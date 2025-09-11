Uống "nước nhuận tràng" này, bụng nhỏ đi 5cm, giảm cân chưa bao giờ dễ dàng đến vậy

Gần đây, tôi nhận được tin nhắn từ hội chị em bạn dì: "Tuổi tác càng cao, bụng tôi càng to. Tôi thường xuyên không đi vệ sinh 3 ngày liền. Phải làm sao bây giờ?.

Câu chuyện ấy không mới mẻ gì với tôi. Nhiều người cứ nghĩ phải uống thuốc nhuận tràng thì mới hết táo bón. Thực ra, có thể bạn chưa cần phải nhờ đến thuốc. Các nguyên liệu sẵn có trong bếp nhà bạn có thể được chế biến để tạo ra một loại nước nhuận tràng tự nhiên. Nó nhẹ nhàng, không gây kích ứng và có thể giúp đào thải "chất thải" trong ruột. Hôm nay, tôi đã tổng hợp 4 công thức đã tự mình thử nghiệm và thấy hiệu quả với thành tích bụng nhỏ đi 5cm. Hãy làm theo những công thức này và dễ dàng giải quyết vấn đề táo bón, bụng to của bạn:

Nước ép táo, cần tây và chanh

Chất pectin trong vỏ táo hấp thụ phân từ ruột, chất xơ trong cần tây hoạt động như một chiếc bàn chải để cạo sạch các mảnh vụn trên thành ruột và axit citric trong chanh thúc đẩy nhu động ruột.

Tôi đã không đi đại tiện trong 3 ngày. Sau khi uống 2 cốc nước này, tôi cảm thấy buồn đi đại tiện ngay vào buổi chiều hôm đó, và nó rất trơn tru. Không phải kiểu tiêu chảy cấp tính mà bạn thường gặp, mà là sự tống phân ra ngoài từ từ. Sau khi uống, bụng tôi không còn chướng nữa.

Vị đầu tiên ngọt ngào, tiếp theo là hương thơm cần tây. Vị chua của chanh rất nhẹ, không chát. Bình thường tôi không thích cần tây, nhưng sau khi ép lấy nước thì hoàn toàn có thể chịu được. Rất thanh mát. Uống kèm bánh bao vào buổi sáng rất dễ chịu, tốt hơn nhiều so với uống trà sữa.

Thành phần: 1 quả táo (còn vỏ), 2 nhánh cần tây (không có lá), 2 lát chanh (không có hạt), 300ml nước ấm.

Cách làm:

- Rửa sạch táo và cắt thành miếng vuông 1cm, vẫn còn vỏ (vỏ táo có nhiều chất xơ hơn, có tác dụng nhuận tràng tốt hơn).

- Cần tây bỏ rễ và lá già, rửa sạch, cắt khúc dài 5cm.

- Chà xát bề mặt quả chanh với muối để loại bỏ sáp, cắt chanh thành 2 lát và bỏ hạt để tránh bị đắng.

- Cho táo cắt khối, cần tây thái lát và chanh thái lát vào máy xay sinh tố và thêm 300ml nước ấm.

- Chọn chế độ "nước ép trái cây và rau củ" và xay trong 30 giây. Không cần lọc. Thao tác này tránh lãng phí chất xơ.

Mẹo nhỏ:

Chanh phải được bỏ hạt, nếu không chanh sẽ bị đắng.

Đừng bỏ quá nhiều thân cần tây, vì chất xơ trong thân cần tây chính là chìa khóa cho nhu động ruột. Đối với những người bị dư axit dạ dày, hãy thêm một lát chanh nhỏ và tránh uống khi bụng đói.

Sữa yến mạch, chuối

Chất xơ trong chuối chín có thể thúc đẩy nhu động ruột, chất xơ hòa tan trong yến mạch có thể hấp thụ độ ẩm trong ruột, làm cho phân mềm hơn và dễ đào thải hơn. Kết hợp với sữa, chuối chín còn có thể bổ sung protein, giúp tránh tình trạng thiếu hụt dinh dưỡng trong quá trình đại tiện.

