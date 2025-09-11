Nữ diễn viên xinh không đối thủ trên màn ảnh Hàn, style ngoài đời xinh tươi và đậm chất nữ tính

Hiện tại, màn ảnh nhỏ Hàn Quốc đang khá sôi động với nhiều tựa phim hấp dẫn và My Troublesome Star chính là một trong số đó. Bộ phim mang nội dung không quá lạ nhưng vẫn đủ thu hút, khiến khán giả mong chờ. Nữ chính của phim là Uhm Jung Hwa, cô vào vai một nữ minh tinh nổi tiếng năm 1999, nhưng khi tỉnh dậy thì đã trở thành một người phụ nữ trung niên mất đi 25 năm ký ức.

Nhân vật ấn tượng không kém chính là phiên bản thời trẻ của Uhm Jung Hwa. Nhân vật này do nữ diễn viên Jang Da Ah sinh năm 2001 đảm nhận. Nữ diễn viên sở hữu nhan sắc vô cùng long lanh, nét nào cũng đẹp vô thực. Đây chính là lý do, từ khi bắt đầu công việc diễn xuất, Jang Da Ah thường đảm nhận những vai diễn như tiểu thư nhà giàu hay minh tinh nổi tiếng.

Nhan sắc của nữ diễn viên Jang Da Ah

Nhan sắc ngoài đời của Jang Da Ah cũng rạng rỡ không kém trong phim. Bên cạnh đó, phong cách thời trang mà cô áp dụng cũng đậm chất nữ tính, ai ngắm cũng mê.

Áo blouse tay bồng, họa tiết hoa to bản là một kiểu áo siêu nổi bật. Jang Da Ah đã cân bằng tổng thể trang phục bằng cách kết hợp item này cùng với quần ống suông màu trắng. Bộ cánh trên có sự hài hòa nhưng vẫn tươi xinh và trẻ trung.

Sự kết hợp giữa áo tank top họa tiết kẻ ngang với chân váy xếp ly đã tạo nên bộ cánh đầy bay bổng, nữ tính. Ngoài ra, tổng thể trang phục còn có sự trẻ trung. Cách để cộng điểm thanh lịch cho outfit rất đơn giản. Jang Da Ah đã tô điểm thắt lưng da, đồng thời hoàn thiện bộ cánh bằng một đôi sandal cao gót.

Yêu thích phong cách trẻ trung và ngọt ngào, chị em không nên bỏ qua công thức gồm áo thun họa tiết kết hợp với chân váy ngắn màu be. Bộ cánh trên còn mang đến hiệu quả tôn dáng cao ráo nhờ thao tác sơ vin, cùng thiết kế chân váy ngắn trên đầu gối. Sự xuất hiện của đôi giày mary jane đã tăng điểm sang chảnh cho outfit.

Jang Da Ah gợi ý công thức diện đồ đơn giản nhưng không bao giờ sai cho mùa thu, đó là combo áo sơ mi xanh pastel và quần jeans ống suông. Không chỉ ghi điểm thanh lịch, cách phối đồ trên còn hack tuổi siêu hiệu quả. Đôi giày sneaker trắng là mảnh ghép hoàn hảo của bộ đồ. Mẫu giày này giúp giữ nguyên độ trẻ trung, đồng thời đảm bảo sự trang nhã.

Muốn có được vẻ ngoài dịu dàng, nữ tính trong những ngày thu se lạnh, chị em nên ghim công thức trang phục trên của Jang Da Ah. Áo blouse trắng đảm bảo sự nữ tính, đồng thời là bảo chứng cho vẻ ngoài thanh lịch. Trong khi đó, quần màu trầm lại mang đến nét trang nhã cho người diện. Tổng thể trang phục sẽ càng thêm chỉn chu và tôn dáng hiệu quả nhờ thao tác sơ vin.

Các nàng nên ghim ngay công thức trên cho mùa lạnh 2025. Sự kết hợp giữa áo len và chân váy ngắn màu xám, layer bên trong áo sơ mi xanh pastel đã tạo nên tổng thể trang phục thanh lịch, sang trọng. Ngoài ra, tổng thể trang phục còn toát lên sự trẻ trung và ngọt ngào, không hề cộng tuổi cho người mặc. Muốn tăng vẻ long lanh cho diện mạo, một đôi khuyên tai tròn là lựa chọn hợp lý.

Bộ cánh trên có sự kết hợp hoàn hảo về màu sắc. Trong khi công thức áo trắng và quần jeans xanh rất trẻ trung, nữ tính thì chiếc áo khoác màu đỏ rượu vang lại tạo điểm nhấn sang chảnh cho tổng thể. Outfit trên phù hợp với mọi độ tuổi vì giúp vẻ ngoài thêm trẻ trung, thời thượng nhưng vẫn chuẩn thanh lịch.

Áo blouse trắng và chân váy xếp ly giúp nhân đôi vẻ nữ tính cho người mặc. Chị em có thể áp dụng bộ cánh trên tới công sở hoặc đi cà phê cuối tuần. Thao tác sơ vin tăng độ gọn gàng cho người diện, đồng thời tôn dáng hiệu quả.

Ảnh: Sưu tầm