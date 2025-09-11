Diễn viên Trần Quốc Anh “tái xuất” lạ mắt với hình ảnh Runner chính hiệu

Không xa lạ với khán giả trong những hình ảnh vận động, bởi chàng diễn viên đã từng xuất hiện ở nhiều clip chạy bộ cùng một hoa hậu hay những phân cảnh "chạy trốn hunter" trên truyền hình thực tế. Nhưng lần tái xuất này, Quốc Anh đã mang tới một sắc thái hoàn toàn khác với màu sắc rực rỡ, gam phối hiện đại, outfit chỉn chu đến từng phụ kiện – tất cả vừa phô diễn thể hình săn chắc, vừa truyền đi tinh thần chinh phục của một runner đích thực.

Hình ảnh mới của "runner" Quốc Anh

Vốn xuất thân từ người mẫu với chiều cao 1m86, ngoại hình sáng và lợi thế hình thể, Quốc Anh có khả năng "cân" trọn từ vest lịch lãm cho tới streetwear cá tính. Hiểu rõ lợi thế của mình, nam diễn viên không chỉ khai thác sự chỉn chu và tinh tế vốn quen thuộc, mà còn sẵn sàng thử sức với những outfit trẻ trung, phóng khoáng hơn.

Quốc Anh’s OOTD với những gam màu cơ bản

Dù là phong cách "thanh xuân vườn trường" năng động hay những OOTD đơn giản với gam màu cơ bản, Quốc Anh vẫn toát lên tinh thần sporty chic – trẻ trung, khoẻ khoắn nhưng không kém phần tinh tế. Đây cũng là lý do anh luôn nằm trong top những gương mặt được giới trẻ yêu thích khi tìm kiếm hình mẫu fashion gần gũi mà vẫn thời thượng.

Khi xuất hiện khá lạ mắt trong bộ ảnh hợp tác cùng Thương hiệu Thể thao quốc tế 361° Sports, nam diễn viên tỏ ra hào hứng với quyết định khoác lên mình nhiều hình tượng và phong cách thời trang mới: "Tôi không muốn giới hạn mình trong một hình ảnh cố định. Thử sức với phong cách mới giúp tôi khám phá thêm nhiều khía cạnh của bản thân và cũng là cách để tôi truyền năng lượng tích cực tới mọi người." Tinh thần cởi mở ấy đã tạo nên một bộ ảnh vừa khoe trọn lợi thế ngoại hình, vừa lan tỏa tinh thần năng động – bứt phá đặc trưng của thương hiệu. Thời trang thể thao lúc này không chỉ dừng ở trang phục tập luyện, mà trở thành người bạn đồng hành trong lối sống hiện đại: vừa tiện dụng, vừa khẳng định cá tính.

361° Sports – "One Degree Beyond"

Với thông điệp "One Degree Beyond", 361° Sports khẳng định: vượt giới hạn không nhất thiết phải bắt đầu từ những điều vĩ đại – đôi khi chỉ cần một lựa chọn đúng đắn, một outfit phù hợp, cũng đủ để tạo nên khác biệt.

Các thiết kế từ 361° Sports mang hơi thở hiện đại, chú trọng sự thoải mái và tính ứng dụng, giúp người mặc dễ dàng vận động mà vẫn giữ được sự tự tin trong mọi khoảnh khắc. Từ lâu nay, Thương hiệu 361° Sports luôn giữ vững triết lý của mình, rằng trang phục luôn đóng vai trò quan trọng trong việc giải phóng năng lượng và giúp cơ thể vận động một cách nhẹ nhàng, từ đó tinh thần cũng trở nên hứng khởi hơn, khuyến khích mỗi người tiếp tục tiến về phía trước.

Biến hoá đa dạng – Thời trang thể thao cho mọi phong cách

Khẳng định vị thế của một thương hiệu thể thao quốc tế, 361° Sports đã tạo dấu ấn mạnh mẽ khi trở thành thành viên chính thức của Ủy ban Olympic châu Á và nhiều năm liền đồng hành cùng Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD), những sự kiện thể thao lớn nhất khu vực, 361° Sports đang dần chứng minh uy tín toàn cầu và lan tỏa tinh thần vượt qua giới hạn, hướng tới sự bứt phá.

Khám phá ngay những thiết kế năng động trong BST mới nhất của 361° Sports x diễn viên Trần Quốc Anh tại hệ thống cửa hàng 361 Sports trên toàn quốc hoặc tham khảo https://361-sport.com.vn/collections/361-sports-tran-quoc-anh-2025-collection