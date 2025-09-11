Nam giới đi giày ballet ngày càng nhiều

Trong thế giới thời trang, nơi ranh giới giới tính ngày càng mờ nhạt, những đôi giày ballet vốn được coi là biểu tượng nữ tính đang bất ngờ trở thành lựa chọn mới mẻ cho phái mạnh. Từ sàn diễn Haute Couture cho đến street style, giày ballet xuất hiện ngày một nhiều trong tủ đồ của các ngôi sao nam nổi tiếng, báo hiệu một xu hướng thời trang nam mới sắp phủ sóng toàn cầu.

Nguồn gốc lâu đời từ thời Phục Hưng

Theo Footwear News, giày ballet có lịch sử sâu xa hơn nhiều người nghĩ. Dáng giày kinh điển ngày nay có thể lần ngược về thời kỳ Phục Hưng, khi cả nam và nữ đều sử dụng. Độ dài và độ nhọn của mũi giày từng được coi là biểu tượng địa vị quý tộc - mũi giày càng dài, người đi càng được cho là cao quý.

Dáng giày kinh điển này đã xuất hiện từ rất lâu trước đó.

Đến thập niên 1730, vũ công người Pháp Marie Camargo đã thay giày cao gót bằng giày đế bệt để biểu diễn. Quyết định tưởng chừng nhỏ này lại tạo nên bước ngoặt, mở đường cho sự ra đời của giày ballet hiện đại.

Sau hàng thế kỷ gắn bó với nghệ thuật múa, giày ballet bắt đầu tìm lại công năng ngoài sàn diễn. Ban đầu, chúng quay trở lại với tủ đồ phụ nữ. Năm 2020, mẫu Amazon Essentials Belice Ballet Flat từng giữ vị trí số một trong danh sách giày bệt nữ bán chạy nhất của Amazon. "Chúng tôi đã thấy giày ballet phủ sóng khắp thế giới thời trang, từ đường phố đến sàn runway và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt ngay cả khi bước vào mùa lễ hội," Bianca Gates, CEO kiêm đồng sáng lập thương hiệu Birdies, chia sẻ với Footwear News.

Mẫu Amazon Essentials Belice Ballet Flat là mẫu giày bán chạy nhất trên Amazon năm 2020.

Sau khi được phụ nữ đón nhận nồng nhiệt, giày ballet giờ đây dần được nam giới lựa chọn, ngày càng nhiều quý ông thử nghiệm kiểu giày tưởng chừng chỉ dành cho phái đẹp này. Họ xem đây không chỉ là một món phụ kiện mới lạ, mà còn là cách khẳng định cá tính, sự cởi mở và tinh thần phá bỏ mọi khuôn mẫu trong thời trang.

Những đôi giày ballet vốn gắn liền với sự mềm mại, nữ tính trên sàn diễn của thương hiệu Bode nay xuất hiện cùng nhiều model nam.



Giày ballet cho nam giới đang hiện diện từ sàn runway cho đến street style đời thường với đủ màu sắc và kiểu dáng.



Làn sóng "giày ballet cho mọi giới tính"



Xu hướng giày ballet cho nam giới được cho là khởi nguồn từ Harry Styles - nam ca sĩ vốn nổi tiếng với phong cách phi giới tính. Khi xuất hiện trên bìa album Harry's House trong đôi giày múa trắng, Harry không chỉ đơn thuần tạo một khoảnh khắc thời trang thú vị, mà còn khởi xướng topic toàn cầu về việc nam giới có thể định nghĩa lại những chuẩn mực ăn mặc. Với sức ảnh hưởng lớn, anh đã biến một đôi giày vốn gắn liền với sự mềm mại của nghệ thuật múa ballet thành biểu tượng mới của sự tự do trong thời trang nam.

Harry Styles mở màn xu hướng khi diện giày ballet trong bộ ảnh tạp chí.



Điểm hấp dẫn của giày ballet đế bệt nằm ở sự tương phản. Trong khi những năm gần đây, sneaker "hầm hố", boots da chiến binh hay giày thể thao dáng chunky thống trị, thì đôi giày ballet lại đi ngược xu hướng với vẻ ngoài thanh mảnh, nhẹ nhàng, gần như "vô hình". Chính sự tối giản này lại trở thành điểm nhấn đặc biệt trong các outfit, nhất là khi phong cách tối giản (minimalism) và thanh lịch (sleek chic) ngày càng được ưa chuộng. Đó không chỉ là lựa chọn thẩm mỹ, mà còn là một tuyên ngôn cho tinh thần thời đại: nam giới có thể mặc bất cứ thứ gì họ muốn, miễn phù hợp với cá tính và sự tự tin.

Bad Bunny, ASAP Rocky hay Richard Biedul cũng nhiệt tình "lăng xê" mẫu giày nữ tính này.

Tuy nhiên, giày ballet không phải món đồ "dễ xơi". Thực tế, nhiều fashionista từng thử nghiệm trong Tuần lễ Thời trang Paris hay New York đã nhanh chóng quay lại với loafer hoặc sneaker chỉ sau vài ngày. Lý do nằm ở sự "khó tính" của giày ballet: dáng giày mảnh, mềm mại đòi hỏi người mặc phải tinh tế trong việc cân bằng tổng thể.

Nếu không phối khéo, đôi giày có thể khiến cả set đồ trở nên lạc nhịp.

Một vài gợi ý đưa ra rằng giày ballet hợp nhất với quần ống suông, quần short lửng, ống rộng dài chạm mắt cá, giúp đôi giày lộ rõ mà không bị nuốt dáng. Sơ mi oversized, tank top, sweater hoặc cardigan là lựa chọn khéo léo để cân bằng sự mềm mại của giày. Với người mới bắt đầu, bảng màu trung tính như đen, trắng, be là an toàn nhất. Khi đã tự tin, bạn có thể thử chất liệu da bóng, ánh kim hoặc satin để tạo điểm nhấn cá tính. Những lựa chọn này không chỉ nâng cấp outfit, mà còn biến đôi giày nhỏ bé thành "vũ khí" thời trang đầy uy lực.