đề xuất ngắn gọn, kèm ảnh và nhận xét, giúp tôi nhanh chóng có danh sách nơi ăn, chốn chơi trong chỉ vài thao tác ngắn.

Đặc biệt, với những địa điểm tôi đã lưu lại nhưng còn phân vân, tôi kéo thanh bên phải của điện thoại để sử dụng "Bản tóm tắt AI", rút gọn các bài viết dài về nơi đó. Ví dụ, tôi muốn đến khu trung tâm thương mại Siam Center nhưng quá nhiều review khiến tôi bối rối. AI tóm tắt lại những điểm nổi bật nhất để từ đó, tôi có thể quyết định nhanh hơn thay vì đọc hàng nghìn từ như trước đây.

Tìm món ăn ngon chỉ "một chạm" bằng… camera

Điều tôi thích nhất khi du lịch chính là ẩm thực - mà Bangkok thì lại rất nổi tiếng vì điều đó. Nhưng đứng trước những hàng quán với menu tiếng Thái hoặc món ăn lạ hoắc, tôi thường gặp khó khăn trong việc chọn món.

May mắn là Gemini Live trên Reno14 Pro cho phép tôi bật camera và "quét" những món ăn ngay tại quán. Ví dụ, khi ghé một hàng nhỏ ven đường bán các món chiên, tôi chỉ cần đưa máy lên, Gemini Live tự động nhận diện từng món như "fish cake", "crispy pork" rồi giải thích ngắn gọn hương vị, độ cay, có phù hợp với người ăn chay không,...

Có lần, tôi còn được gợi ý ăn thử món Khanom Buang (một loại bánh kếp Thái) khi camera phát hiện quầy hàng đang bán món đó - mà nếu không có AI, chắc chắn tôi sẽ bước qua vì không biết nó là gì cả!

Ghi chép giọng nói và dịch thuật AI - công cụ đắc lực khi đi theo tour

Trong buổi tham quan tòa nhà Mahanakhon - biểu tượng kiến trúc hiện đại của Bangkok, tôi tham gia một tour ngắn có hướng dẫn viên người Thái nói tiếng Anh. Tuy nhiên, vì giọng nói của anh ấy có giọng địa phương và nói nhanh, tôi gặp khó khăn trong việc theo kịp nội dung.

May mắn là tôi đã bật tính năng "Chép lời nói AI" trên thanh bên Reno14 Pro để ghi lại toàn bộ lời thuyết minh. Tính năng này không chỉ ghi âm mà còn tự động chuyển thành văn bản, dịch sang tiếng Việt và tóm tắt những thông tin chính như lịch sử xây dựng, ý nghĩa thiết kế cũng như cách tòa nhà trở thành điểm ngắm toàn cảnh thành phố nổi bật nhất.

Sau chuyến đi, tất cả nội dung được lưu trữ gọn gàng trên máy - rất tiện để tôi xem lại khi viết blog hoặc chia sẻ trải nghiệm với bạn bè.

Hệ thống camera linh hoạt, bắt trọn từng khoảnh khắc

Dĩ nhiên, không thể không nhắc tới khả năng chụp ảnh du lịch của Reno14 Pro. Máy có hệ thống camera đa tiêu cự độ phân giải cao 50MP: từ góc siêu rộng, tiêu chuẩn cho đến tele 3.5x, đủ để tôi chụp cả ảnh phong cảnh lẫn ảnh chân dung.

Dù là lúc tôi đi dạo trong chợ đêm Neon Market hay đứng ở tầng cao quán rooftop ngắm hoàng hôn bên dòng sông Chao Phraya, Reno14 Pro đều cho ra ảnh sắc nét, màu sắc tự nhiên và đặc biệt là AI tự động nhận diện cảnh để tối ưu chế độ chụp.

Chuyến đi Bangkok lần này không chỉ là một cuộc phiêu lưu ẩm thực và khám phá văn hóa, mà còn là dịp để tôi cảm nhận rõ ràng sự hữu ích thực tế của AI - đặc biệt là khi nó được tích hợp mượt mà vào chiếc điện thoại tôi luôn mang bên mình. Đây đúng là thời kỳ phát triển vượt bậc của trí tuệ nhân tạo - khi mà người dùng chỉ cần "chạm một lần" thì máy đã hiểu được mười phần rồi!