Mẹ tôi, sau khi uống món này được 1 tuần, giờ đây bà có thể đại tiện đúng giờ mỗi sáng, phân không còn cứng nữa. Bụng bà cũng phẳng hơn.

Thành phần: 1 quả chuối chín (có đốm), 30g bột yến mạch ăn liền, 250ml sữa tươi nguyên chất, 50ml nước ấm.

Cách làm:

- Chọn chuối có đốm nâu. Chất pectin trong chuối chín mềm hơn và dễ tiêu hóa hơn, có tác dụng nhuận tràng tốt hơn chuối xanh. Bóc vỏ và cắt thành từng miếng nhỏ.

- Đổ yến mạch ăn liền vào bát, thêm 50ml nước ấm và ngâm trong 2 phút để yến mạch mềm (tránh cho sữa trực tiếp vào để tránh bị vón cục).

- Cho yến mạch và chuối đã mềm vào máy xay sinh tố và thêm 250ml sữa nguyên chất.

- Bật chế độ xay nhuyễn và rót ra để uống trực tiếp.

Mẹo nhỏ:

Hãy chắc chắn chọn chuối chín vì axit tannic trong chuối xanh có thể làm trầm trọng thêm tình trạng táo bón.

Chọn yến mạch ăn liền vì tiện lợi hơn, phù hợp với những chị em bận rộn vào buổi sáng.

Những chị em không dung nạp được lactose có thể thay thế sữa nguyên chất bằng sữa không chứa lactose để tránh bị tiêu chảy.

Mận khô ngâm trong nước

Mận khô hấp thụ nước từ ruột, làm mềm phân. Chúng cũng kích thích nhu động ruột, giúp tống phân ra ngoài. Tôi nhớ đã ăn quá nhiều thịt cá trong dịp Tết Nguyên đán năm nay và bị táo bón 5 ngày. Sau khi uống nước mận khô này, chiều hôm đó tôi cảm thấy buồn đi đại tiện và quá trình này diễn ra rất nhẹ nhàng. Không phải tiêu chảy, mà là cảm giác phân được đẩy ra từ từ. Chứng đầy hơi của tôi đã biến mất sau khi uống nó.

Nước thành phẩm có mùi mận khô thoang thoảng, thoang thoảng vị ngọt, dễ uống. Tôi thường không thích ăn vặt, nhưng ăn mận khô khi ngâm trong nước mận khô không chỉ thỏa mãn cơn thèm mà còn giúp nhuận tràng. Ăn mận khô còn tốt cho sức khỏe hơn ăn bánh quy nhiều.

Thành phần: 5 quả mận khô (không thêm đường), 500ml nước ấm.

Cách làm:

- Rửa sạch mận khô bằng nước sạch để loại bỏ bụi bẩn trên bề mặt. Chọn loại không thêm đường để tránh hấp thụ thêm đường.

- Cho mận khô vào cốc và đổ 500ml nước ấm vào. Nhiệt độ nước không nên quá cao, khoảng 40℃, để tránh làm mất chất dinh dưỡng trong mận khô.

- Đậy nắp cốc và đun nhỏ lửa trong 10 phút để mận khô hấp thụ hoàn toàn nước và mềm ra. Thời gian đun càng lâu, các thành phần nhuận tràng trong mận khô sẽ càng được giải phóng nhiều hơn.

- Nếu thích vị chua, bạn có thể thêm một lát chanh và đun nhỏ lửa thêm 2 phút.

- Uống nước ngay sau khi ngâm và ăn cả mận khô. Chất xơ trong phần cùi mận chính là chìa khóa cho tác dụng nhuận tràng. Đừng chỉ uống nước mà không ăn mận khô.

Mẹo nhỏ:

Hãy chắc chắn chọn mận khô không thêm đường, vì những loại có chứa đường sẽ làm tăng gánh nặng cho ruột.

Không nên dùng nước quá nóng, nếu không sẽ phá hủy các chất dinh dưỡng trong mận khô.

Không nên ngâm quá nhiều cùng một lúc, 5 lần là vừa đủ. Ngâm quá nhiều có thể gây đầy hơi hoặc tiêu chảy.

(Ảnh minh họa: Internet)