Jeon Ji Hyun lại viral sau vài giây, chứng minh 1 điều luôn đúng

Jeon Ji Hyun từ lâu đã được xem là một trong những "tượng đài" nhan sắc của màn ảnh Hàn, nhưng điều khiến cô đặc biệt hơn cả chính là thần thái hiếm ai có được. Mới đây, một đoạn video ghi lại vài khoảnh khắc trong bộ phim mới Tempest của "mợ chảnh" bất ngờ viral khắp cõi mạng vì quá ấn tượng. Dù chỉ diện set đồ đen hết sức đơn giản, mỹ nhân sinh năm 1981 vẫn nổi bần bật giữa khung hình, vừa sang chảnh, vừa cuốn hút khó rời mắt. Từng cử chỉ, ánh mắt, bước đi của cô đều toát lên thần thái đỉnh cao, khiến dân tình không ngừng trầm trồ. Rõ ràng, Jeon Ji Hyun không cần ăn diện cầu kỳ hay makeup lộng lẫy, chỉ bằng khí chất tự nhiên và visual "không tuổi" cũng đủ chiếm trọn spotlight.

Tạo hình cực cool của Jeon Ji Hyun trong phim mới đang viral khắp cõi mạng. (Nguồn: meimeinotmei)

Jeon Ji Hyun chứng minh đẳng cấp "tượng đài nhan sắc" khi diện bộ suit all black tối giản, được cắt may tinh tế ôm lấy cơ thể, tôn lên vóc dáng cao ráo và thần thái sắc lạnh của minh tinh đình đám. Không cần bất kỳ chi tiết cầu kỳ nào, chỉ với tông đen chủ đạo cũng đủ để tạo hình nữ diễn viên toát lên khí chất quyền lực, sang trọng và đầy cuốn hút.

Visual của ở độ tuổi 43 của Jeon Ji Hyun cũng nhận nhiều lời khen có cánh, vẫn trẻ đẹp qua năm tháng: gương mặt thanh tú, đường nét sắc sảo nhưng vẫn phảng phất sự mềm mại, dịu dàng. Kiểu tóc buông xoã nhẹ nhàng, layout makeup đơn giàn càng làm nổi bật vẻ đẹp tự nhiên của "mợ chảnh". Đặc biệt, cách Jeon Ji Hyun sải bước với gương mặt điềm tĩnh, ánh mắt lạnh lùng càng khiến khung hình trở nên áp đảo, biến sắc đen tưởng chừng đơn giản thành ấn tượng khó quên.

Không phải tự nhiên, công chúng gọi Jeon Ji Hyun với 2 từ "mợ chảnh".

Netizen choáng ngợp trước khí chất sang trọng của Jeon Ji Hyun.

Tủ đồ phủ sóng bởi gam màu đen nhưng vẫn hiện đại, có gu và quyến rũ của Jeon Ji Hyun. Chỉ vừa mới chiếu được vài tập đầu nhưng phong cách vừa "girl boss" của nữ diễn viên đã khiến người xem không khỏi phấn khích.

Không chỉ trên màn ảnh, sắc đen gần như là gam màu ruột được Jeon Ji Hyun thường xuyên lựa chọn khi xuất hiện tại các sự kiện lớn nhỏ. Từ đầm dạ hội tối giản cho đến suit thanh lịch, mỗi outfit đen đều được nữ diễn viên biến thành một tuyên ngôn thời trang đầy quyền lực, sang trọng và không nhàm chán, khi kết hợp cùng visual sắc sảo và thần thái ngút ngàn của cô lại càng trở nên cuốn hút hơn gấp bội. Dù diện thiết kế tối giản hay cầu kỳ, Jeon Ji Hyun luôn biết cách khiến tổng thể trở nên ấn tượng, góp phần tạo nên hình ảnh một "mợ chảnh" đầy khí chất, không cần phô trương vẫn luôn nổi bật.