Thanh Thủy và Tiểu Vy “cân đẹp” loạt Hoa hậu quốc tế

Layout makeup luôn giữ vai trò then chốt trong việc tôn vinh nhan sắc của các mỹ nhân, bởi nó không chỉ làm nổi bật đường nét khuôn mặt mà còn góp phần tạo nên dấu ấn riêng cho từng khoảnh khắc họ xuất hiện. Minh chứng rõ nhất chính là Hoa hậu Thanh Thủy và Trần Tiểu Vy – 2 nàng hậu đang liên tục nhận được nhiều lời khen khi xuất hiện tại các sự kiện quốc tế.

Với layout trang điểm tinh tế, họ dễ dàng biến hóa từ vẻ đẹp ngọt ngào, trong trẻo đến sắc sảo, quyến rũ, phù hợp hoàn hảo với từng sự kiện mà mình tham dự. Nhờ đó, visual của cả hai gần như đạt đến độ hoàn hảo, khiến khán giả trong nước lẫn quốc tế đều phải trầm trồ. Có thể nói, sự đầu tư chỉn chu vào makeup chính là chìa khóa giúp Thanh Thủy và Tiểu Vy luôn xuất hiện với hình ảnh rạng rỡ, xinh đẹp, xứng danh những nàng hậu hàng đầu Việt Nam.

Thanh Thuỷ ghi điểm với layout makeup, tóc tai chỉn chu, gọn gàng. (Nguồn: _thanhthuy.hhvn_)

Trong chuyến công tác tại Myanmar, Thanh Thủy gây ấn tượng với layout makeup tinh tế, tôn trọn đường nét gương mặt. Lớp nền mịn màng, sắc son đỏ trầm sang trọng giúp gương mặt thêm cuốn hút, đồng thời làm nổi bật làn da trắng mịn của nàng hậu. Đôi mắt được nhấn nhá vừa phải với eyeliner sắc nét và hàng mi cong dài, tạo chiều sâu hút hồn.

Visual qua cam thường nhận lời khen không ngớt của Thanh Thuỷ.

Đặc biệt nhất phải dành lời khen cho kiểu tóc búi rẽ ngôi giữa được chải gọn gàng, ôm sát khuôn mặt làm toát lên vẻ thanh lịch, ngọt ngào của mỹ nhân sinh năm 2002. Sự kết hợp này không chỉ mang đến một visual rạng ngời mà còn khiến Thanh Thủy có được thần thái chuẩn "hoa hậu quốc tế".

Thanh Thủy sáng bừng khi đọ sắc với các Hoa hậu Myanmar.

Tiểu Vy cũng không hề kém cạnh khi vô cùng nổi bật và cuốn hút tại sự kiện của Tommy Hilfiger được tổ chức tại Thái Lan mới đây. Làn da của nàng hậu được phủ nền căng mịn, tạo hiệu ứng trong trẻo, làm nổi bật ngũ quan hài hòa. Đôi mắt to tròn với eyeliner sắc nét, hàng mi dài cong vút kết hợp cùng má hồng phớt, son bóng tạo nên diện mạo vừa trẻ trung, vừa sang trọng. Kiểu tóc búi cao gọn gàng càng làm nổi bật gương mặt thanh tú, sắc sảo của Tiểu Vy, không hề kém cạnh khi đứng cạnh dàn sao quốc tế.

Khung hình bùng nổ MXH tràn ngập visual của Tiểu Vy khi đứng cạnh Jung Hae In, Hoa hậu Hoàn Vũ 2018 - Catriona Gray.

Vẻ đẹp rạng rỡ, sắc sảo giúp Tiểu Vy nổi bật khi chung khung hình với Hoa hậu quốc tế. (Nguồn: Nguồn: hoahautrantieuvy.20)