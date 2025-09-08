Hoa hậu hoàn vũ giảm 10kg nhưng không ăn kiêng khắc nghiệt, cắt bỏ hoàn toàn 1 thứ

Nguyễn Hoàng Phương Linh - Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam (Miss Cosmo Vietnam) 2025 gây ấn tượng ngay từ khi đăng quang với chiều cao nổi bật 1m75, vóc dáng cân đối, gương mặt sắc sảo và phong thái tự tin. Thế nhưng ít ai biết, trước khi chạm tay vào vương miện danh giá, người đẹp sinh năm 1999 này từng sở hữu ngoại hình mũm mĩm, thậm chí còn không biết trang điểm.

Nguyễn Hoàng Phương Linh - Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025.

Do đó, khi quyết định ghi danh vào cuộc thi, dù đang làm công việc full-time khá bận rộn tại một tập đoàn công nghệ, nhưng Phương Linh vẫn dành thời gian và đã thành công "siết" body, giảm 10kg mà không đánh đổi sức khỏe hay niềm vui sống.

"Siết cân" là bước chuẩn bị được Phương Linh bắt đầu từ rất sớm. Cô không chọn cách ép cân gấp rút, khắt khe mà đi theo lộ trình dài hơi, giúp bản thân vừa giữ năng lượng, vừa tận hưởng hành trình. "Càng gần cuộc thi sẽ có nhiều việc phải lo, nếu cơ thể và tinh thần quá căng thẳng, mình sẽ không còn tỉnh táo để làm tốt," Hoa hậu Phương Linh chia sẻ.

Trước khi tham gia Miss Cosmo Vietnam 2025, Phương Linh từng khá mũm mĩm.

Tập luyện: Bền bỉ, đúng form, không kiệt sức

Đồng hành cùng huấn luyện viên online, Phương Linh thiết kế lịch tập phù hợp với công việc dày đặc. Một tuần của cô bao gồm:

- 4-5 buổi kháng lực để giữ cơ săn chắc.

- 5 buổi cardio (leo dốc, đạp xe, mỗi lần khoảng 30 phút).

- 2 buổi yoga/giãn cơ để phục hồi.

- 2 buổi múa vừa đốt năng lượng vừa tăng sự dẻo dai.

Điều quan trọng nhất, theo Linh, không phải là tập nặng hay nhiều, mà là bền bỉ - kiên định - đúng form - an toàn. Cô luôn cố gắng mỗi ngày tiến bộ một chút, nhưng không để bản thân kiệt sức.



Ăn uống: Nói "không" với đường, ưu tiên protein và rau xanh

Không chạy theo công thức hà khắc, Phương Linh duy trì chế độ ăn giàu dinh dưỡng, tính toán calo hằng ngày để luôn trong trạng thái thâm hụt hợp lý.

Thực đơn quen thuộc gồm canh rau, salad, thịt luộc hoặc nướng bằng nồi không dầu, bổ sung thêm whey protein nếu thiếu đạm. Đồng thời, người đẹp cũng hạn chế tối đa đường và đồ chiên xào nhiều dầu mỡ.

Cô thẳng thắn: "Bạn có thể tập rất chăm, nhưng nếu chế độ ăn không chuẩn thì kết quả khó mà đạt được. Trước đây, dù tập đều nhưng vì ăn uống chưa khoa học, mình không thể tiến gần đến mục tiêu".

Tâm lý: Trân trọng những "small wins"

Thay vì biến cân nặng thành nỗi ám ảnh, Phương Linh chọn cách tận hưởng hành trình bằng việc ghi nhận những thay đổi nhỏ mỗi ngày: sự tiến bộ trong một bài tập, cảm giác nhẹ nhõm sau buổi cardio hay cơ thể ngày càng linh hoạt hơn. Chính việc không đặt bản thân dưới quá nhiều áp lực giúp cô giữ được sự tỉnh táo, đồng thời có thêm thời gian và tâm trí để trân trọng, ăn mừng những "small wins" - những thành tựu nhỏ nhưng đầy ý nghĩa trên chặng đường dài.

Nàng hậu chia sẻ: "Mỗi ngày soi gương không thấy thay đổi rõ rệt, nhưng quan trọng là kiên trì. Một ngày trôi qua là một bước gần hơn với mục tiêu. Kết quả chắc chắn sẽ đến, chỉ cần mình đi đúng hướng."



Ngay cả khi muốn thưởng cho bản thân một "cheat meal", Linh cũng tính toán calo trong giới hạn, thay vì ăn uống theo cảm xúc. Cô không còn nóng vội mà học cách kiên nhẫn, tận hưởng hành trình nhiều hơn.

Bằng phương pháp khoa học, bền bỉ và lành mạnh, Hoa hậu Phương Linh đã chứng minh: giảm cân không chỉ là cuộc chạy nước rút đầy áp lực, mà có thể là một hành trình đáng nhớ - nơi mỗi ngày trôi qua đều là một chiến thắng nhỏ để đến gần hơn với phiên bản tốt nhất của chính mình.