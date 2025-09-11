Quỳnh Anh Shyn “độ” mũi, khoe ầm ĩ nhưng không ai tin

Việc sao Việt công khai chuyện "dao kéo" vốn không phải là điều hiếm, nhưng khoe mà khiến netizen "bán tín bán nghi" thì chắc chỉ có Quỳnh Anh Shyn. Mới đây, nàng fashionista gây sốt khi đăng tải hình ảnh băng bó mũi kèm dòng caption hài hước: "Mong kịp concert". Bức ảnh nhanh chóng hút hơn 10.000 lượt tương tác chỉ sau vài giờ đăng tải, khiến cộng đồng mạng xôn xao bàn tán. Điều thú vị là dù Quỳnh Anh Shyn đăng tải hình ảnh chỉnh sửa nhan sắc nhưng lại không ai tin vì quá giả.

Bức hình khiến nhiều người không khỏi bật cười của Quỳnh Anh Shyn.

Nhìn thoáng qua, có thể sẽ nhiều người bị Quỳnh Anh Shyn đánh lừa và tưởng cô mới đi "trùng tu nhan sắc". Từ nguyên outfit bệnh viện với mũ trùm đầu xanh, áo phẫu thuật đến chiếc mũi dán băng trắng toát như vừa "dao kéo" xong. Tuy nhiên, điểm vô lý nằm ở chỗ trên tai Quỳnh Anh Shyn vẫn đeo micro headset chuyên dùng cho… concert. Background phía sau cũng không phải phòng mổ vô trùng mà là khu vực hậu trường với dàn thiết bị điện tử và người mặc đồ thường đứng lấp ló.

Tổng thể bức ảnh khiến netizen nhận ra ngay đây chỉ là màn "diễn" vui của cô nàng, không hề liên quan đến thẩm mỹ thực sự. Chính sự dàn dựng lộ liễu, nửa thật nửa đùa này mới khiến khán giả vừa bất ngờ vừa buồn cười, tạo hiệu ứng viral mạnh mẽ trên mạng xã hội. Hơn nữa, chỉ còn 2 ngày là tới đêm concert Em Xinh Say Hi, nếu giờ Quỳnh Anh Shyn mới làm mũi thì chắc chắn không kịp rồi! Thông thường, phẫu thuật mũi cần mất từ 2 - 4 tuần (tuỳ cơ địa) để có thể sinh hoạt và mất khoảng 1-3 tháng để hoàn toàn bình phục.

Netizen hài hước dưới bài đăng của Quỳnh Anh Shyn.

Trong quá khứ, Quỳnh Anh Shyn cũng từng nhiều lần vướng tin đồn thẩm mỹ khi gương mặt trở nên góc cạnh, thon gọn hơn so với thời hot girl. Người đẹp sinh năm 1996 luôn phủ nhận phủ nhận phẫu thuật thẩm mỹ và giải thích sự thay đổi trên gương mặt cô chỉ đơn giản là kết quả của việc giảm cân. Tuy nhiên, với những phương pháp làm đẹp không xâm lấn, cô từng thừa nhận có sử dụng để nhan sắc thăng hạng hơn: "Bây giờ có những phương pháp làm đẹp mà không đụng chạm đến dao kéo rồi. Nói chung mình làm đẹp thế nào mà không tổn hại đến sức khỏe và đau đớn là được rồi!"

Vẻ đẹp của Quỳnh Anh Shyn ngày càng sắc sảo, cuốn hút hơn.